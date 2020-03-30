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Истории

Три способа сделать поиск работы во время вспышки коронавируса эффективнее

Истории
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Анна Полякова

Поиск работы во время кризиса особенно труден, потому что компании сокращают набор сотрудников. Коронавирус не стал исключением: если вы не ищете место в сфере здравоохранения или биотехнологий, то ситуация на рынке труда может показаться безвыходной. Есть три способа помочь себе в поиске.

Три способа сделать поиск работы во время вспышки коронавируса эффективнее

Расширяйте и развивайте связи

Сейчас самое время обратиться к своим профессиональным связям. На LinkedIn более 500 млн пользователей, и многие рекрутеры используют эту платформу для поиска новых сотрудников: убедитесь, что ваш профиль заполнен и обновлен. Общение с представителями вашей профессии, а также напоминание о себе бывшим коллегам и однокурсникам может открыть возможности, которые вы, вероятно, даже не рассматривали.

Публикуйте идеи, статьи и другой контент, который может привлечь специалистов и HR-менеджеров из вашей индустрии. Попробуйте отправить электронные письма с информацией о себе рекрутерам компаний, которыми вы восхищаетесь. Но сначала проведите исследование: изучите их сайты, чтобы узнать об актуальных проектах и вакансиях.

Многие компании сейчас сообщают об изменениях во внутренних процессах, в том числе о переходе на удаленную работу и онлайн-собеседования. Убедитесь, что их условия соответствуют вашим ожиданиям и скорректируйте свои обращения. Постарайтесь показать в них не только свою профессиональную ценность, но и осведомленность о делах потенциального нанимателя. Если вы расскажете, какую пользу можете принести и почему быстро впишетесь в корпоративную культуру, то выделитесь среди конкурентов.

Поскольку личные контакты сейчас ограничены, а удаленная работа стала новой нормой, постарайтесь по максимуму использовать видеосвязь — это касается как общения с прежними знакомыми, так и с HR-отделом возможного работодателя. Это поможет запомниться и установить более теплые отношения.

Если вы хотите поделиться опытом работы в крупной компании или маленьком стартапе, рассказать о перипетиях своей карьеры и раскрыть секреты профессии, пишите на [email protected]. Лучшие рассказы опубликуем на Rusbase.

Сфокусируйтесь на профессиональном развитии

В обычных условиях повседневные дела и поездки на работу часто не оставляют времени на освоение новых навыков. Сейчас же наступило идеальное время для изучения своих интересов, выявления пробелов и их заполнения.

Закрытие школ, университетов и офисов дало толчок дистанционному обучению: сейчас многие онлайн-площадки и отдельные преподаватели предлагают множество бесплатных курсов. Обратите особое внимание на программы, после прохождения которых выдают сертификаты: их можно будет добавить в резюме.

Кроме того, начните активнее участвовать в онлайн-собеседованиях, даже если поиск нового места пока не стоит остро. Беседы с рекрутерами помогут усовершенствовать навык переговоров, и вы научитесь отвечать на базовые вопросы: «Почему вы ищете новую работу? Почему думаете, что подходите? Расскажите о себе что-нибудь, чего нет в резюме».

Для успешного прохождения удаленных собеседований, которые начали набирать обороты еще до коронавирусного кризиса, важна практика. Они сильно отличаются от личных разговоров, поэтому порепетируйте заранее. Проконтролируйте свою осанку, зрительный контакт и интонации, а также фон, звук и освещение.

Научитесь работать удаленно

Из последнего исследования Gartner следует, что 88% организаций поощряли работу из дома или даже требовали перейти на нее из-за вспышки коронавируса. Число удаленных сотрудников неуклонно росло и до пандемии COVID-19, но теперь этот формат работы превратился из опции в необходимость.

Работа на дому сама по себе навык. Пока неизвестно, сколько продлится коронавирусный кризис, но в течение всего этого периода понадобится сохранять продуктивность. Придерживайтесь графика и относитесь ко дню так же, как если бы шли в офис. Создайте пространство для работы, установите правила для членов семьи, запланируйте перерывы и постарайтесь действовать последовательно.

На будущих собеседованиях вас вполне могут спросить об опыте удаленной работы. У соискателей, которые еще не ушли из своих текущих компаний, есть шанс выполнить и задокументировать конкретные задачи. Это станет доказательством, что работа из дома не влияет на качество результата.

Умение работать удаленно станет важным пунктом в резюме, так как вспышка коронавируса может оказаться достаточно долгой. Кроме того, не исключено, что даже после ее завершения многие компании захотят оставить достаточно большой штат удаленщиков.

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