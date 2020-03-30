Три способа сделать поиск работы во время вспышки коронавируса эффективнее

Поиск работы во время кризиса особенно труден, потому что компании сокращают набор сотрудников. Коронавирус не стал исключением: если вы не ищете место в сфере здравоохранения или биотехнологий, то ситуация на рынке труда может показаться безвыходной. Есть три способа помочь себе в поиске.

Расширяйте и развивайте связи

Сейчас самое время обратиться к своим профессиональным связям. На LinkedIn более 500 млн пользователей, и многие рекрутеры используют эту платформу для поиска новых сотрудников: убедитесь, что ваш профиль заполнен и обновлен. Общение с представителями вашей профессии, а также напоминание о себе бывшим коллегам и однокурсникам может открыть возможности, которые вы, вероятно, даже не рассматривали.

Публикуйте идеи, статьи и другой контент, который может привлечь специалистов и HR-менеджеров из вашей индустрии. Попробуйте отправить электронные письма с информацией о себе рекрутерам компаний, которыми вы восхищаетесь. Но сначала проведите исследование: изучите их сайты, чтобы узнать об актуальных проектах и вакансиях.

Многие компании сейчас сообщают об изменениях во внутренних процессах, в том числе о переходе на удаленную работу и онлайн-собеседования. Убедитесь, что их условия соответствуют вашим ожиданиям и скорректируйте свои обращения. Постарайтесь показать в них не только свою профессиональную ценность, но и осведомленность о делах потенциального нанимателя. Если вы расскажете, какую пользу можете принести и почему быстро впишетесь в корпоративную культуру, то выделитесь среди конкурентов.

Поскольку личные контакты сейчас ограничены, а удаленная работа стала новой нормой, постарайтесь по максимуму использовать видеосвязь — это касается как общения с прежними знакомыми, так и с HR-отделом возможного работодателя. Это поможет запомниться и установить более теплые отношения.

Сфокусируйтесь на профессиональном развитии

В обычных условиях повседневные дела и поездки на работу часто не оставляют времени на освоение новых навыков. Сейчас же наступило идеальное время для изучения своих интересов, выявления пробелов и их заполнения.

Закрытие школ, университетов и офисов дало толчок дистанционному обучению: сейчас многие онлайн-площадки и отдельные преподаватели предлагают множество бесплатных курсов. Обратите особое внимание на программы, после прохождения которых выдают сертификаты: их можно будет добавить в резюме.

Кроме того, начните активнее участвовать в онлайн-собеседованиях, даже если поиск нового места пока не стоит остро. Беседы с рекрутерами помогут усовершенствовать навык переговоров, и вы научитесь отвечать на базовые вопросы: «Почему вы ищете новую работу? Почему думаете, что подходите? Расскажите о себе что-нибудь, чего нет в резюме».

Для успешного прохождения удаленных собеседований, которые начали набирать обороты еще до коронавирусного кризиса, важна практика. Они сильно отличаются от личных разговоров, поэтому порепетируйте заранее. Проконтролируйте свою осанку, зрительный контакт и интонации, а также фон, звук и освещение.

Научитесь работать удаленно

Из последнего исследования Gartner следует, что 88% организаций поощряли работу из дома или даже требовали перейти на нее из-за вспышки коронавируса. Число удаленных сотрудников неуклонно росло и до пандемии COVID-19, но теперь этот формат работы превратился из опции в необходимость.

Работа на дому сама по себе навык. Пока неизвестно, сколько продлится коронавирусный кризис, но в течение всего этого периода понадобится сохранять продуктивность. Придерживайтесь графика и относитесь ко дню так же, как если бы шли в офис. Создайте пространство для работы, установите правила для членов семьи, запланируйте перерывы и постарайтесь действовать последовательно.

На будущих собеседованиях вас вполне могут спросить об опыте удаленной работы. У соискателей, которые еще не ушли из своих текущих компаний, есть шанс выполнить и задокументировать конкретные задачи. Это станет доказательством, что работа из дома не влияет на качество результата.

Умение работать удаленно станет важным пунктом в резюме, так как вспышка коронавируса может оказаться достаточно долгой. Кроме того, не исключено, что даже после ее завершения многие компании захотят оставить достаточно большой штат удаленщиков.

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