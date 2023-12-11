Как оперативно проверить состояние охраны труда в компании

Охрана труда — одна из самых опасных зон в сфере трудового права. Нарушения в этой области чреваты большими штрафами. На основании ст. 5.27.1 КоАП РФ за нарушение с компании могут взыскать до 150 тыс. рублей. Если нарушений несколько, можно суммировать каждый пункт из ст. 5.27.1, и штраф будет еще больше. А за повторный случай надзорные органы вправе приостановить деятельность организации до трех месяцев.

Сейчас действует мораторий на плановые проверки, в т.ч. по охране труда. Под него попадает большинство компаний, кроме тех, что относятся к высокой степени риска, опасных объектов и ряда других. Поэтому вопрос готовности к проверкам, а значит и стопроцентное соблюдение безопасных условий, многие отложили на второй план.

Правда, часто звучит идея возобновить плановые визиты — об этом заявляли МЧС, Федерация независимых профсоюзов и др. Несмотря на мораторий, в проверочные листы, с которыми приходит инспекция труда, вносят изменения. Во-первых, в 2022 году вместо 130 проверочных чек-листов Роструд утвердил 78 новых; теперь проверки ведут по ним.

Во-вторых, в листы регулярно вносят технические правки, чтобы они соответствовали последним изменениям в законе. Последние изменения датированы 4 ноября 2023, когда вступил в силу приказ Роструда №180 об изменениях проверочных листов. В частности, в листы добавили новые вопросы о выдаче средств индивидуальной защиты (СИЗ) и о порядке приема несовершеннолетних работников. Незадолго до этого в законодательстве как раз появились новшества в этих вопросах. Поэтому если вы упустили какие-то нормативные поправки, вполне реально получить штраф просто потому, что локальный акт компании не соответствует чек-листу. Посмотреть актуальные версии чек-листов можно на сайте Роструда.

Привести охрану труда в идеальное состояние за несколько дней вряд ли получится. Несколько лет назад для подготовки к проверке крупной торговой сети пришлось подготовить стопку документов высотой в человеческий рост — 1,75 см.

Но из практики мы можем выделить ключевые зоны риска и точки контроля. В них часто бывают ошибки и нарушения, а инспекторы ГИТ внимательно их изучают.

Проверьте, безопасные ли у вас условия труда и соответствует ли система охраны труда закону.

Удостоверение у генерального директора

Первоочередное — удостоверение по охране труда у руководителя. Срок действия документа составляет три года, а само обучение надо проводить в специализированном аккредитованном учебном центре не позднее 30 дней с назначения или приема на работу. На практике сроки часто не соблюдают или удостоверения нет вовсе. Если удостоверения нет, лучше сразу отправить директора в учебный центр.

Специалист по охране труда

По закону, в компаниях со штатом более 50 человек должен быть отдельный сотрудник — специалист по охране труда. В организациях меньше эти задачи можно поручить действующему сотруднику. Но специалист должен соответствовать обязательному профессиональному стандарту «специалист по охране труда».

В частности, у него должно быть профильное образование или прохождение квалификации в объеме не менее 256 часов. Основной риск в том, что если специалист не соответствует квалификации, при проверке все документы, которые он издавал и подписывал, могут признать нелегитимными. А это грозит тем, что всю охрану труда в компании могут поставить под сомнение.

Инструктажи по охране труда

Один из главных технических элементов охраны труда — инструктажи. Вводный — до начала работы, первичный; периодические — раз в 6 месяцев. Нередко про них забывают или проводят невовремя. Формально, если человек начал работу 1 сентября, а вводный инструктаж провели 2 сентября — это уже нарушение. Допустим, работника взяли в штат, а специалист по охране труда был в отпуске, соответственно, инструктаж провели позже. Но опаснее даже другое: отсутствие подписей сотрудников в листе ознакомления. Без них инструктаж не считается проведенным.

Чтобы оценить ситуацию, возьмите 5–10 последних трудовых договоров и посмотрите, есть ли подписи сотрудников рядом с надлежащими датами. А еще проверьте записи в журнале проведения инструктажей. Даты должны идти в хронологической последовательности.

Кроме того, надо проверить подписи ответственного сотрудника по охране труда, чтобы он не числился в отпуске или на больничном в день проведения инструктажа. У такого сотрудника должно быть действующее удостоверение по охране труда и приказ о его назначении.

Что касается периодических инструктажей, для проверки возьмите несколько трудовых договоров тех работников, которые трудятся более года. Инструктажи должны быть строго не реже раза в шесть месяцев.

Обучение по охране труда

Еще одна частая техническая ошибка случается с протоколом проверки знаний по итогам обучения по охране труда. В протоколе должны быть четыре подписи: самого сотрудника и трех ответственных (например, руководителя компании, специалиста по охране труда и прямого начальника). Как и в предыдущем пункте, на день подписи все сотрудники должны быть на рабочем не месте — не в отпуске, командировке или на больничном. А обучение надо провести не позднее 60 дней со дня приема работника.

Инструктажи и обучение — это разные вещи, и фиксировать их надо отдельно. На практике иногда компании проводят что-то одно, считая, что этого достаточно.

Инструктаж — это мини-обучение, максимум часа на два, конкретным действиям по охране труда, и его надо провести до начала работы. Обучение проводится в течение месяца после выхода на работе. И общая его длительность может составлять до 40 и более часов.

Инструктаж — по сути, часть общего обучения по охране труда. Скажем, обучение включает в себя инструктаж, обучение безопасным методам работы, обучение оказанию первой помощи и т.д. Инструктаж подтверждается подписями сотрудников в листе ознакомления, о проведении инструктажа также надо записать в отдельном журнале инструктажей. Обучение также фиксируется в журнале, но, как правило, по итогам обучения сотрудникам выдают удостоверение (если обучение во внешнем центре) или собирают подписи о прохождении обучения.

Количество документов по охране труда

Вернемся к истории со стопкой документов высотой с человеческий рост. Охрана труда требует трудозатрат и немалого количества документов, причем обновлять их надо ежегодно, а то и чаще. Даже в небольшой офисной компании необходимо создавать 40–50 локальных актов по охране труда каждый год. Сюда же относятся правила пожарной и электробезопасности, гражданской обороне. Скажем, законом или приказом Минтруда изменены правила выдачи средств защиты или обучения. В локальный акт надо внести правки и утвердить новой датой.

Поэтому инспекторы и мы всегда задаем вопрос: есть ли у вас отдельный шкаф и сколько в нем журналов и папок по охране труда. Даже если издавать 40–50 документов в год, то за 5 лет накопится 200–250 документов. И это не считая листов ознакомления и других бумаг по конкретным сотрудникам. В крупной компании может быть свыше тысячи документов по охране труда.

Оценка профессиональных рисков

С марта 2022 года оценка профрисков стала обязательной для каждого работодателя. Требование зафиксировано в ст. 214 ТК РФ. Основная задача от государства — профилактика профзаболеваний: надо выявлять опасности на рабочем месте и снижать их уровень. Закон не разъясняет, как именно это делать, но у Минтруда есть свои рекомендации, а также около 20 методов оценки профрисков, которые собрали в четыре группы. Среди таких методов: разработка контрольных листов, матричный метод, балльная оценка, анализ «галстук-бабочка» и др. Можно взять за основу любой из них или разработать свои. Законом это не возбраняется.

Важно письменно ознакомить каждого работника с рисками. Простой пример: специалист по охране труда разработал метод оценки, утвердил и положил в шкаф. Позже один из сотрудников пожаловался в ГИТ на опасные условия труда. В компанию внепланово пришел инспектор и наказал работодателя, а затем компании повысили категорию риска, из-за чего плановые проверки стали проводить чаще. Поэтому правило простое — вспомните, рассказывали ли вам на работе о профрисках и ставили ли подпись по итогам ознакомления. Если не помните, обратитесь к HR или специалисту по охране труда: пусть покажет вам лист ознакомления. Если в листе подписей нет или не хватает, это повод задуматься и срочно заняться профрисками.

Зоной риска остаются специализированные вопросы — обучение по гражданской обороне, действиям в чрезвычайных ситуациях, пожарная и электробезопасность.

На производственных предприятиях с этим, как правило, все в порядке, но вот в офисных случаются накладки. Компании не всегда соотносят офисный характер работы и эти виды опасностей. А когда все в норме, проблемы также в документах.

Пожарная безопасность

Ответственного за пожарную безопасность надо назначить приказом, у него должно быть удостоверение из учебного центра, срок действия — 3 года. Кроме того:

Для всех сотрудников надо проводить противопожарный инструктаж раз в год.

На объектах массового скопления людей инструктаж проводят каждые полгода.

Оформлять журнал противопожарных инструктажей можно в бумажном или электронном виде в компьютере с ЭЦП. Главное, чтобы такой журнал был.

Проводить инструктажи по пожарной безопасности могут только люди с определенными критериями (прошли допобучение по пожарной безопасности, имеют профильное образование или прошли независимую оценку квалификации).

Электробезопасность

Аналогичная ситуация и с электробезопасностью. Прежде всего, ответственных сотрудников должно быть двое и у них должны быть действующие удостоверения (срок действия — 3 года, проверьте актуальность документа) и аттестация Ростехнадзора. Также проверьте:

Неэлектротехнический персонал должен проходить ежегодный инструктаж по электробезопасности и безопасной работе. Сюда относятся почти все офисные сотрудники, которые взаимодействуют с компьютерной, оргтехникой, электроникой. То есть, по сути, все. Инструктаж надо фиксировать подписью в листе ознакомления.

Есть ли у вас разделение персонала на группы электробезопасности. Всего групп пять: чем выше номер, тем больше квалификация и полномочия и работников. Сотрудники самой высокой группы могут работать с напряжением свыше 1000 В.

Проводили ли вы анализ опасности помещения с оргтехникой. Это формальный документ по собственному шаблону, но он должен быть и его надо подписать.

Проводили ли вы вводный инструктаж по электробезопасности в первый день работы нового сотрудника.

Проводили ли вы обучение оказанию первой помощи пострадавшим.

И в завершение — самый простой вопрос: Вы знаете точку сбора при пожаре? Сотрудники должны знать, что делать при пожарной эвакуации и куда идти, если услышали сигнализацию. Написать это стоит в отдельном локальном акте. Если сотрудники не осведомлены, надо срочно исправлять ситуацию и еще раз внимательно провести аудит охраны труда. Условия труда у работников должны быть безопасными; только так компания может эффективно и без рисков работать.

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