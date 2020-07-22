Как обновить продукт, к которому все привыкли, и ничего не испортить

Руководитель отдела управления продуктами «Яндекс.Вертикалей» Кирилл Смолин на примере «Авто.ру» рассказывает, как переделать сервис, который давно знаком пользователям, и не потерять клиентов.

Шесть лет назад «Яндекс» купил сервис «Авто.ру». Он стал частью «Яндекс.Вертикалей». На тот момент классифайд имел одну из самых полных баз объявлений по продаже автомобилей — как новых, так и подержанных. Это примерно 400 тысяч машин. Сейчас эта цифра перевалила за 600 тысяч.

За шесть лет мы прошли непростой путь: внутри сервиса появилось много новых технологичных решений. Какие-то удались, какие-то получились не такими, как мы планировали, но сегодня у нас есть информация почти про каждую машину с пробегом, зарегистрированную на территории РФ.

Расскажу, какие шаги придется пройти команде, которая решила поменять или проапгрейдить всем знакомый продукт.



1. Сделать аудит

Первый шаг — сделать аудит и понять, действительно ли нужно что-то менять. Может, текущая версия вполне удовлетворяет требованиям рынка?

Если команда предполагает, что изменения нужны, их стоит оценить со стороны:

изучить поведение пользователей;

понять, чего им не хватает;

разобраться, какие фичи способны это решить.

В этом помогают так называемые микс-исследования: когда в компанию приходят люди, которые используют не только ее продукт, но и все, что есть на рынке. С помощью разных сервисов и фич они пробуют решить один и тот же кейс — и рассказывают, с какими проблемами столкнулись.

После такого исследования мы сделали редизайн «Авто.ру» — старая версия получила много негативных отзывов. В сентябре 2015-го мы анонсировали новый интерфейс для всех платформ: десктоп, мобильный браузер и мобильное приложение. Бонусом мы первыми среди российских досок добавили приложение для планшетов.

В процессе доработки интерфейса мы комплексно изучали индустрию купли-продажи авто и поняли, что еще можно улучшить и доделать.

Благодаря опросу фокус-групп мы поняли главный страх нашего пользователя: он опасается автомобильных мошенников. Тогда мы решили, что в первую очередь продуктовые улучшения будут направлены на то, чтобы сделать процесс покупки и продажи автомобиля понятным, цивилизованным и безопасным как для покупателя, так и для продавца.

Исследования помогут бизнесу:

понять, что не так с UI/UX;

найти новые боли пользователя;

проанализировать рынок и узнать, где можно опередить конкурентов;

понять roadmap обновлений.



2. Определиться: апдейт или пивот

После того как бизнес глубоко изучит собственный продукт и ЦА на текущий день, нужно остановиться и взглянуть на ситуацию сверху. Возможно, результаты окажутся неутешительными: с течением времени многие продукты становятся просто-напросто неактуальными.



Тогда у команды, особенно у стартапа, четыре пути:

попытаться продать бизнес более крупному игроку рынка;

разойтись по другим проектам;

в последний раз попробовать что-то подкрутить;

«пивотнуться».





Shutterstock / Brian A Jackson



Пивот — это резкое изменение продукта или бизнес-модели. Типичный случай пивота — кейс Flickr. Изначально он работал как инструмент сохранения изображений для игры Game Neverending. Позже создатели свернули игру и превратили сервис в фотогалерею.

В каких случаях бизнесу нужен пивот:

Продукт работает, но не продается. Бизнес долгое время не растет. Продукт перестал решать проблему пользователя. Поддержка и разработка слишком дорогие.

Можно найти и другие причины. Типов пивота много — от изменения ЦА до полной переработки концепции.

Решаться на пивот резко не стоит. Для начала можно протестировать какую-либо гипотезу. Например, если у вас B2C-продукт, можно попробовать нащупать свою нишу в B2B, как это делали Airbnb или Uber.



3. Внедрить действительно полезные новшества

Из наших исследований для «Авто.ру» выросли несколько продуктовых фич. Большинство из них мы придумали, чтобы избавить пользователей от страхов и максимально помочь автомобильному рынку «обелиться».

Мы начали с того, что запустили бесплатную проверку авто по официальным открытым данным. Сделали ее за 2–3 месяца командой из нескольких человек. После — добавили более сложную платную часть.

Основной инструмент — проверка автомобиля по VIN-номеру. Благодаря VIN мы можем узнать все, что случилось с авто после того, как оно сошло с завода: где и как оно всплывало, чем отличается от других предложений, какой у него пробег и так далее. По итогам анализа наша система формирует отчеты.

Еще одна проблема, которую нам помогли решить внутренние исследования и аудит рынка, — спам. Человек размещает свое объявление под настоящим мобильным номером, а вместе с потенциальными покупателями получает массу нецелевых звонков и предложений, которые его раздражают. Нужно было это исправить.

Поначалу мы положились на честность звонивших и ввели для продавцов галочку «Прошу не беспокоить из салонов». Это не сработало, и мы стали предлагать поменять реальные номера на фейковые. По сей день пользователь может бесплатно подключить «подменник» или отказаться от услуги, если готов принимать все звонки.

Теперь, если человек продает машину через наш сервис, он может быть уверен, что спамеры не получат его реальный номер телефона и не будут донимать после того, как машина будет продана. Мы подключили номера через API нескольких крупных сотовых операторов.

Еще один плюс подменных номеров — невозможность отправлять текстовые сообщения. Никаких больше SMS из неведомых салонов красоты. Сегодня такие номера стали неким стандартом рынка: другие крупные площадки активно борются со спамерами тем же способом.

Как понять, что обновление полезно:

собирать статистику и обратную связь от пользователей;

попробовать модель freemium, когда расширенная функциональность доступна за отдельную плату: если фичей будут пользоваться даже за деньги, команда — молодцы;

увидеть, как его копируют конкуренты.



4. Работать с негативом пользователей

Параллельно с аудитом, придумыванием фич и выстраиванием отношений в коллективе важно не забыть о коммуникации с пользователями.

Они давно привыкли к старому продукту — и любые, даже небольшие, изменения могут воспринять негативно.

После покупки сервиса в день его рождения мы запустили небольшой спецпроект: сделали праздничный лендинг, где рассказали об истории классифайда и том, как «Яндекс» его развивает. Мы постарались объяснить в простой и понятной форме, как IT-возможности компании и ее сильнейших специалистов будут полезны и продукту, и пользователям.

Кроме того, мы бросили силы на саппорт.

Представители сервиса постоянно общались с пользователями в социальных сетях, на форумах, в Apple Store и Google Play, где корректно отвечали на негатив.

Сейчас «Авто.ру» — один из немногих проектов, который сохранил свою индивидуальность несмотря на то, что стал частью огромной компании.

Типы негатива при обновлениях:

отзывы о технических проблемах — их нужно активно фиксить;

— их нужно активно фиксить; концептуальные проблемы, то есть претензии вроде «все плохо». Тут мы пытаемся понять, что именно пользователь имеет в виду.

Вытаскивать обратную связь — довольно трудоемкий процесс, и саппорту нужно к этому подготовиться.

Целесообразные претензии команда поддержки передает продуктовой команде, которая разбирает их, доносит до бэклога, приоритизирует и реализует.



Как достичь максимума

Не спешите все переделывать. Даже если всем очевидно, что продукт нуждается в обновлении, для начала нужно погрузиться в контекст: провести аудит, исследовать рынок и поведение пользователей. Поймите, чего сейчас не хватает сервису в сравнении с конкурентами. Для этого можно не заказывать дорогостоящие исследования: для быстрого анализа будет достаточно собственного ресерча или изучения отзывов. Поддерживайте связь с прежней командой. Опыт этих специалистов, помноженный на свежие силы, поможет быстро развить продукт. Не перегибайте с обновлениями. Если это не пивот, все новое в старом продукте должно быть очень понятным, аккуратным и полезными. Даже если сервис растет и меняется по всем правилам рынка, часть пользователей будет недовольна. Это нормальный процесс. Нужно быть готовыми к критике и оперативно отрабатывать ее.

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