Вопреки вирусу: что делать, чтобы в кризис остаться востребованным специалистом

Но выйти из самоизоляции на прежнюю или новую должность не просто возможно, а легко достижимо. Как остаться ценным сотрудником, несмотря на кризис, рассказывает управляющий партнер рекрутингового агентства Selecty Арсений Федоткин.

Мировой рынок труда неминуемо ждут массовые сокращения. Многие компании уже перевели свои проекты в режим ожидания, прекратили набор новых специалистов и отправили действующих сотрудников по домам, иногда даже с сокращением заработной платы.

Кто сейчас востребован на рынке

Как показывает наша статистика, сейчас лучше всех себя чувствуют курьеры, сотрудники розничных продуктовых сетей, фармацевты, персонал частных медицинских компаний, работники СМИ, антикризисные специалисты и IT-кадры.

А также, вне зависимости от сферы, востребованы сотрудники, которые могут эффективно управлять удаленными сотрудниками, мотивировать их и повышать результаты внутри компании.

Это проектные менеджеры и руководители отделов, которые понимают, как организовывать работу распределенных команд, и способны работать в реалиях антикризисного менеджмента, поскольку ситуация в экономике на самая стабильная.

Только в нашей компании за последние две недели запрос на данных специалистов вырос на 15% и более.

Нужны также те, кто сможет организовать удаленный документооборот, безопасность, всю IT-инфраструктуру, бухгалтерию и кадры.



Кому приходится тяжело

Буквально выживают специалисты ресторанного и гостиничного бизнеса, сотрудники сферы туризма, фитнес-инструкторы, beauty-бизнес, непищевая розница, сфера бытовых услуг. Особенно тяжело приходится малому бизнесу.

Но к какой бы сфере вы ни относились, персонал всех компаний изрядно поредеет после окончания пандемии. В первую очередь будут расставаться с теми, чья работа не сказывалась на успехе компании не только в моменте, но даже в долгосрочной перспективе.

Впрочем, паниковать из-за массовых сокращений не стоит, так как многие крупные компании будут вести интенсивный набор по своим ключевым проектам, как только это станет возможным.

Но чтобы сохранить свое место (а возможно, даже подняться в должности) или перейти на хорошую позицию в другую компанию, не стоит сидеть сложа руки.





Что делать в кризис

«Как вы провели период самоизоляции? Чем занимались? Как потратили время?» — эти вопросы обязательно будут звучать на собеседованиях после окончания коронавируса. Поэтому сейчас у вас должен быть четкий план работ на это время.

Если вы находитесь в вынужденном отпуске, то первое, чем вам стоит заняться — подумать о том, как продолжить работу в период карантина без нарушения режима самоизоляции. Если возможно перевести работу в онлайн-режим — сделайте это. Цель — не останавливать свою деятельность и приспособиться получать доход в условиях кризиса, пусть и ниже прошлых цифр.

Когда случился весь этот армагеддон, и работа всего мира практически остановилась, многие из моей команды написали мне свои предложения по улучшению положения компании в кризис: что лично каждый из них может сделать для нашего общего дела.

Письма были с пошаговыми планом, и часть предложений мы уже внедрили в работу. То есть каждый подумал о том, как он может быть эффективен в новых, чертовски сложных для всех, условиях. После снятия карантина очень многих из моей команды ждет повышение. Именно такое отношение к делу дает им зеленый свет в карьере.

Если удаленный режим работы невозможен, подумайте о том, как вы можете улучшить свои навыки на текущей позиции. Уверен, у вас каждый год было громадье планов: перечитать топовые книги в вашей сфере, пройти курсы повышения квалификации, получить ценные сертификаты.

Открывайте топовые вакансии по своей специальности и смотрите какие требования выдвигают компании. Прокачивайте именно эти качества, пусть они станут также и вашими сильными, конкурентноспособными сторонами.

Чего точно не стоит делать, так это бросаться на освоение других специальностей. Например, вы финансист, но решили заняться еще и маркетингом. Это не самая хорошая идея — лучше потратить время на совершенствование знаний в своей сфере.

Как получить максимум

Чего точно не стоит делать:

отчаиваться,

опускать руки,

ждать улучшения ситуации извне.



Любой кризис в каждой отрасли это всегда шанс стать лучше и конкурентоспособнее, поэтому:

поставьте для себя высокую цель в этот кризис;

определите, что вам необходимо, чтобы достичь поставленных целей;

составьте пошаговый план действий, распланируйте свое время и двигайтесь поэтапно.



В этом случае вынужденный отпуск пойдет вам на пользу и станет временем возможностей!