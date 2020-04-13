Истории
Как компании помогают безработным в кризис: куда можно временно трудоустроиться
Истории
Анна Оленькова
На фоне распространения коронавируса, введения карантина и приостановки работы предприятий многие россияне остались без работы. Rusbase собрал инициативы компаний, которые помогут найти нового работодателя.
Как компании помогают безработным в кризис: куда можно временно трудоустроитьсяАнна Оленькова
- Сервис поиска работы и сотрудников Worki запустил специальный раздел «Работа на карантине». Там собраны самые востребованные с начала самоизоляции вакансии. Можно найти работу курьера, водителя, таксиста, кладовщика или продавца-кассира. Для поиска вакансий можно использовать фильтры: район, удаленность, зарплата за месяц/час/смену, график и условия работы.
- Worki также предоставит соискателям бесплатное продвижение резюме — объявление будет выделено в общей базе кандидатов сервиса. Пользователю нужно нажать кнопку и на 48 часов его резюме получит яркую обводку в результатах поиска. Кроме того, Worki будет продвигать резюме тех, кто потерял работу, с помощью технологий машинного обучения.
- HeadHunter запустил специальный раздел «Временная работа» для трудоустройства персонала из отраслей, которые больше всего пострадали от коронавируса. Раздел появляется в поисковой выдаче на сайте hh. Там доступны вакансии от маркетплейсов Ozon и Wildberries, позднее список компаний будет расширен. Соискатели из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, рассматриваются на вакансии в первую очередь.
- «Магнит» в кризис временно возьмет на работу сотрудников сетей быстрого питания KFC и Burger King. Так, ритейлер сможет трудоустроить порядка 1150 сотрудников KFC. Они будут работать в торговых залах в магазинах «Магнит», расположенных в 20 российских городах. Также ритейлер сможет временно трудоустроить 1500 сотрудников Burger King в 20 городах России.
- Партнерами KFC по программе временного трудоустройства сотрудников также стали Metro, «Глобус», Ozon, производственные комплексы компании «Юнилевер». Все трудостройства будут оформлены по ТК РФ, заявили в KFC.
- IT-холдинг TalentTech запустил платформу, которая поможет компаниям найти сотрудников, а соискателям — работу. Компании, которые вынуждены сокращать штат, предлагают своих сотрудников другим организациям, робот на базе искусственного интеллекта обзванивает их, проводит экспресс-собеседования и передает подходящих кандидатов рекрутерам с нанимающей стороны. Специальное приложение адаптирует новичков к работе на новом месте.
- Сервис доставки продуктов iGooods начал брать на работу персонал «Теремка», «Спортмастера» и «буше». Компания нанимает и обучает сотрудников фирм, которые временно не могут работать по своей основной специальности из-за закрытия оффлайн-точек. Сейчас в iGooods работает 1500 закупщиков и курьеров, до конца апреля компания хочет увеличить штат до 3200 человек. На работу в iGooods уже перешли сотрудники «Теремка», «буше», «Спортмастера» и таксопарка «068». Сервис также ведет переговоры с сетями «Британские пекарни», «Улыбка радуги», «Домовой», Rolf, 585, Burger King, KFC, McDonald’s.
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