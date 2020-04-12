Названа зарплата курьеров в период карантина

В период всеобщей самоизоляции профессия курьера стала одной из самых популярных в России. Зарплата курьеров может доходить до 110-150 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости.

По данным «Работы.ру», в марте профессия курьера вошла в топ-10 самых популярных среди работодателей и соискателей. Количество вакансий выросло на 20% по сравнению с февралем, число откликов на вакансию — на 29%.

Средняя зарплата курьеров составляет 34,5-63,5 тысяч рублей за месяц. Максимальная — 110-150 тысяч рублей в месяц (в феврале — 95-150 тысяч рублей).

В HeadHunter рассказали, что средняя зарплата курьеров в марте составляла 30 тысяч рублей по России и 35 тысяч рублей — по Москве. В компании уверены, что при текущем гармоничном балансе спроса и предложения зарплата курьеров вряд ли существенно вырастет.

В Worki заявили, что с 23 по 29 марта рост зарплаты курьеров по России составил 4,5%, до 42,6 тысячи рублей.

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