Стоит ли принимать job offer во время экономического кризиса

Анастасия Бабичева, консультант направления Chemicals & Light industries рекрутинговой компании Hays , рассказывает, как взглянуть на ситуацию по-новому и как подготовиться к онбордингу в компании, когда за окном пандемия.

Что делать, если вам сделали предложение о работе, а реалии таковы, что горизонт планирования не больше недели? Задаваться вопросом о целесообразности перехода на новое место — естественная реакция. Но не спешите отказывать новому потенциальному работодателю.

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Взвесьте все «за» и «против» с точки зрения работодателя

В условиях вынужденной удаленки и финансового кризиса у вас могут возникнуть мысли, что переходить на новую работу неразумно, ведь неизвестно, что будет с вашей позицией в этой компании завтра. Так, согласно недавнему исследованию Hays про стресс на удаленке, 43% респондентов опасаются своего сокращения или сокращения коллег. Как тут не переживать?

Но все находятся в одной лодке.

В организации еще до того, как сделать вам оффер, задались вопросом: действительно ли новый человек необходим? Нужны ли компании сейчас какие-то исключительные знания и опыт? Есть ли они у кандидата?

У вас на руках предложение о работе — значит, работодатель ответил на эти вопросы утвердительно, и теперь решение за вами.

Если вы по-прежнему опасаетесь покинуть компанию, где все вам уже привычно и понятно, задайте себе вопрос: всегда ли в там будет спокойно и стабильно?

В моей практике был кейс, когда кандидат неожиданно для самого себя принял предложение от международной компании на полный рабочий день, причем с необходимостью переезда. Надо отметить, что изначально в планах соискателя смена работодателя вообще не имела места, он просто изучал возможности подработки в период кризиса.

Стоит ли говорить, что переживания и сомнения относительно оффера и будет ли это разумным, захлестнули специалиста, и он был уже готов отказаться от предложения.

Ситуацию разрешил обычный разговор как с текущим, так и потенциальным работодателем. В первом случае кандидат обнаружил, что в его компании готовятся к сокращениям штата, во втором — его убедили, что именно он нужен организации. В конечном счете решение о переходе оказалось правильным и, главное, своевременным.

Не стоит бояться: реальность меняется, и это нормально. Важно, как и в докризисные спокойные времена, грамотно выбирать нового работодателя и не пренебрегать анализом ситуации еще на входе — это поможет избежать ошибок и сожалений в дальнейшем.



Подумайте о проблеме нехватки квалифицированных кадров

Дефицит ценных кадров никуда не ушел, и недостаток квалифицированных сотрудников будет ощущаться еще сильнее после окончания карантина. А потому, если вам сделали оффер прямо сейчас, вероятнее всего, вы и есть тот самый ценных кадр, который в компании давно искали. И нанять вас решили несмотря ни на что — ни на экономический кризис, ни на вспышку болезни.

По моему опыту, могу сказать, что кризис не влияет на качество кандидатского поля — узкоспециализированные специалисты редко находятся в активном поиске, а в период кризиса — тем более. Нынешняя нестабильная ситуация может обернуться хорошей возможностью для квалифицированных кандидатов.

Если у работодателя есть подтвержденная позиция, которую нужно закрыть, а на дворе кризис, компании готовы бороться за профессионалов и делать еще более выгодные предложения — расширять бюджет на заработную плату, добавлять дополнительные пункты в соцпакет, пересматривать удобный режим работы.

Опасаться, что в будущем работодатель перестанет вознаграждать сотрудников на том же уровне, что и во время кризиса, не стоит — ценность талантливых и квалифицированных сотрудников растет с каждым днем. А уж если вы доказали свою нужность в нестабильные дни, то цены нет такому кадру.





Вспомните, что побудило вас начать поиск работы

До того, как в стране и мире начался хаос, у вас были свои причины начать поиск. Возможно, вы «выросли» из своей зоны комфорта или захотели более высокую зарплату, новые проекты, возможности для обучения или другие бонусы.

Эти потребности никуда не исчезнут после длительного изоляционного периода.

Не упустите шанс сделать следующий шаг в развитии карьере. Не ставьте жизнь на «паузу». Вы уже проделали тяжелую работу: потратили время, чтобы обновить резюме, нашли подходящую вакансию и сходили на собеседования офлайн или онлайн — так зачем же отказываться от этого сейчас?





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Допустим, оффер принят. Что делать дальше?

Делать первые шаги в новой компании, в окружении незнакомых людей, да еще из дома — перспектива пугающая, но не безысходная. Ключ к принятию нынешней реальности в том, что тысячи людей сейчас находятся в той же ситуации, и ощутимый процент этих людей — работодатели.

Ваш потенциальный руководитель проходит через это впервые и точно так же пытается подстроиться к непривычным условиям и учится работать дистанционно, когда дома семья, дети, животные.

В компаниях относятся с пониманием к сомнениям профессионалов при переходе на новую работу во время кризиса. В моей практике работодатели всеми силами старались облегчить процессы с организационной точки зрения. Например, присылали рабочие ноутбуки, организовывали подпись трудового договора с помощью электронных подписей и многое другое.

Также бывали случаи, когда из-за кризисной ситуации за рубежом компании со штаб-квартирами в Европе ждали финального подтверждения оффера больше месяца — тогда работодатели регулярно связывалась с кандидатом, чтобы поддержать мотивацию и сориентировать по ситуации.





Как получить максимум после принятия оффера

Будьте все время на связи, на видеосвязи

После принятия оффера вас, вероятно, видело всего несколько человек из компании. Один из них— курьер, который привез трудовой договор. Это значит, что нужно приготовиться к большому количеству созвонов с командой.

Заранее разузнайте, какими программами пользуются в компании, установите их и освойте заранее. Включайте камеру на звонках, даже если другие члены компании разговаривают без видео. Никто, кроме непосредственного руководителя, не знает, как вы выглядите. Поэтому сделайте все необходимое, чтобы вас узнали в лицо, когда наконец можно будет выйти в офис. Не игнорируйте пятничные zoom-тусовки или другие неформальные видео-встречи. Они заменят вам утренние small talk в очереди за кофе и другие тимбилдинги. Постарайтесь на первых порах придерживаться дресс-кода, а там смотрите по ситуации в коллективе.



Следите за своими эмоциями

Переходя в новую компанию, вы покидаете зону комфорта, что само по себе стресс и челлендж. Не говоря уже о том, что первые дни в новой должности придется провести из дома.

Важно отслеживать свое эмоциональное состояние, поскольку поведение в стрессовой ситуации многое расскажет о вас непосредственному руководителю.





Вспомните об испытательном сроке

Если ни один из доводов в этой статье вас не убедил, то я рекомендую вспомнить про испытательный срок. Многие ошибочно полагают, что испытательный срок направлен исключительно на то, чтобы проверить вас как профессионала. Это не совсем так.

Пробный период — время, когда новичок «примеряет» на себя новое место работы, функции, корпоративную культуру и ценности компании. Поэтому не стоит переживать, что что-то может пойти не так и переход непременно окажется фатальной ошибкой. Благодаря испытательному сроку вас ничего не ограничивает, и можно сменить работу в один день.

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