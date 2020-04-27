Советы психолога для людей, недавно потерявших работу

После увольнения может развиться ситуативная депрессия, говорит психолог Ориана Кристина Нельсен. Она рассказала, почему мы так болезненно воспринимаем потерю работы и как можем себе помочь.

Почему у безработных развивается депрессия

Увольнение усиливает одиночество

Сегодня не нужно общаться с другими людьми, чтобы удовлетворить свои потребности. Можно работать удаленно, еду заказывать в приложении, а одежду — в интернет-магазине. Все это обеспечивает доход человека, а не его связи. Если он теряет заработок частично или полностью, то привычный ход вещей нарушается.

Если у человека нет поддержки со стороны окружающих, то после увольнения его мышление перейдет в режим выживания. «Наши нейрофизиологические системы начнут активироваться. Это выразится в вопросах: "У меня получится выжить? У меня будет возможность поесть? У меня будет убежище?"», — объясняет Нельсен.

Она добавила, что многие люди редко поддерживают социальные контакты вне работы. Потеряв ее, они теряют и большую часть окружения.

Исследования подтверждают одиночество современного человека. В 2018 году компания Cigna опросила 20 тысяч американцев и выяснила, что почти 50% из них постоянно или иногда чувствуют себя одинокими или брошенными.

В 2014 году исследование Gallup показало, что безработные чаще страдают от депрессии, причем симптомы хуже у тех, кто ничем не занимается шесть или больше месяцев. В 2017 году к аналогичным выводам пришли в Лейпцигском университете: там выяснили, что пожилые люди, у которых давно нет работы, чаще испытывают депрессию, чем остальная часть населения. Еще одно исследование, проведенное в 2015 году, показало, что вероятность развития депрессии у безработных людей в возрасте от 18 до 25 лет примерно в три раза выше, чем у их ровесников.

Нам кажется, что работа определяет нашу личность

Нельсен считает, что в современном обществе, особенно американском, сильна такая установка: ты — это то, что делаешь. Действительно, при знакомстве многие люди первым делом спрашивают друг друга именно о работе.

«На самом деле, во многих других культурах это считается очень грубым вопросом, потому что он касается того, что вы делаете, а не того, кем вы являетесь. Верно? В вас так много интересного», — добавила она.

Как справиться с депрессией после потери работы

Обратитесь за помощью к профессионалу

Ситуативная депрессия может выглядеть как классическая, а человек, склонный к ее клиническому варианту, рискует пережить депрессивный эпизод. В симптомы клинической депрессии входят бессонница, нарушение аппетита, трудности с получением удовольствия, недостаток энергии и мысли о самоубийстве. При их наличии нужно немедленно обратиться за помощью к специалисту.

Обычно услуги психотерапевтов стоят дорого, но можно найти доступные варианты в местных больницах, кризисных центрах или учебных заведениях, где студенты оказывают психологическую поддержку под контролем преподавателей. Кроме того, можно поинтересоваться, есть ли психотерапевты с особым прайсом для сокращенных сотрудников. Еще один вариант — найти телефон горячей линии для людей, оказавшихся в тяжелом положении.

Поддерживайте связь с друзьями

Потерявшим работу людям иногда хочется прекратить все общение, потому что увольнение кажется им постыдным фактом. Нельсен говорит, что делать этого не стоит — именно в такие моменты очень важно не терять контакт с другими людьми.

«Мы социальные существа, нам нужна связь, чтобы развиваться и выживать», — подчеркнула она. Найдите группу единомышленников, займитесь чем-нибудь, что не связано с работой, запишитесь на урок или просто позвоните старому другу.

Измените взгляд на события

По мнению Нельсен, идентифицировать себя с работой не всегда плохо. Но идентифицировать себя только с работой — однозначно плохо. Вспомните, кем вы являетесь вне офиса и измените взгляд на события.

Иногда люди думают о себе так: «Я неудачник. Никто не хочет меня нанимать». Вместо этого лучше привыкнуть к такой мысли: «У меня есть образование. У меня есть существенный опыт работы. У меня есть ценные навыки».

Разбейте большую задачу на маленькие шаги

Нельсен советует разбивать все большие задачи вроде поиска работы на маленькие шаги. Выберите пару вещей, которые нужно делать ежедневно. «Говорите себе: я обновлю профиль на LinkedIn и резюме. Я пойду гулять», — уточняет она.

«Разбивайте задачи на управляемые шаги и не уделяйте все внимание поиску работы, — добавляет Нельсен. — Постарайтесь найти другие занятия, чтобы успокоить нервную систему, восстановить связь с собой и другими людьми».

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