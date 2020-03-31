Как превратить мусор в полезный продукт: пять советов начинающим бизнесменам

Георгий Малютин, основатель MGS Group , владеет двумя заводами, где перерабатывается 5% от всего мусора Москвы и 70% мусора Новой Москвы. Он рассказывает, как в этих сложных условиях ему удалось сделать мусорный бизнес эффективным.

В 2019 году в России стартовала мусорная реформа, суть которой в уменьшении объема захоронения отходов в земле и сокращении числа полигонов ТБО в России. В результате условия работы для компаний, занимающихся сбором и сортировкой мусора, существенно поменялись. Теперь везти мусор на свалку стало крайне невыгодным делом из-за резко возросших тарифов на захоронение.

Подорожавший мусор

Мусорный бизнес изначально требует немалых вложений. Мне пришлось инвестировать в него не менее 500 млн рублей. Эти деньги пошли на строительство небольшого сортировочного комплекса, покупку тары для сбора мусора, а также на покупку автомобилей в лизинг.

Раньше, до старта мусорной реформы, бизнес по сбору и сортировке мусора был вполне прибыльным. Теперь же обойтись только услугами по вывозу мусора не получится.

В 2015-2016 годах за услуги по захоронению отходов нужно было платить по 400 рублей за тонну. Начиная с 2016 года тарифы росли. Сейчас они составляют от 1,2 до 1,8 тысячи рублей за тонну в зависимости от того, на каком расстоянии от Москвы находится полигон.

Из-за закрытия полигонов захоронение отходов становится для компаний все дороже, и им волей-неволей приходится осваивать переработку. И тут возникает вопрос: что во что перерабатывать? Лучше всего, если компания принесет на рынок новую технологию.

Осваивайте переработку. Мусор может превращаться в RDF-топливо

Цель новой системы работы с отходами — уменьшить объем захоронения мусора и увеличить долю отходов, которая идет на переработку. Мне пришлось поездить по разным странам и посмотреть, как там решают эти проблемы и какие есть современные технологии.

В результате я остановился на самой популярной в Европе переработке мусора в RDF-топливо (Refuse Derived Fuel). Это альтернативный вид топлива, для производства которого используется существенная часть коммунальных отходов. В первую очередь это резина, синтетические волокна, пластик, полимеры, текстиль, бумага, дерево, картон, кожа и кожзаменители.

Это топливо используется в цементной и металлургической промышленности, где по технологии должны работать печи с высокими температурами. RDF-топливо очень калорийное, дает много тепла и обходится предприятиям гораздо дешевле природного газа. Поэтому спрос на него есть.

Я купил оборудование и запустил технологию выработки топлива на своем первом мусороперерабатывающем заводе в Троицке. А потом под эту же технологию мы построили второй завод, уже в Москве, который заработал летом 2019 года. Общие инвестиции в переоснащение обоих предприятий составили около 200 млн рублей.

Сейчас RDF-топливо активно используется для цементного завода компании «ЛафаржХолсим» в Калужской области вместо природного газа. Мы продаем им топливо по 1 рублю за тонну. Да, сумма небольшая, но на сегодня производство топлива выгоднее, чем захоронение отходов. Скажем, даже поставляя бесплатно RDF-топливо для цементных заводов, мы экономим до 86 млн рублей в год. В противном случае пришлось все бы это захоранивать по тарифу 1720 рублей за тонну.

Мусор может превращается в технологическую щепу

Мы установили на заводе оборудование для производства технологической щепы. Теперь весь деревянный мусор перерабатывается в полезный продукт.

Технологическая щепа представляет собой специально измельченную древесину. Это тоже очень востребованное сырье. Из щепы производятся разные материалы: древесно-стружечные плиты (ДСП), полуфабрикаты для гидролизного производства (например, спирт), целлюлоза.

Этот продукт мы поставляем на Тульский завод «ХайдельбергЦемент».

Сортируйте эффективнее. Извлекайте вторсырье, которое можно продать

Возможность платить по тарифам в два раза меньше дает и углубленная сортировка. Сейчас у нас объем захоронения мусора составляет 20-30% от входящего, а остальное идет в переработку и на пользу дела.

Например, извлекаемое вторичное сырье компания продает: так, 1 тонна полиэтилентерефталата (термопластика) приносит компании 23 тысячи рублей, стекла — 2,5 тысячи рублей. Один завод может отсортировать 70 тонн пластиковых бутылок в месяц.

40% всего мусора — это пищевые отходы, которые компостируются для производства техногенного грунта. Он идет на рекультивацию карьеров и полигонов.

Даже то, что продать не получается, позволяет компании снизить издержки, потому что идет в переработку.

Внедряйте новые технологии. Они повышают эффективность сотрудников

Следующий шаг — повышение эффективности работы сотрудников. Разбирать горы мусора руками не только неприятно, но и медленно. Кроме того, как и любое производство, это связано с риском травм. Поэтому мы решили внедрять цифровые технологии.

Компания инвестирует 40-50 млн рублей в установку системы распознавания движений сортировщиков мусора. Система будет следить за работой кистей рук сортировщиков и определять объем мусора, отсортированного каждым сотрудником. Затем, когда мы соберем и проанализируем данные, мы займемся установкой механических «рук» для автоматизации процесса сортировки.

Надо сказать, что этот проект — не красивая мечта, а веяние времени. Сегодня приходится системно думать об организации процесса труда, тем более о ручном труде. Главное — безопасность процессов на предприятии для сотрудников и природы, окружающей мусороперерабатывающий комплекс.

Развивайте производство вторичного пластика

Пока мы шагаем в экологически чистое будущее мелкими шагами. Тем не менее, сейчас у нас в работе еще одна технология — по переработке пластика. Но сначала надо отработать механизм его массового сбора, потому что раздельный сбор мусора, и в частности пластиковых бутылок, идет очень сложно. По моим оценкам, сознательного населения в Москве примерно 10%.

В самом конце 2019 года мы приступили к реализации тестового проекта по возврату на переработку одноразовой посуды от компаний, которые занимаются доставкой готовой еды. Заключили договор с «Кухней на районе». Суть проекта в том, что курьер забирает вымытую пластиковую посуду при следующем заказе и отвозит ее на кухню в контейнер со специальной маркировкой. Каждый день собранную упаковку отправляют на сортировочную линию, где пластик отделяют от бумаги. Услуга для потребителей платная — 9 рублей. Часть средств (30%) идет во Всемирный фонд дикой природы (WWF), остальное — на расходы по сортировке и на услуги курьеров.

Не забывайте об имидже. Он должен быть экологичным

Технологии переработки мусора не стоят на месте. Мусороперерабатывающий завод станет идеальным только тогда, когда 100% поступивших отходов будут перерабатываться в полезное человеку и промышленности вторичное сырье.

Мы расширяем возможности предприятий. В ближайшие два года объем переработки на наших заводах должен достичь 20% всего мусора, накапливаемого столицей. Это гораздо больше того, что собирает и вывозит наша компания.

Чтобы загрузить эти мощности, мы ищем заказчиков для переработки самостоятельно и заключаем договоры подряда с лидерами рынка. И здесь нам, конечно, помогает именно оснащенность современными перерабатывающими технологиями, которые гарантируют безопасность и экологичность. Лидеры рынка понимают, что мусор подвергнется экологически чистой переработке и не пойдет на свалку или захоронение. Это очень важно для имиджа компании.

Ежемесячная выручка от сотрудничества, например, с компанией «РТ-Инвест» у нас составляет 25 млн рублей, а ежемесячные доходы от контракта с «МКМ-Логистика» — 20 млн рублей. Общая выручка в 2018 году составила более 1 млрд рублей, в 2019 году — 1,6 млрд. Уже в 2018 году это принесло 44 млн рублей прибыли.

Как достичь максимума

Осваивайте переработку мусора в полезные продукты. Таким образом вы сэкономите на захоронении и сможете заработать на продаже.

Эффективнее сортируйте собранное, извлекайте по максимуму полезные для вторичной переработки ресурсы.

Внедряйте новые технологии — они дадут возможность не только экономить на человеческом ресурсе, заменяя ручной труд автоматическим, но и помогут сделать сортировку более эффективной.

Внедряйте и развивайте производство производство вторичных продуктов — например, пластика. Договаривайтесь с поставщиками этого вида отходов напрямую.

Заботьтесь об имидже безопасного и экологичного производства. Тогда не будет претензий и нареканий от небезразличных граждан и проверяющих органов.

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