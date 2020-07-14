Строгий костюм или шорты с майкой: как одеться на бизнес-встречу

Развитие технологий меняет отношение к дресс-коду. Сферы, которые раньше были консервативными, становятся более демократичными. Сегодня на встречу с клиентом можно прийти не в строгом костюме, а в шортах и майке. Ник Керпе, приват-банкир британской финтех-платформы Bilderlings , рассказывает, как правильно оценить ситуацию и выглядеть уместно.

Однажды я опаздывал на встречу с клиентом после перелета. Не было времени переодеться, поэтому я приехал к нему в офис в шортах и майке. Было безумно неловко, неудобно и невероятно стыдно! У меня еще все руки в татуировках.

После деловой части переговоров мы перешли на тему татуировок: кто где делает, какие тенденции. Клиенту эта тема оказалась близка и интересна. Мы отлично пообщались! С тех пор я стал позволять себе приходить на встречи в неформальной одежде. Теперь на 30% встреч я прихожу в костюме, а на остальные 70% — в casual.





Ник Керпе





Как понять, когда уместен casual

Надо приходить в соответствии с форматом встречи и учитывать, с кем вы встречаетесь — это вопрос субординации. На выбор стиля одежды влияют статус клиента, его собственный стиль, возраст компании и профиль бизнеса.

Я выделяю три категории клиентов:

молодые бизнесмены, которым все равно, как вы выглядите;

предприниматели 40-50 лет, которым важен ваш вид, но знания важнее;

группа более старшего возраста, для которых внешний вид категорически важен.

Сначала я изучаю профиль человека. Это LinkedIn, другие социальные сети, СМИ. Если у клиента есть Instagram, смотрю его. Если клиент есть в списке Forbes, изучаю там.

Если человек ни на одной фотографии не появляется в костюме, значит, ему важен не костюм, а контент.

Если бы у меня была встреча с Чичваркиным, я бы, конечно, пришел неформально — но тут важно не переборщить. С одной стороны, прийти в костюме и делать серьезное лицо будет нелепо. С другой — попытка скопировать эпатажный стиль Евгения будет выглядеть как желание стать ближе через подражание. Это неправильно: надо оставаться собой.

Затем я изучаю компанию. Например, если ее основали в 2001 году с регистрацией на Гибралтаре, а бенефициару 50+ лет — понятно, что это солидный бизнес, у которого, скорее всего, консервативный руководитель. Туда на первую встречу лучше прийти в костюме, а уже потом менять свой лук на неформальный.

Важно относиться к людям с уважением, но и не сходить с ума с дресс-кодом.

Например, прошлым летом у меня была встреча с бенефициарами крупной компании. Но стояла невыносимая жара, поэтому я пришел в джинсах и поло. И хотя они все были в костюмах, я чувствовал себя вполне комфортно.





Не «парень с тату», а профессионал

Мы ушли от того времени, когда татуировки были атрибутом моряков и уголовников. Сейчас это вид искусства, который никак не снижает социальный статус собеседника. У меня татуировки торчат даже из-под рубашки. Когда я прихожу с открытыми руками на встречу с клиентами старшего поколения, они привлекают внимание — я вижу, что меня разглядывают с пренебрежением.

Татуировки формируют предубеждения и сомнения в моей компетенции. От этого возникают дополнительные вопросы: а расскажите еще про это, объясните про то. Но когда ты грамотно все излагаешь, положительное впечатление лишь усиливается и крепнет доверие. Потому что в тебе видят серьезного, образованного человека, эксперта, а не мальчика в костюме, который читает текст по скрипту.







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Неформальный и достойный

К неформальному дресс-коду тоже есть высокие требования. Надо взращивать в себе чувство стиля: совсем не обязательно выглядеть дорого, важно выглядеть достойно. Бренды тоже важны, но не в смысле этикетки, а в плане внешнего вида.

Как ни крути, костюм от Hugo Boss будет сидеть лучше, чем костюм от Zara. Если ты приват-банкир, то будь любезен потратить деньги на хороший костюм. Что там у тебя конкретно: Hugo Boss, Armani или Versace, это уже не имеет значения. Но разница между масс-маркетом и рынком мидл-ап очень большая. Клиент ее непременно заметит.

С неформальным стилем сложнее — трудно подобрать вещи, которые бы хорошо сидели и выглядели бы дорого и стильно. Но принцип тот же: опрятность, чувство стиля, достойный вид (его никогда не обеспечат вещи масс-маркета).

Что касается аксессуаров, то главное не приходить в репликах.

Если тебе 16, и ты хочешь выглядеть круто — отлично. Но если ты приват-банкир и приходишь в репликах на встречу, то всем понятно, что у тебя нет денег на Rolex.

Это очень смешно выглядит. Потому что люди, к которым ты приходишь, это определяют сразу.

Есть и базовые требования. Если это рубашка, то она должна быть выглажена. Если туфли, то они должны быть начищены. Если мы говорим о неформальном внешнем виде, то одежда должна быть опрятная и с хорошим запахом. Неопрятные, грязные вещи и такой же неопрятный внешний вид – табу.

На встречу с клиентом ты приходишь от лица компании, в этот момент ты и есть компания. И если руки у Bilderlings могут быть татуированные, то одежда должна быть опрятной и достойной. Таков наш кодекс!





Краткий чек-лист для выбора гардероба

Сегодня такой подход берет на вооружение не только финтех, но и некогда крайне консервативные сферы: юристы, финансисты и даже политики (вспомните носки канадского премьер-министра).

Этими правилами может руководствоваться представитель любых услуг, обслуживающих солидных клиентов — ведь сегодня успешным бизнесом может руководить совсем молодой человек с прогрессивными взглядами.





Casual возможен Только строгий костюм Возраст клиента До 35-40 лет Старше 40 лет Статус клиента Менеджер Бенефициар, директор компании Его позиционирование и стиль в СМИ и соцсетях Не консервативен Консервативен Возраст компании Молодая компания, стартап Компания много лет на рынке Профиль бизнеса ИТ, технологии, инновации Ресурсы, банкинг, промышленность Место встречи Допускает стиль casual Требует дресс-кода Формат мероприятия Свободный С дресс-кодом



Фото обложки: Shutterstock/Claudia K