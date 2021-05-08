Время обновляться? Проверьте, не устарела ли ваша ИТ-инфраструктура

Евгений Самойлов, коммерческий директор «Телеком Биржи» рассказывает, когда стоит задуматься о создании распределенной IT-инфраструктуры и с чего начать.

IT-инфраструктура помогает получать прибыль путем оптимизации работы сотрудников и всех бизнес-процессов. Поэтому информационная инфраструктура должна соответствовать предъявляемым к ней требованиям, которые меняются по мере роста бизнеса.

Как меняются требования бизнеса к IT-инфраструктуре

IT-инфраструктура представляет целый комплекс взаимосвязанных информационных систем и сервисов, которые обеспечивают функционирование и развитие средств информационного взаимодействия в компании. Поэтому ее построение является важной задачей, от эффективного решения которой зависит развитие бизнеса.

По мере роста организации требования к IT меняются: чем крупнее бизнес, тем более сложной и защищенной должна быть его IT-инфраструктура.

Так, индивидуальному предпринимателю, у которого есть всего одна точка розничной продажи, для работы достаточно компьютера с установленной CRM для ведения базы клиентов/заказов и их обслуживания при помощи подключенных платежных сервисов.

А оптово-розничной компании, у которой несколько филиалов в регионах, десяток дистрибьюторов и сотня-другая сотрудников, одного ПК уже будет явно недостаточно. Такому бизнесу потребуется мощный сервер, дублированный канал связи и не один системный администратор, а группа, которая должна быть всегда начеку, ведь остановка или промедление могут принести убытки.

Если говорить о бизнесе уровня кредитно-финансового учреждения, имеющего систему онлайн-банкинга, мобильную версию сайта, приложения, чат-боты, развитую сеть клиентских служб и тысячи регулярных транзакций, ему даже высокопроизводительного сервера будет недостаточно.

Колоссальные массивы данных, которыми оперирует банк, требуют мощностей иного порядка. В таком случае уже не обойтись без дата-центра. Причем ему и одного ЦОДа, как правило, будет мало.

Так было с Московской биржей, которой в свое время потребовалось объединение инфраструктуры всех торговых сервисов и площадок, а также дата-центра, который выступал в качестве резервной платформы, в единую оптическую есть. Это позволило обеспечить прямой доступ площадок к IT-инфраструктуре Мосбиржи.

Если оборот вашей компании достигает 200-300 млн рублей, а численность персонала – 50-60 человек, вам однозначно следует задуматься над IT-стратегией и построением отказоустойчивой IT-инфраструктуры.

При росте бизнеса возрастают риски от возможных потерь из-за сбоев в работе информационной сети компании в результате блокировок, хакерских атак, природных и техногенных аварий, других непредвиденных ситуаций.

Стабильная работа информационной системы возможна только при планировании восстановления IT-систем и данных в критических условиях. Иными словами, необходимо сделать все, чтобы обеспечить непрерывную работу всей IT-системы компании в любой ситуации.

Отказоустойчивость IT-системы обеспечивают IT-комплексы, которые территориально распределены и разделены на основной и региональные ЦОДы. Их комплектование осуществляется с учётом возможных информационных потоков и бизнес-процессов современных развивающихся компаний, позволяя обеспечить их бесперебойность.

Когда речь идет о распределенной IT-инфраструктуре, следует говорить уже не о серверной внутри компании или размещении в том или ином дата-центре. Здесь нужно вести разговор об аренде целой сети центров обработки данных и сопутствующем наборе услуг.

Это актуально как для крупных проектов, оперирующих большими массивами информации, так и для компаний среднего уровня с частой обновляемостью позиций базы, а также для структур, предполагающих высокоскоростной обмен данными.

Чем крупнее бизнес, тем более защищенной должна быть IT-инфраструктура. Причем такие информационно-вычислительные комплексы компании следует располагать на удалении друг от друга на безопасном расстоянии. При необходимости должен быть предусмотрен план аварийного восстановления и обеспечен автоматический перенос сервисов компании на другую площадку сети.

С чего начать обновление IT-инфраструктуры

Зачастую в компаниях не уделяют должного внимания планированию развития IT-инфраструктуры. Это приводит к тому, что по мере роста бизнеса создаются различные элементы, соединенные небольшими каналами, и IT-инфраструктура начинает работать уже не идеально.

Но в нашей практике были кейсы, в которых клиенты своевременно поднимали в компании вопрос модернизации информационной инфраструктуры и в результате существенно оптимизировали затраты.

Выделим четыре признака, по которым можно понять, что IT-инфраструктура используется неэффективно и ее пора обновлять:

Первый – неоптимальная топология сети. Зачастую из-за отсутствия единого планирования сети происходит пересечение трасс либо они создаются слишком длинными (более 40 км). Всё это существенно сказывается на стоимости их эксплуатации и безопасности. При этом важно помнить, что территориально распределенные IT-сети должны быть удалены друг от друга на безопасное расстояние.

Второй – неэффективное обслуживание сети. Здесь речь идет о том, что элементы информационной сети компании обслуживаются автономно и управляются из разных точек, а единый центр управления и принятия решений отсутствует. Это обуславливает дополнительную нагрузку на IT-специалистов, раздувая их штат, а также усложняет работу бухгалтерии.

Третий – неоптимальные показатели эффективности оптических волокон. В частности, километрическое затухание современных оптических волокон не должно превышать 0,25 дБ/км.

Четвертый – высокорисковые локации, по которым проходят трассы сети. К примеру, в России существует тенденция застраивать промышленные зоны, как следствие, при прокладке кабеля, их лучше избегать.

Пять важных вопросов

Принять решение о строительстве новой или перестройке имеющейся у вас распределенной IT-инфраструктуры помогут пять основных вопросов.

Первый – опасны ли для вашего бизнеса отказ файлового сервера, ограничение / прекращение доступ к интернету или сбой приложения?

Второй – выгодно ли с точки зрения операционных расходов перенести сервисы в облачное хранилище или перевезти серверы в дата-центр?

Третий – ваша IT-система в высокий сезон работает на полную мощность со 100%-ной нагрузкой, а в низкий и до 50% не дотягивает?

Четвертый – есть ли риск потери (в том числе кражи) важных данных при очередном сбое или выходе из строя имеющегося аппаратно-программного комплекса?

Пятый – в ближайшие два-три года потребуется ли модернизировать оборудование внутри вашей IT-инфраструктуры, может, планируете нарастить вычислительные мощности или запустить новый проект?

Утвердительный ответ хотя бы на один-два вопроса означает, что время для обновления пришло.

Процесс пересборки IT-инфраструктуры следует начинать с аудита информационной сети и IT-сервисов компании. Для начала необходимо провести инвентаризацию всех IT-активов компании.

Затем проверить надежность и техническое состояние программно-аппаратных средств, проанализировать мощности, оценить безопасность и эффективность имеющейся IT-инфраструктуры в зависимости от тех задач, которые стоят перед бизнесом. И только после этого вырабатываются предложения по ее модернизации, оптимизации или кардинальной перестройке.

Фото: marvent/shutterstock