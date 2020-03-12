Работодатели назвали топ-5 требований к кандидатам

ВЦИОМ выяснил , какие требования работодатели предъявляют к квалификации своих работников и соискателей. Прежде всего, компании советуют обратить внимание на работу в коллективе.

Среди других требований — самообразование, деловая коммуникация, инициативность и применение информационно-коммуникационных технологий.

Согласно исследованию, работодатели заботятся о компетенциях своих сотрудников. Только 1,6% предприятий не проводят никаких мероприятий по восполнению дефицитов знаний и умений работников.

Наиболее распространены практика наставничества (26%), инструктаж работников (23%), обучение в образовательных организациях (21%) и проведение семинаров, мастер-классов и тренингов (18%).

Отсутствие необходимой квалификации — одна из ключевых проблем при заполнении вакансии на предприятии. Эту проблему указали 20% опрошенных.

Еще 20% считают основной проблемой отсутствие претендентов на вакансию, 15% — низкий уровень заработной платы относительно других работодателей, 13% — недостаток выпускников с требуемой квалификацией, 8% — завышенные ожидания претендентов. У 14% работодателей подобных проблем не возникало.

В рамках исследования были опрошены более 13 тысяч работодателей — руководителей предприятий, линейных руководителей и сотрудников HR-служб.

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