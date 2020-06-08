«Самое время браться за голову»: как музыканту зарабатывать в кризис
В этом году из-за отмененных туров и фестивалей мировая музыкальная индустрия может недосчитаться порядка $9 млрд. Приостановлены съемки фильмов, сериалов и рекламных роликов.
О том, как оставаться на плаву в музыкальном бизнесе и что делать начинающим авторам, исполнителям и продюсерам, рассказывает Андрей Рыжков, музыкальный продюсер, сооснователь продакшн-студии Kov Kov Music, куратор программы Music Production в Moscow Music School университета креативных индустрий Universal University.
Для меня это третий кризис в моей профессиональной музыкальной деятельности. В 2008 году у меня была DJ-школа, клуб, я занимался продакшном за деньги, делал аранжировки, мастеринг, писал песни. Кризис 2014 года меня тоже коснулся. Сейчас с наступлением пандемии происходит все то же самое, что и в предыдущие два кризиса, но более эпично и кинематографично: у людей нет денег, людям страшно.
Кризис — это тот момент, когда нужно посмотреть фактам в лицо и задуматься, как зарабатывать на музыке, а не только занять первое место в музыкальном чарте «ВКонтакте».
Какой вы музыкант/автор/исполнитель
- Если вы думаете, что вы классный, то эту классность можно превратить в ваш личный бренд. Если у вас он есть — особый звук, треки, песни, клипы, — порадуйтесь за себя. Если нет, самое время браться за голову.
- Если на ваш стрим в Instagram приходят сотни людей, значит у вас есть взаимосвязь со слушателем, до вас можно достучаться. Сейчас очень важно не быть снобом, а быть более человечным. Асоциальное поведение в музыкальном бизнесе будет равносильно приговору.
- Если у вас есть терпение делать что-то филигранное, глубокое (тексты, аккорды, фонограммы), это может вознести вас в глазах аудитории до уровня мастера. Качество очень востребовано в кризис, потому что, тратя свое время, люди подсознательно тратят деньги.
- Если до кризиса вы были востребованным сессионщиком или же вы играете на необычных инструментах, поете в необычной манере, это большой плюс для выживания в кризис. Суматоха, которая была раньше, сейчас утихла, и вы словно открываете новый канал.
Реалии музыкального бизнеса
На чем обычно зарабатывают музыканты:
- Концерты. Вы получаете либо фиксированный гонорар, либо процент с продажи билетов. Если вы зарабатываете больше, чем тратите, тогда это бизнес.
- Права на музыку. Вы сотрудничаете с людьми, передаете им исключительные, смежные или иные права, чтобы они ими пользовались, могли исполнять вашу музыку, а вы получаете за это роялти.
- Реклама. Вы интегрируете рекламу в свою деятельность — например, играете диджей-сет и получаете деньги за бутылку воды в кадре.
- Мерч. Это все атрибуты — футболки, майки и даже винил, который многие воспринимают как музыку.
- Стриминг. Если сравнить доходы от стриминга с доходами от концертов у любого артиста, у которого выстроена карьера, то, как правило, стриминг на фоне концертов приносит копейки.
Никто не знает, что будет дальше и что будет популярно.
А теперь — реалии музыкального бизнеса в кризис
- Музыкальный бизнес в кризис — это ваш успех до кризиса плюс ловкость, приспособленность и ваше сообщество. Самое время договариваться о бизнесе с людьми, с которыми вы занимаетесь похожими вещами, и с теми, кто потребляет контент, похожий на ваш.
- Стриминг — возможно, ваш плюс к доходу, но медленный. Кризис будет длиться 1–2 года, стриминговый сервис рассчитывается с человеком раз в квартал, иногда раз в полгода или раз в год.
Стриминг — классный инструмент рекламы, но плохой инструмент заработка.
Ваша музыка в стриминге стоит в тысячу раз дешевле, чем условно при покупке альбома, потому что все стриминговые подсчеты формируются из того, что тысяча прослушиваний приравниваются к одной продаже. Это несправедливо по отношению к музыкантам, но, тем не менее, люди привыкли к этим деньгам.
Все точно знают, что дальше будет хуже, и если у вас есть какие-то технологические или музыкальные ноу-хау, вы можете сейчас начать строить свой новый большой бренд на фоне общего безрыбья и стагнации.
Что делать уже сейчас
- Гордость еще не помогла выжить ни одному биологическому виду. Если у вас нет суперактивной аудитории и спонсорских контрактов, придется залезать в музыку во всех ее проявлениях. Какие-то заказы, которые я бы не стал рассматривать месяц назад, я начинаю брать в работу, потому что у меня освободилось время. Я трезво понимаю, что если я эти условные 5 тысяч сейчас не заработаю, возможно, завтра мне нечем будет платить за коммуналку. Поэтому позицию своей гордости ставить наверх сейчас не время.
- Каждый контакт — на вес золота. Доллар и евро могут скакнуть дальше в цене, и мы можем попасть в жесткий вихрь обесценивания денег. Но люди — это то, что стоит очень дорого. Сейчас время переоценить все ваши контакты, написать всем, с кем вы давно не общались, с кем поссорились, нарушили какие-то договоренности, поднять все это и починить. Лучшего момента не будет.
- В любом бизнесе доход — это сумма небольших денежных потоков. Крупный звукозаписывающий лейбл зарабатывает не с того, что у него один суперартист. У него десятки-сотни не очень больших артистов плюс продакшн-библиотеки, клипы, лицензии. Если вы начнете рассматривать себя в роли бизнеса, то поймете, что можете собирать большое количество денежных потоков и через какое-то время они усилятся и придут к вам в троекратном размере. Важно быть благодарным за то, что к вам будут приходить хоть какие-то деньги.
- Осваивайте другие аспекты, новые жанры, инвестируйте время в самообразование. Самообразование — это не значит, что вы должны все блоги посмотреть, все книги прочитать. Это значит, что вы должны нарисовать себе себя: кто вы, что вы, каких навыков вам не хватает. Если вы еще не знаете иностранный язык, учите срочно. Никто не знает, какие рынки восстановятся первыми, но у меня есть ощущение, что Россия далеко не раньше всех придет в себя и будет готова вкладывать большие деньги в корпоративы, ивенты и прочее.
- Ведите стримы в YouTube, Facebook, Instagram, подключайте donation alerts. Людям нужно сейчас, чтобы кто-то был с ними рядом и чтобы это были не семья или коллеги, потому что с ними уже выстроена стрессовая связь. Вы как музыкант помогаете справляться со стрессом, с обстоятельствами, с тем, что жизнь оказалась несправедлива.
- Заявите о своих способностях в YouDo, Fiverr, SoundBetter, Avito, Behance, Kwork, Profi.ru… Не жадничайте, изучите рынок, продумайте ваш спектр услуг. Если вы умеете делать что-то в области музыки более-менее профессионально — писать песни, оказывать услуги по сведению и мастерингу, — ищите способ это размножить. В Fiverr люди продают свои самые дешевые услуги за $5. За $5 с вас никто не будет спрашивать гениальную мелодию или четверостишие на английском. И такие биржи микрозаказов с хорошим портфолио и хорошим оформлением профиля позволят зарабатывать нормальную сумму в неделю или месяц. Главное — подойти к этому как к работе.
Напрашивается вопрос: не слишком ли много нагрузки для автора/исполнителя, ведь большей частью таких вещей должен заниматься менеджер артиста? Я занимаюсь музыкой 20 лет. Менеджера, который бы делал все это, я до сих пор найти не смог. Может, не там искал. Компетентные менеджеры сейчас появляются благодаря образовательным программам, на которых их выращивают, тренируют и так далее. Но этот процесс только начался.
Как получить максимум
Нужно понимать две вещи:
- Если вы не зарабатывали на музыке до кризиса, вряд ли в кризис вы на ней заработаете. Если вы работали на дневной работе, перебивались подработками в музыке или это было просто хобби и в кризис вы решили на этом заработать — вряд ли. У 95% это не получится. Хотя исключения есть всегда.
- Музыка — это не про зарабатывание денег. А бизнес — про зарабатывание. Основа бизнеса — это когда вы можете сделать много чего-то и добавить от себя в эту реальность (при условии, что у людей есть потребность в этом товаре или услуге). Первым музыкальным бизнесом был торговля нотами. Вторым — создание фонограмм. Потом — концерты, гастроли. Музыкальный бизнес на языке больших доходов появился только в середине XX века, ему не так уж много лет.
Книги по теме, которые стоит прочитать
- Дэвид Бирн «Как работает музыка»
- Ari Herstand “How To Make It in The New Music Business”
- Brian M. Jackson “The Music Producer’s Survival Guide”
Полезные сайты
- SoundBetter — сайт международной биржи авторов, композиторов, музыкантов, продюсеров, саунд-дизайнеров и так далее.
- Fiverr — если вам нужны коллабораторы, чтобы продавать музыку за рубеж, а вы не очень владеете английским и не очень понимаете, как это работает. Здесь можно размещать свои услуги за небольшие деньги.
- Kwork — то же самое, только на русском языке. Можно выполнять работы по аудио, озвучке. То же на YouDo, Avito и в специализированных группах в Facebook и «ВКонтакте».
- Soundcloud с недавнего времени прикрутил финансовый саппорт, через него можно зарабатывать небольшие донаты.
- Bandcamp / Apple Music / Spotify. Если есть своя лояльная аудитория, которая готова поддержать рублем, то лучше Bandcamp. Если есть желание выкладывать музыку там, где люди варятся в тусовке, где есть плейлисты и нормальные аккаунты, то Spotify. Если мы говорим про витрины, позиционирование артиста и быстрый старт, то Apple Music, но опять же с учетом того, что вы можете на эти витрины попасть.
Фото: Moscow Music School
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