Импортозамещение в текущих реалиях: как отечественные компании выходят из ситуации

О том, какие есть отечественные альтернативы цифровых продуктов, имеющие все шансы на резкий рост в нынешних условиях, рассказывает Оксана Хромова, директор программы акселератора MTS AI и экс-руководитель департамента развития акселерационных подходов ФРИИ.

Невозможность продлевать истекающие лицензии на ПО, поддерживать работоспособность «железа» силами официальных технических специалистов или закупать новую технику и серверы ставят отдельные компании и целые отрасли в сложное положение.

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Резкие перемены на рынке не только нарушают привычный порядок вещей, но и создают невиданное прежде окно возможностей. В первую очередь для тех коммерческих инициатив, у которых в докризисные времена практически не было шансов всерьёз тягаться с крупными глобальными игроками.

Эти компании отладили за десятилетия производственные цепочки и каналы сбыта, получили возможность минимизировать издержки как за счёт гигантских объёмов поставок, так и свободного доступа к рынкам продуктов и услуг по всему миру.

Теперь российские заказчики начинают обращать внимание на предложения отечественных ИТ-поставщиков самых разных специализаций: от операционных систем и прикладного ПО до полнофункциональных решений для управления строительством, эксплуатацией зданий, документооборотом и т.п.

К примеру, отечественный разработчик «Мегапьютер» продвигает аналитическую No-Code платформу и среду разработки интеллектуальных решений PolyAnalyst, нацеленную на импортозамещение систем интеллектуального текстового анализа и разработки решений на базе моделей машинного обучения IBM Watson или таких решений бизнес-аналитики, как Power BI.

Другой пример — созданный компанией Oberon «Цифровой прораб». Это контрольный программно-аппаратный комплекс с нейросетью, призванный освободить персонал заказчика от необходимости ручного контроля соблюдения техники безопасности, правил погрузочно-разгрузочных, земляных и иных работ.

Особенно многообещающими в сложившейся ситуации представляются российские ИТ-стартапы — молодые и амбициозные компании, предлагающие реальные альтернативы недоступным сегодня глобальным решениям.

Они готовы с успехом импортозаместить крупные ИТ-бренды, а в будущем, когда международная экономика так или иначе нормализуется, грозят составить им, в случае их возвращения в Россию, нешуточную конкуренцию.

Комплексная система для обработки данных пассажиров на стойках регистрации в аэропортах

Общепризнанные глобальные решения: Amadeus, SITA, RESA.

Российская альтернатива: платформа «АИСТ» от компании «НеоЛабс», резидента Фонда «Сколково». По сравнению с мировыми аналогами, ускоряет работу персонала за стойками на 15-30%, при этом сохраняя персональные данные пассажиров на территории страны. При работе с зарубежными поставщиками позволяет дорабатывать платформу по запросу аэропорта.

Платформа «АИСТ» уже развёрнута в аэропорту Уфы, к ней подключены приложения 13 российских и зарубежных авиакомпаний, а количество регистрируемых с её помощью пассажиров достигает трех тысяч человек в сутки.

Александр Семченко

Генеральный директор компании «НеоЛабс»

Можно с уверенностью сказать, что успешное внедрение отечественной платформы «АИСТ» в международном аэропорту Уфы — один из самых масштабных проектов на российском рынке по реализации кампании импортозамещения.

Система цифровизации и роботизации бизнес-процессов

Общепризнанные глобальные решения: SAP, Business Central by Navicon.

Российская альтернатива: система управления предприятием Lexema-ERP, разработка компании «Лексема».

При всех преимуществах зарубежных аналогов, они не слишком гибки в плане кастомизации, так как ориентированы исключительно на западные стандарты организации бизнес-процессов и предлагают ограниченный по функциональности интерфейс даже по докризисным меркам.

Lexema-ERP обходится заказчикам в разы дешевле, допускает глубокую кастомизацию, использует популярный язык программирования — Javascript.

Руслан Ахметвалеев

Специалист по анализу данных в компании «Лексема»

Основная боль бухгалтеров при работе в SAP — односторонние проводки, чуждые российскому бухучёту, тогда как Lexema-ERP позволяет учитывать проводки привычным для наших реалий образом.

Ещё важный момент: проекты на основе SAP развёртываются дольше, чем на Lexema-ERP. Услуги программистов, обслуживающих проекты на SAP, стоят дороже, и этих программистов всегда не хватает.

Единое пространство для управления знаниями всей компании и совместной работы

Общепризнанные глобальные решения: Confluence, SharePoint, Notion

Российская альтернатива: InKnowledge — продукт отечественного разработчика L2U (Listen to you). Допускает развёртывание как в облаке, так и в закрытом контуре. Позволяет сотрудникам и клиентам заказчика быстро находить ответ на любой вопрос, связанный с рабочими процессами, деятельностью или продуктами данной компании.

В сложных сценариях взаимодействия — когда, например, клиент обращается в компанию несколько раз по разным каналам, — InKnowledge обеспечивает интеграцию всех запросов в бесшовном режиме, сохраняя полную историю персональных коммуникаций в едином окне.

Дмитрий Лактионов

Коммерческий директор компании L2U

Количество запросов в нашу компанию увеличилось в несколько раз по сравнению с докризисным состоянием. Это обусловлено тем, что наш продукт нацелен на повышение эффективности работы сотрудников и снижение операционных издержек: мы повышаем устойчивость бизнеса в кризисных условиях.

К нам обращаются крупные компании с собственными контакт-центрами и большими сетями продаж, поддерживающие активное взаимодействие с клиентами.

Облачная BI-система корпоративного уровня

Общепризнанные глобальные решения: AirTable, Board, Anaplan, Monday, Oracle, SAP.

Российская альтернатива: облачная SaaS No-Code платформа 3V российской компании «Тривиум».

Разработанная ещё в условиях острой докризисной конкуренции с лучшими зарубежными решениями, она позволяет заказчикам, не располагающим внутренней ИТ-командой, создавать эффективные бизнес-приложения для управления персоналом, финансами, инвестициями, аналитики и т.д.

Алексей Мурашов

CEO компании компании «Тривиум»

К настоящему времени на нашем счету более 50 реализованных в РФ проектов — в основном для крупных корпораций нефтегазовой, медицинской, металлургической, химической отраслей. Есть планы по выходу за рубеж.

Кроме платформы предлагаем проекты «под ключ»: консалтинг, анализ, разработка, внедрение, тестирование и постпродажное сопровождение.

Глобальная автоматизированная система многоканальной поддержки клиентов

Общепризнанные глобальные решения: Zendesk, Freshdesk, Intercom.

Российская альтернатива: сервис «Юздеск», созданный одноимённой российской компанией. Обеспечивает обработку обращений более чем по двадцати каналам связи, автоматизацию ответов, функционирование ботов и доступ к расширенной аналитике в едином окне.

Объединяет обращения клиентов в почте, чате, мессенджерах, соцсетях и позволяет сократить расходы на службу поддержки благодаря автоматизации и гибкой системе управления заявками.

Вдобавок, отслеживает эффективность работы службы поддержки и наглядно демонстрирует инсайты — скажем, по каким продуктам клиенты обращаются с жалобами или вопросами чаще всего.

Сергей Будяков

CEO компании «Юздеск»

Благодаря нашим отчётам руководители поддержки и продукта получают основания для принятия бизнес-решений. За последнюю неделю мы уже получили рост заявок на 300% от компаний, готовых переехать.

Для них мы предлагаем специальные условия: бесплатный период до конца действия текущего контракта с зарубежным сервисом (максимум три месяца).

Индустриальное ПО для цифровизации строительной отрасли

Общепризнанные глобальные решения: Oracle, Autodesk.

Российская альтернатива: продукты ГК «СОДИС Лаб», реализующие комплексный подход к жизненному циклу строительных проектов.

Устойчивость работы этих продуктов — платформы Sodis Building M для сбора и обработки данных о состоянии несущих конструкций здания, фундамента и окружающей среды, SaaS-решения для подготовки проектной документации Sodis Docs и др. — обеспечена благодаря использованию отечественных серверов и вендоронезависимых технологий.

Андрей Пиджуков

PR-менеджер ГК «СОДИС Лаб»

За последние недели общий объём заявок на внедрение наших продуктов не изменился, но примерно на 40% выросло количество запросов как от потенциальных клиентов, так и от различных коммерческих и государственных организаций, с просьбой дать подробную информацию о цифровых решениях «СОДИС Лаб» для управления строительством и эксплуатацией объектов.

Перспективы для российских ИТ-компаний

Эти и множество других примеров наглядно демонстрируют, насколько активно растёт интерес к отечественным решениям со стороны коммерческих и бюджетных заказчиков.

Ситуация поистине уникальная: на фоне ухода либо временной приостановки деятельности на неопределённый срок глобальных вендоров у российских ИТ-компаний появился шанс.

Но есть и обратная сторона – возросший спрос на отечественные программные продукты станет испытанием «на прочность» для российских разработок. Ключевые заказчики цифровых решений привыкли к сервисам мирового уровня, и перед молодыми проектами стоит непростая задача достичь планки соответствующего качества, а также обеспечить возможность быстрого масштабирования.

Поэтому для российских ИТ-компаний сейчас самое время сфокусироваться именно на развитии своего продукта, его отказоустойчивости, а также услугах поддержки. Прокачать команду и продукт могут помочь различные акселарационные программы на базе вузов, корпораций и институтов развития.

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