Для одних и тех же позиции с примерно сопоставимым пулом обязанностей молодым командам и корпорациям нужны разные кандидаты. Если в крупных компаниях обычно выстроена четкая иерархия, какой уровень за что отвечает, то стартапы требуют от сотрудника быть неким «head of everything you ever wanted».

Мнения предпринимателей из малого, среднего и крупного бизнеса собрал Федор Тормосов, СМО сервиса развития карьеры «Эйч». Они рассказали, как проводят собеседования с кандидатами на позиции топ-менеджеров, чем это отличается от стандартных интервью и на что больше всего обращают внимание при выборе финалиста.

«Всегда спрашиваю кандидата об отношениях с семьей». Как проводят собеседования фаундеры стартапов и топы компаний?