Как бренд в три раза увеличил конверсии в интернет-рекламе: кейс и инструкция агентства eLama

Каждый бизнес по-разному выстраивает свои отношения с интернет-рекламой. Одни пробуют освоить эту область самостоятельно, другие нанимают специалистов, некоторые обращаются в агентство. У разных путей одна конечная цель: помочь бизнесу зарабатывать. Специалисты агентства eLama объясняют, на что стоит обратить внимание при настройках интернет-рекламы, если цель — увеличение конверсий.
Кейс клиента
В агентство eLama обратилась крупная российская компания, которая уже больше 20 лет производит и продает товары для уборки дома и личной гигиены. Компания уже пробовала настраивать рекламу самостоятельно или с агентством, но положительного результата не получила. В итоге разочаровалась — и в настройке рекламных кампаний, и в работе агентств.
С такими клиентами всегда непросто, но интересно. Перед нами стояла двойная задача:
- во-первых, качественно выполнить свою работу — настроить рекламу и исправить ошибки в уже запущенных кампаниях;
- во-вторых, показать клиенту, что интернет-реклама — это классный инструмент продвижения бизнеса, если делать все правильно.
Рассказываем, что мы сделали для того, чтобы эту задачу выполнить.
Шаг первый: выявить слабые стороны кампаний
Найти на рынке компанию, которая не пробовала рекламировать свои услуги или товары в интернете, довольно сложно. Как правило, в агентство eLama приходят клиенты, которые уже продвигают себя в сети. Поэтому первое, что мы делаем, — находим ошибки в настройках запущенных кампаний. Ниже — список самых типичных. Первые две покажутся вам банальными, но мы видим их у 40% клиентов, которые приходят к нам на обслуживание.
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В объявлениях указаны неактуальные данные
Это могут быть ссылки, которые уже поменялись на сайте, или устаревшие акции.
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Не заполнены все поля объявления или используется только один вариант объявления или изображения
Всегда лучше подготовить разные варианты креативов: так вы сможете найти наиболее эффективный.
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Не соблюдены принципы формирования кампаний
Важно правильно построить структуру рекламных кампаний. Правильно — значит исходя из специфики вашей продукции или услуг: по группам/типам продукции, по принципу продаваемости (хорошо продаваемые и не очень; основная продукция и второстепенная), товар из сегмента «люкс» и для широкого потребления. Грамотное разделение позволяет гибко управлять кампаниями.
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Не настроена или неверно настроена аналитика
Мало создать рекламные кампании — необходимо регулярно анализировать статистику и оптимизировать их. Здесь мы подробно объясняем, зачем нужна аналитика в работе рекламных кампаний.
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При создании кампаний применялись устаревшие или не подходящие для конкретного случая инструкции из интернета
В сети очень популярно такое правило построения рекламной кампании: одно ключевое слово — одно объявление. Сейчас это правило уже не актуально и приводит клиентов к статусу «мало показов». Целесообразнее разбить похожие ключевые фразы на небольшие группы и настраивать объявление, отталкиваясь от общего смысла и посыла ключевых фраз: так качество объявления будет выше и статистики по ним будет больше.
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Не хватает ставки из-за того, что не контролируется позиция показа
Так бывает, если вы создали кампанию и установили ставки, которых не хватает для показа в спецразмещении. В итоге объявление не достигает желаемого охвата — кампании приносят мало конверсий или не приносят вовсе.
В случае с нашим клиентом мы сразу заметили, что семантика уже запущенных кампаний «разношерстная». Большая часть продукции клиента — экологичные и безвредные для здоровья товары одноименного бренда. Запомним эту категорию под кодовым словосочетанием «основной бренд». Вторая часть продукции — товары «не основного бренда». Их реализуют другие продавцы в России и за рубежом.
Какие ошибки мы обнаружили:
- Анализ целевых действий показал, что ключи первой категории — «товар+основной бренд» — приносят 92% конверсий, тогда как «товары без основного бренда» — лишь 8%. В качестве основного целевого действия учитывали «оформление заказа»;
- В кампаниях на поиске было много групп со статусом «мало показов». Причин мы видели несколько: кампании были построены по принципу «одна группа — один ключ»; 90% использующихся ключевых фраз были низкочастотными (не более 280 показов в месяц);
- В кампаниях было найдено 30% дублей ключевых фраз;
- Посадочной страницей чаще всего выступала главная страница, и поэтому путь до товара иногда составлял 2-3 клика — это много;
- В Рекламной сети Яндекса (РСЯ-кампаниях) отсутствовали широкоформатные изображения и баннеры.
Шаг второй: привести кампании «в форму»
После исправления очевидных ошибок нужно:
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Обратить внимание на дату создания рекламной кампании: если создавалась давно, нужно проверить наличие новой семантики. Вероятнее всего, появились новые ключи — стоит их добавить;
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Проверить средние позиции показа и клика объявлений, а также охват: если средняя позиция показа больше средней позиции клика (то есть позиция клика выше позиции показа), ставку можно поднять, охват увеличится;
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Проработать минус-слова;
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Проверить посадочные: релевантны ли они, можно ли их углубить, снизив при этом путь до товара. Ведь чем длиннее путь, тем выше вероятность, что пользователь заблудится на сайте;
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Проверить, оптимизирован ли сайт для мобильных. Если нет, но есть статистика, — делаем корректировку на основании отчета по устройствам (смотрим на конверсии и СРА). Если не оптимизирован и статистики нет, то понижаем ставку на мобильные;
- Обратить внимание на данные в «Мастере отчетов» в «Яндекс.Директе» по срезам. Проверить, по какому элементу объявления больше всего кликают (чаще касается поисковых кампаний); в отчете по срезам «форматы» и «размер изображения» убедиться, например, что нет скликивания (для кампаний в РСЯ); посмотреть отчеты по срезу «фильтры» (для смартбаннеров) — возможно, какие-то стоит отключить или скорректировать ставки по ним.
В нашем кейсе мы предположили, что стоимость клика, а также СРА (оформление заказа на сайте) у двух категорий — «товар+основной бренд» и «товар без основного бренда» — могут отличаться. Поэтому посчитали разумным разделить кампании по типу ключей. Ключи мы сгруппировали исходя из поисковой схожести и наличия отдельной посадочной страницы. Рассчитывали, что это позволит нам более гибко управлять кампаниями и получить лучшие результаты по конверсиям.
Что еще было сделано:
- Расширили семантику: полностью пересобрали ее в соответствии с существующими на тот момент разделами сайта, добавили микробренды, удалили дубли;
- Чтобы максимально снизить нецелевые переходы по объявлениям, мы переработали список минус-слов;
- В РСЯ-кампании добавили объявления с широкоформатными изображениями, добавили популярные типоразмеры баннеров.
Шаг третий: оптимизация и работа с сайтом
Как правило, работа по оптимизации состоит из следующих шагов:
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Выполняем стандартные действия: регулярная чистка минус-слов, площадок, анализ статистики и корректировки: по соц-демо, устройствам, ключам, времени суток и дням недели;
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Корректируем распределение бюджета по рекламным кампаниям — формируем исходя из значимых метрик (CR, СРА, доход, количество и стоимость транзакций);
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Работаем над УТП. Рассматриваем преимущества клиента перед конкурентами, добавляем эту информацию в объявления;
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Совершенствуем юзабилити сайта;
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Обновляем графический материал в кампаниях, где он используется долгое время;
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Проводим общий анализ форматов кампаний: останавливаем те, которые работаю хуже, тестируем новые;
- Анализируем ассоциированные конверсии прежде чем делать окончательные выводы о работа кампаний.
Как это было с нашим клиентом: работу по оптимизации рекламных кампаний на поиске мы начали со стандартных действий — выполнили корректировки по полу/возрасту, по устройствам и по ключевым словам.
Затем обсудили оформление сайта и его удобство с точки зрения пользователя. Мы порекомендовали исправить пару ошибок:
- при оформлении уже через 3-5 секунд появлялось окно «Оставьте телефон и мы перезвоним»;
- при возвращении на предыдущий шаг в корзине обнулялись товары. Клиент прислушался, ошибки исправили.
В это время мы столкнулись с прогнозируемой сложностью: в кампаниях в РСЯ значительно вырос показатель СРА. Это логично, поскольку после того, как мы расширили семантику в РСЯ, трафик сайта увеличился — добавились новые площадки, которые, возможно, ранее были не конверсионными.
В течение следующих трех месяцев мы радикально чистили площадки РСЯ, корректировали ставки, уменьшили затраты на мобильную версию сайта, которая в определенный момент стала долго грузиться. В результате получили падение трафика, снижение показателя CPC и значительное — на 42% — снижение СPA. Количество конверсий тоже сократилось, но все равно было выше стартовых значений. Возвращать отключенные площадки мы не стали, уже через месяц трафик вернулся к прежним показателям, а количество конверсий стало увеличиваться.
Итоги и выводы
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Любую работу важно проводить последовательно: начать с выявления ошибок, перейти к оптимизации и параллельно не забывать о второй составляющей успеха рекламной кампании — о сайте;
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Следует помнить, что кампании на поиске более управляемы — наш кейс тому подтверждение: после глубокой оптимизации уже не наблюдалось резких колебаний показателей;
- За кампаниями РСЯ все же нужно постоянно следить: регулярно добавляются новые площадки, которые нужно чистить. В нашем случае трафик после чистки падал, но в дальнейшем вновь набирал обороты за счет перераспределения доли показов. Поэтому не стоит пугаться первой статистики и отказываться от РСЯ кампаний.
Что касается результатов нашей работы по кейсу — их можно увидеть на графиках ниже. Число конверсий в поисковых кампаниях выросло в три раза, их средняя стоимость упала с 1200 руб. до 600-700. Количество заявок в кампаниях РСЯ увеличилось более чем в три раза, их стоимость стала на 20% дороже. Клиента устраивает выросший на 20% СРА, ведь он получает в три раза больше заказов, а это означает расширение клиентской базы и наличие возвращающихся клиентов.
Над материалом работали специалисты агентства eLama:
Яна Чесалова, старший специалист по контекстной рекламе
Мария Виноградова, контент-маркетолог
Фото: PixieMe / Shutterstock
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