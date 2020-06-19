«Мне хотелось вдохновиться»: как уйти из «Яндекса», чтобы делать подкасты

Подкастинг в России только начинает набирать обороты. Сооснователь студии подкастов Brainstorm.fm Аня Ковалева рассказывает, как пришла в эту сферу и почему не собирается уходить.

Я работала в международных коммуникациях, занималась пиаром tech-компаний. Весной 2018 года я решила, что пора искать то, что сделает меня счастливее, ушла с работы (я работала в «Яндекс.Деньгах») и начала заниматься своими проектами. Я хотела изменить жизнь.

Как-то раз в баре я случайно встретила своего институтского товарища Костю Колоскова. Мы разговорились: выяснилось, что я обожаю общаться с людьми и рассказывать истории, а Костя любит подкасты и знает про них все. У нас родилась идея сделать совместный проект — подкаст о поиске себя и своего дела — мы назвали его «180 градусов» (поворот на 180). Подкаст родился из моего запроса на поиск предназначения: мне хотелось вдохновиться.

Уже почти два года в подкасте мы болтаем с классными ребятами о том, как найти себя и почему здорово менять свою жизнь.

За два года подкаст побил отметку в миллион прослушиваний, стал одним из лучших русскоязычных подкастов 2019 года по версии Apple и положил начало нашей студии подкастов. Сейчас мы с Костей делаем пять проектов: «180 градусов», «Мамакаст», «Monday Фарш», «Дело не в тебе», «Питч Дичь». Мы продюсируем подкасты для брендов и преподаем для тех, кто хочет научиться делать подкасты сам.

У нашей студии нет сторонних инвестиций: наш продакшн развивается на заработанные деньги, поэтому наши вложения — это наше время (очень много времени!) и профессиональное оборудование для записи (порядка 150 тысяч рублей). Мы привлекаем людей под конкретные проекты: наша команда — это звукорежиссер, иллюстратор, сценарист, композитор, редактор, продюсер и стажер. Мы пишем в звукозаписывающей студии, хотя последние три месяца все писали удаленно.







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Конкуренция на рынке

Подкасты в России — это относительно новый рынок, его правила еще не сформировались.

Формат привлекает все больше поклонников: подкаст-студий, медиа и брендов. Разделение весьма условное: бизнес-лига и инди-подкастеры.

Бизнес-лига состоит из тех, для кого подкасты стали одним из приоритетных направлений и/или основной работой: медиа («Медуза», «Арзамас», Sports.ru), студии («Либо/Либо», «Норм», «Толк», «Подкастерская» и мы). Есть подкасты с огромными аудиториями («Бородокаст», «Завтракаст», KuJi), которые тоже запускают сторонние проекты под своим брендом. Есть много энтузиастов, для которых подкасты — вторая работа и второстепенный источник дохода. Они могут точно так же продавать рекламу и зарабатывать деньги.

Кажется, что конкуренция на этом рынке не такая большая: индустрия только становится на ноги. Но она огромная: за слушателя, деньги и корпоративных клиентов. Бренды по-прежнему относятся к подкастам с опаской и тех, кто решается в это идти, не так много.

Главная проблема российского подкастинга в том, что мало кто знает, что такое подкасты.

Повод для оптимизма: аудитория подкастов выросла приблизительно в пять раз за последний год. По оценке экспертов IAB Russia, среднемесячная аудитория подкастов в России в декабре 2019 года составила около 5 млн пользователей.

Сейчас есть все предпосылки, чтобы аудитория росла и дальше: контента становится больше, растет популярность умных колонок («Яндекс.Станция» и «Капсула»), а еще выросло количество точек входа для тех, кто только начинает слушать подкасты (не без участия «Яндекса», «Вконтакте» и «Мегафона»).

Как и на чем мы зарабатываем

Вопрос, который рано или поздно волнует всех подкастеров: как монетизировать проект. Плохие новости в том, что подкасты не про быстрые деньги. Хорошие новости в том, что заработать все-таки можно. На рынке есть воодушевляющие примеры, в том числе наша студия. В подкастах работают те же механики, что и в других медиа: чем больше у тебя прослушиваний, тем выше твой заработок.

С учетом того, что у наших подкастов сформировалась лояльная аудитория и хорошие цифры прослушиваний, мы зарабатываем на рекламе.

Стоимость рекламной интеграции зависит от количества прослушиваний: от 5 до 100 тыс. рублей на выпуск.

Это может быть интегрированное спонсорское сообщение (мы любим подходить к вопросу креативно: для рекламы «Игры престолов» от «Амедиатеки» привлекали бабушку Кости, а для сервиса «Личный Юрист» от Сбербанка разыграли телефонный разговор клиента и сотрудника), нативные интеграции бренда или партнерские блоки (мы делали партнерский эпизод с основателями сервиса доставки продуктов «Самокат»), брендирование подкаста или рубрики (у нас была рубрика про путешествия и переезды вместе с EF).

Студии зарабатывают на создании контента: партнерских подкастов совместно с брендами или эксклюзива для больших площадок (на днях вышел новый сезон нашего родительского подкаста для Storytel). Опытные подкастеры могут заработать на сторонних активностях: консультировании и обучении.

Если вы независимый подкастер, то можно заработать на донатах от ваших фанатов (для этого необязательно иметь много прослушиваний).

Есть сервисы, которые позволяют поклонникам поддерживать проекты материально. Просто так или за дополнительный контент и всякие плюшки с вашей стороны (возможность общаться с вами и прочие бонусы принадлежности к коммьюнити).

Самый популярный сервис для западных подкастеров — платформа Patreon, которую сейчас активно осваивают российские энтузиасты. Создание коммьюнити — это отдельный большой блок работы, на который у нас не всегда хватает времени и сил.







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Как еще заработать

Можно устраивать тематические мероприятия в офлайне и продавать на них билеты или найти спонсора (одно время InLiberty вместе с «Яндекс.Музыкой» устраивали записи популярных подкастов). Можно делать спецпроекты вместе со СМИ и брендами, освещать мероприятия за вознаграждение (или билеты для ваших слушателей — мы так делали с Bosco Fresh Fest и Esquire Weekend) или давать в подкасте реферальные ссылки на продукты, сервисы.

В подкастах не так много примеров продажи мерча (с этим экспериментировали девушки из «Норм»), но думаю, что до его распространения осталось не долго.

Многие подкастеры по-прежнему занимаются этим как хобби или совмещают с другой работой.

Если говорить о подработке, то можно делать то, что крутится вокруг тех знаний, которые у вас уже есть — быть редактором/продюсером/звуковиком для других подкастеров/брендов.

Как искать клиентов

Сначала к рекламодателям я ходила сама: мы сделали медиакит с цифрами и статистикой, я писала брендам, рассказывала о подкастах и почему стоит попробовать. Сейчас мы работаем со входящим потоком, но я считаю, что проактивная позиция подкастера приносит плоды.

Рекламодатели изучают правила игры. И студии, и независимые подкастеры занимаются просветительской деятельностью: мы рассказываем брендам, что такое подкасты, с чем их едят.

Важно объяснить брендам, как сделать хорошую рекламу в подкастах и почему нельзя просто вставить рекламное сообщение, не адаптировав его под формат.

Почему мы в это верим

У подкастов есть все, чтобы стать медиа будущего. Их преимущество: подкасты не требуют зрительного внимания и позволяют делать несколько дел параллельно. Бренды тоже с интересом смотрят в сторону подкастов: это отличный способ рассказать о своем продукте качественной аудитории, выстроить доверительные отношения с клиентами и транслировать ценности.





Как достичь максимума:

Это не про быстрые деньги: сначала вы долго набираете аудиторию и только потом к вам приходят деньги.

Бренды активно нащупывают новый тренд на аудио. Многие решаются на этот эксперимент. Ваша задача: объяснить бренду, как работает реклама в подкастах.

Не бойтесь проявлять инициативу и предлагать сами. Ответ «НЕТ» у вас всегда есть, попробуйте сделать из него «ДА».





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