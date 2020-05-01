5 навыков, которые работодатели будут ценить в посткарантинном будущем

Последние годы много говорилось о скиллах и навыках, которые нужны будут «завтра». Но никто не ожидал, что это «завтра» наступит так сразу. Дмитрий Чебанов, основатель и СЕО Spice It , рассказывает, на что обратить внимание прямо сейчас, чтобы стать (или остаться) востребованным специалистом.

Сегодня весь мир, по сути, участвует в глобальном эксперименте по переформатированию всех процессов. Пандемия COVID-19 на наших глазах меняет то, как мы работаем сейчас.



А как мы будем работать в будущем? Кого в это будущее возьмут? Какие навыки будут востребованы у работодателей? На какие они обращают внимание при найме уже сейчас?



Не хочу сыпать банальностями, которые всех раздражают, из разряда «кризис — это точка роста». Но однозначно кризис — это время, когда важно отстаивать и доказывать свою конкурентоспособность, чтобы занять достойное место на рынке труда. Расширять свою компетентность и наращивать умения сейчас становится важно как никогда.

При кризисах и падениях рынка доходы тоже падают, но спрос на квалифицированные кадры возрастает. Потому что в сложных обстоятельствах нужны лучшие.

В момент, когда все меняется, возникает спрос на то, что раньше не было таким важным. И это прямо касается вас и вашего будущего.



Как руководитель рекрутингового агентства, по изменениям заявок на подбор от наших клиентов — ведущих коммерческих и государственных ИТ-компаний, — я могу судить, что запрос на определенные личные качества у работодателей есть уже сейчас. Я выделил топ-5 из них.



Эти качества можно считать общей тенденцией: они одинаково важны не только для для ИТ-специалистов всех уровней — от junior до senior, но и для специалистов из других сфер.





1. Адаптивность

Почему непобедим вирус гриппа? Потому что он постоянно мутирует. Чаще, чем человечество успевает разработать вакцины против него. Это такой фундаментальный закон: чем выше адаптивность организма, чем больше он способен меняться и приспосабливаться к внешним обстоятельствам, тем выше его жизнеспособность.



Это отлично применимо и к людям. Тут не стоит путать адаптивность с приспособленчеством. Я понимаю адаптивность, прежде всего, как гибкость и постоянный персональный рост.





2. Нацеленность на результат

На той самой удаленке, на которой сейчас находятся — и будут находиться — миллионы людей по всему миру, не платят за процесс. Платят только за результат. В офисе можно просиживать часы, добирать юмором, харизмой, красотой... На удаленке все очень дискретно — или ты сделал, или нет. Добился или не добился результата.





3. Ответственность/самостоятельность

Эти два качества упоминаются одинаково часто и чаще всего идут в связке.



Умение и готовность брать на себя ответственность — крайне необходимое качество в период беспрецедентных изменений и тотальной неопределенности. Для меня ответственность — это скорее свойство характера. Как мотив она не связана с конкретной ситуацией, но проявляется тогда, когда в ней есть потребность.



Что касается самостоятельности, вполне логично, что она сегодня как никогда «в цене». Удаленка размывает зоны ответственности. К тому же, нет постоянного общения, как в офисе — нет обмена мыслями в моменте и многие задачи приходится решать полностью самостоятельно.

4. Навык эффективного общения

Старое избитое выражение, но сейчас оно фигурирует в новой коннотации. При дистанционке огромный пласт общения происходит письменно — вы не видите и не слышите человека, пропадает важная функция невербальной коммуникации. Очень часто случается недопонимание смыслов, что может порождать конфликты.



В офисе вы сказали и улыбнулись — человек считал улыбку и понял смысл сказанного определенным образом. А монитор «убивает» человечность: вот в чате в Telegram вы вроде бы написали все нейтрально и даже снабдили свои слова скобочкой “)” — но каждый понял их по-своему, через свой опыт и настроение в моменте. И вот уже кто-то обиделся. Поэтому сейчас особенно важно уметь нетоксично, правильно общаться.





5. Скорость реакции

Опять же, старые слова, в которые сейчас начинают вкладывать новое значение. Под «скоростью реакции» сейчас подразумевают доступность и сервисность, то есть важно, чтобы человек оперативно реагировал и отвечал по всем каналам: и в почте, и в Telegram, и в WhatsApp, и где еще только не.



Если раньше запрос на такую компетенцию касался в первую очередь сейлзов и клиентских менеджеров (сервисных людей), то в текущих условиях — это необходимость для каждого кандидата.





Как получить максимум

Что можно сделать для развития этих навыков и как продемонстрировать их наличие потенциальному работодателю?



1. Самая большая ошибка, которую сейчас можно совершить, — начать учиться всему и сразу. Не стоит подписываться на миллиард обучающих курсов и вебинаров, даже несмотря на то, что все они сейчас бесплатные.



Надо понимать, какие шаги приведут к цели, и постепенно исполнять эти шаги. Приоритезируйте то, что вы бы хотели в себе прокачать. Для этого:

Прислушайтесь к личным ощущениям. Какие виды рабочей деятельности вам даются с трудом? Вспомните свои провалы: чего не хватило, чтобы достичь успеха.

Запросите обратную связь у коллег и руководителя, проанализируйте ее.

Из полученной информации составьте план по принципу: цель > какой навык нужен > как его развить (курсы, вебинары, соответствующая литература) > результат (как будете оценивать, что вы усвоили навык). Количество просмотренных видео по развитию навыка — это не результат. Эффективно выполнить задачу, где нужен этот навык, — вот это результат.

Развитие любых навыков требует терпения, вдумчивости и времени. Нельзя овладеть ответственностью и самостоятельностью за один день, посмотрев онлайн-тренинг. Эти качества связаны с нашими глубинными привычками и установками, а их изменение требует времени. Поэтому настраивайтесь не на спринт, а на марафон.



2. Для оценки наличия гибких навыков работодатели используют разные методики. В текущих условиях чаще всего это видеоинтервью. Многие интервьюеры спрашивают напрямик: «Есть ли у вас такое-то качество?». Кто-то предлагает решить гипотетическую проблему, требующую применения тех или иных навыков.

Важно понимать, что у вопросов для оценки софт-скиллов часто нет «правильного» или «неправильного» ответа. Поэтому не старайтесь показать себя лучше, чем вы есть на самом деле, и не притворяйтесь тем, кем не являетесь. Демонстрируйте только те качества, которыми действительно обладаете.

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