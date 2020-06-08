«Самое время браться за голову»: как музыканту зарабатывать в кризис

О том, как оставаться на плаву в музыкальном бизнесе и что делать начинающим авторам, исполнителям и продюсерам, рассказывает Андрей Рыжков, музыкальный продюсер, сооснователь продакшн-студии Kov Kov Music , куратор программы Music Production в Moscow Music School университета креативных индустрий Universal University .

В этом году из-за отмененных туров и фестивалей мировая музыкальная индустрия может недосчитаться порядка $9 млрд. Приостановлены съемки фильмов, сериалов и рекламных роликов.



Для меня это третий кризис в моей профессиональной музыкальной деятельности. В 2008 году у меня была DJ-школа, клуб, я занимался продакшном за деньги, делал аранжировки, мастеринг, писал песни. Кризис 2014 года меня тоже коснулся. Сейчас с наступлением пандемии происходит все то же самое, что и в предыдущие два кризиса, но более эпично и кинематографично: у людей нет денег, людям страшно.

Кризис — это тот момент, когда нужно посмотреть фактам в лицо и задуматься, как зарабатывать на музыке, а не только занять первое место в музыкальном чарте «ВКонтакте».



Какой вы музыкант/автор/исполнитель

Если вы думаете, что вы классный, то эту классность можно превратить в ваш личный бренд. Если у вас он есть — особый звук, треки, песни, клипы, — порадуйтесь за себя. Если нет, самое время браться за голову.

Если на ваш стрим в Instagram приходят сотни людей, значит у вас есть взаимосвязь со слушателем, до вас можно достучаться. Сейчас очень важно не быть снобом, а быть более человечным. Асоциальное поведение в музыкальном бизнесе будет равносильно приговору.

Если у вас есть терпение делать что-то филигранное, глубокое (тексты, аккорды, фонограммы), это может вознести вас в глазах аудитории до уровня мастера. Качество очень востребовано в кризис, потому что, тратя свое время, люди подсознательно тратят деньги.

Если до кризиса вы были востребованным сессионщиком или же вы играете на необычных инструментах, поете в необычной манере, это большой плюс для выживания в кризис. Суматоха, которая была раньше, сейчас утихла, и вы словно открываете новый канал.







Реалии музыкального бизнеса

На чем обычно зарабатывают музыканты:

Концерты . Вы получаете либо фиксированный гонорар, либо процент с продажи билетов. Если вы зарабатываете больше, чем тратите, тогда это бизнес.

. Вы получаете либо фиксированный гонорар, либо процент с продажи билетов. Если вы зарабатываете больше, чем тратите, тогда это бизнес. Права на музыку . Вы сотрудничаете с людьми, передаете им исключительные, смежные или иные права, чтобы они ими пользовались, могли исполнять вашу музыку, а вы получаете за это роялти.

. Вы сотрудничаете с людьми, передаете им исключительные, смежные или иные права, чтобы они ими пользовались, могли исполнять вашу музыку, а вы получаете за это роялти. Реклама . Вы интегрируете рекламу в свою деятельность — например, играете диджей-сет и получаете деньги за бутылку воды в кадре.

. Вы интегрируете рекламу в свою деятельность — например, играете диджей-сет и получаете деньги за бутылку воды в кадре. Мерч . Это все атрибуты — футболки, майки и даже винил, который многие воспринимают как музыку.

. Это все атрибуты — футболки, майки и даже винил, который многие воспринимают как музыку. Стриминг. Если сравнить доходы от стриминга с доходами от концертов у любого артиста, у которого выстроена карьера, то, как правило, стриминг на фоне концертов приносит копейки.

Никто не знает, что будет дальше и что будет популярно.



А теперь — реалии музыкального бизнеса в кризис

Музыкальный бизнес в кризис — это ваш успех до кризиса плюс ловкость, приспособленность и ваше сообщество . Самое время договариваться о бизнесе с людьми, с которыми вы занимаетесь похожими вещами, и с теми, кто потребляет контент, похожий на ваш.

. Самое время договариваться о бизнесе с людьми, с которыми вы занимаетесь похожими вещами, и с теми, кто потребляет контент, похожий на ваш. Стриминг — возможно, ваш плюс к доходу, но медленный. Кризис будет длиться 1–2 года, стриминговый сервис рассчитывается с человеком раз в квартал, иногда раз в полгода или раз в год.

Стриминг — классный инструмент рекламы, но плохой инструмент заработка.

Ваша музыка в стриминге стоит в тысячу раз дешевле, чем условно при покупке альбома, потому что все стриминговые подсчеты формируются из того, что тысяча прослушиваний приравниваются к одной продаже. Это несправедливо по отношению к музыкантам, но, тем не менее, люди привыкли к этим деньгам.

Все точно знают, что дальше будет хуже, и если у вас есть какие-то технологические или музыкальные ноу-хау, вы можете сейчас начать строить свой новый большой бренд на фоне общего безрыбья и стагнации.







Что делать уже сейчас

Гордость еще не помогла выжить ни одному биологическому виду. Если у вас нет суперактивной аудитории и спонсорских контрактов, придется залезать в музыку во всех ее проявлениях. Какие-то заказы, которые я бы не стал рассматривать месяц назад, я начинаю брать в работу, потому что у меня освободилось время. Я трезво понимаю, что если я эти условные 5 тысяч сейчас не заработаю, возможно, завтра мне нечем будет платить за коммуналку. Поэтому позицию своей гордости ставить наверх сейчас не время.

Если у вас нет суперактивной аудитории и спонсорских контрактов, придется залезать в музыку во всех ее проявлениях. Какие-то заказы, которые я бы не стал рассматривать месяц назад, я начинаю брать в работу, потому что у меня освободилось время. Я трезво понимаю, что если я эти условные 5 тысяч сейчас не заработаю, возможно, завтра мне нечем будет платить за коммуналку. Поэтому позицию своей гордости ставить наверх сейчас не время. Каждый контакт — на вес золота. Доллар и евро могут скакнуть дальше в цене, и мы можем попасть в жесткий вихрь обесценивания денег. Но люди — это то, что стоит очень дорого. Сейчас время переоценить все ваши контакты, написать всем, с кем вы давно не общались, с кем поссорились, нарушили какие-то договоренности, поднять все это и починить. Лучшего момента не будет.

Доллар и евро могут скакнуть дальше в цене, и мы можем попасть в жесткий вихрь обесценивания денег. Но люди — это то, что стоит очень дорого. Сейчас время переоценить все ваши контакты, написать всем, с кем вы давно не общались, с кем поссорились, нарушили какие-то договоренности, поднять все это и починить. Лучшего момента не будет. В любом бизнесе доход — это сумма небольших денежных потоков. Крупный звукозаписывающий лейбл зарабатывает не с того, что у него один суперартист. У него десятки-сотни не очень больших артистов плюс продакшн-библиотеки, клипы, лицензии. Если вы начнете рассматривать себя в роли бизнеса, то поймете, что можете собирать большое количество денежных потоков и через какое-то время они усилятся и придут к вам в троекратном размере. Важно быть благодарным за то, что к вам будут приходить хоть какие-то деньги.

Крупный звукозаписывающий лейбл зарабатывает не с того, что у него один суперартист. У него десятки-сотни не очень больших артистов плюс продакшн-библиотеки, клипы, лицензии. Если вы начнете рассматривать себя в роли бизнеса, то поймете, что можете собирать большое количество денежных потоков и через какое-то время они усилятся и придут к вам в троекратном размере. Важно быть благодарным за то, что к вам будут приходить хоть какие-то деньги. Осваивайте другие аспекты, новые жанры, инвестируйте время в самообразование. Самообразование — это не значит, что вы должны все блоги посмотреть, все книги прочитать. Это значит, что вы должны нарисовать себе себя: кто вы, что вы, каких навыков вам не хватает. Если вы еще не знаете иностранный язык, учите срочно. Никто не знает, какие рынки восстановятся первыми, но у меня есть ощущение, что Россия далеко не раньше всех придет в себя и будет готова вкладывать большие деньги в корпоративы, ивенты и прочее.

Самообразование — это не значит, что вы должны все блоги посмотреть, все книги прочитать. Это значит, что вы должны нарисовать себе себя: кто вы, что вы, каких навыков вам не хватает. Если вы еще не знаете иностранный язык, учите срочно. Никто не знает, какие рынки восстановятся первыми, но у меня есть ощущение, что Россия далеко не раньше всех придет в себя и будет готова вкладывать большие деньги в корпоративы, ивенты и прочее. Ведите стримы в YouTube, Facebook, Instagram, подключайте donation alerts. Людям нужно сейчас, чтобы кто-то был с ними рядом и чтобы это были не семья или коллеги, потому что с ними уже выстроена стрессовая связь. Вы как музыкант помогаете справляться со стрессом, с обстоятельствами, с тем, что жизнь оказалась несправедлива.

Людям нужно сейчас, чтобы кто-то был с ними рядом и чтобы это были не семья или коллеги, потому что с ними уже выстроена стрессовая связь. Вы как музыкант помогаете справляться со стрессом, с обстоятельствами, с тем, что жизнь оказалась несправедлива. Заявите о своих способностях в YouDo, Fiverr, SoundBetter, Avito, Behance, Kwork, Profi.ru… Не жадничайте, изучите рынок, продумайте ваш спектр услуг. Если вы умеете делать что-то в области музыки более-менее профессионально — писать песни, оказывать услуги по сведению и мастерингу, — ищите способ это размножить. В Fiverr люди продают свои самые дешевые услуги за $5. За $5 с вас никто не будет спрашивать гениальную мелодию или четверостишие на английском. И такие биржи микрозаказов с хорошим портфолио и хорошим оформлением профиля позволят зарабатывать нормальную сумму в неделю или месяц. Главное — подойти к этому как к работе.

Напрашивается вопрос: не слишком ли много нагрузки для автора/исполнителя, ведь большей частью таких вещей должен заниматься менеджер артиста? Я занимаюсь музыкой 20 лет. Менеджера, который бы делал все это, я до сих пор найти не смог. Может, не там искал. Компетентные менеджеры сейчас появляются благодаря образовательным программам, на которых их выращивают, тренируют и так далее. Но этот процесс только начался.







Как получить максимум

Нужно понимать две вещи:

Если вы не зарабатывали на музыке до кризиса, вряд ли в кризис вы на ней заработаете. Если вы работали на дневной работе, перебивались подработками в музыке или это было просто хобби и в кризис вы решили на этом заработать — вряд ли. У 95% это не получится. Хотя исключения есть всегда. Музыка — это не про зарабатывание денег. А бизнес — про зарабатывание. Основа бизнеса — это когда вы можете сделать много чего-то и добавить от себя в эту реальность (при условии, что у людей есть потребность в этом товаре или услуге). Первым музыкальным бизнесом был торговля нотами. Вторым — создание фонограмм. Потом — концерты, гастроли. Музыкальный бизнес на языке больших доходов появился только в середине XX века, ему не так уж много лет.



Книги по теме, которые стоит прочитать

Дэвид Бирн «Как работает музыка»

Ari Herstand “How To Make It in The New Music Business”

Brian M. Jackson “The Music Producer’s Survival Guide”



Полезные сайты

SoundBetter — сайт международной биржи авторов, композиторов, музыкантов, продюсеров, саунд-дизайнеров и так далее.

— сайт международной биржи авторов, композиторов, музыкантов, продюсеров, саунд-дизайнеров и так далее. Fiverr — если вам нужны коллабораторы, чтобы продавать музыку за рубеж, а вы не очень владеете английским и не очень понимаете, как это работает. Здесь можно размещать свои услуги за небольшие деньги.

— если вам нужны коллабораторы, чтобы продавать музыку за рубеж, а вы не очень владеете английским и не очень понимаете, как это работает. Здесь можно размещать свои услуги за небольшие деньги. Kwork — то же самое, только на русском языке. Можно выполнять работы по аудио, озвучке. То же на YouDo , Avito и в специализированных группах в Facebook и «ВКонтакте».

— то же самое, только на русском языке. Можно выполнять работы по аудио, озвучке. То же на , и в специализированных группах в Facebook и «ВКонтакте». Soundcloud с недавнего времени прикрутил финансовый саппорт, через него можно зарабатывать небольшие донаты.

с недавнего времени прикрутил финансовый саппорт, через него можно зарабатывать небольшие донаты. Bandcamp / Apple Music / Spotify. Если есть своя лояльная аудитория, которая готова поддержать рублем, то лучше Bandcamp. Если есть желание выкладывать музыку там, где люди варятся в тусовке, где есть плейлисты и нормальные аккаунты, то Spotify. Если мы говорим про витрины, позиционирование артиста и быстрый старт, то Apple Music, но опять же с учетом того, что вы можете на эти витрины попасть.

Фото: Moscow Music School