Что делать, если вас сократили: девять шагов, которые нужно предпринять прямо сейчас

Еще несколько недель назад карьера многих людей казалась стабильной, но коронавирус заставил их работодателей быстро сократить штат. Хотя сейчас поиск нового места кажется делом безнадежным, вы можете себе в этом помочь.

Укрепите деловые отношения

В разгар кризиса поиск работы могут сильно ускорить связи, поэтому сейчас самое подходящее время для встреч с бывшими коллегами. Устройте видеозвонок и обменяйтесь новостями. После этого объясните свою ситуацию, поделитесь планами и выясните, как вы и ваш собеседник можете помочь друг другу сейчас или в будущем.

Сократите расходы

Постарайтесь отказаться от всех возможных трат, чтобы спокойнее искать новое место. Отмените подписки на платные сервисы и верните деньги за услуги, которые сейчас нельзя получить: к ним относятся путешествия и посещение тренажерного зала. Кроме того, стоит избегать частых заказов в интернет-магазинах.

Примите случившееся и двигайтесь дальше

Неприятно оказаться без работы из-за событий, которые от вас не зависят, но чем раньше вы смиритесь со случившимся, тем быстрее продолжите движение. Не думайте об увольнении, а разработайте план действий. Он может включать в себя обновление резюме, написание шаблона сопроводительного письма, запрос рекомендаций для профиля в LinkedIn, улучшение профилей в соцсетях, нетворкинг и отработку поведения на собеседованиях.

Соберите свои достижения в одном месте

Зафиксируйте свои профессиональные достижения в отдельном документе, после чего кратко запишите их в резюме в виде маркированного списка. Убедитесь, что и в остальном ваше резюме актуально и вы в любой момент сможете его отправить HR-менеджеру. Более того, сейчас также самое подходящее время, чтобы попросить у своего экс-руководителя рекомендацию, которую можно добавить на страницу в LinkedIn.

Перестройте личный бренд

Хотя увольнение по понятным причинам может восприниматься как удар по карьере, столкновение с неудачами — это также возможность пересмотреть личный бренд. Используйте это время, чтобы развить такие качества, как настойчивость, проактивность и позитивность, так как они могут привлечь будущего работодателя. Придумайте творческие способы рассказать о себе понравившейся компании. Публикуйте статьи с профессиональными советами на LinkedIn или Medium. Старайтесь не говорить плохо о бывшем работодателе и сосредоточьтесь на своих сильных сторонах.

Обновите личный питч

Придумайте речь на две-три минуты, которая позволит отреагировать на просьбу рекрутера рассказать о себе. Начните с краткого обзора ключевых глав вашей карьеры, а затем перейдите к изложению релевантных деталей каждой из этих глав. В конце скажите, почему эта компания и эта должность идеально вам подходят.

На всякий случай сформулируйте ответ на вопрос об увольнении. Помните, что оно не было результатом ваших действий, и держите в голове свои последние достижения.

Поделитесь новостями об увольнении

Это заденет гордость, зато позволит увидеть дополнительные возможности: в ответ знакомые могут предложить работу или связать вас с человеком, который ищет сотрудника. Обязательно делайте это только после того, как определитесь с желаемой должностью и обновите личный питч. Эти действия докажут, что вы сфокусированы на поиске.

В нынешних обстоятельствах важно подать информацию деликатно, так как коронавирус уже мог сказаться на любом из ваших собеседников. Подчеркните, что вы осознаете серьезность ситуации и давление, которое сейчас все испытывают.

Займитесь виртуальным нетворкингом

В режиме самоизоляции невозможно посещать деловые мероприятия или приглашать кого-нибудь на кофе. Тем не менее, даже в этих условиях эффективный нетворкинг возможен: люди заперты в домах, а поэтому рады общению.

Назначайте звонки в сервисах для видеоконференций. Присоединяйтесь к растущему числу онлайн-вебинаров, виртуальных ярмарок вакансий и других видов интернет-встреч, чтобы установить профессиональные связи с новыми людьми.

Найдите источник сил

Это может быть забота о здоровье или новое хобби. Если нужно настроиться на карьерный рывок, попробуйте послушать вдохновляющие выступления с конференции TEDx или тематические подкасты, которые напоминают, что большинству успешных людей тоже приходилось бороться с трудностями.

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