Как оперативно проверить состояние охраны труда в компании

Охрана труда — одна из самых опасных зон в сфере трудового права. Нарушения в этой области чреваты большими штрафами. На основании ст. 5.27.1 КоАП РФ за нарушение с компании могут взыскать до 150 тыс. рублей. Если нарушений несколько, можно суммировать каждый пункт из ст. 5.27.1, и штраф будет еще больше. А за повторный случай надзорные органы вправе приостановить деятельность организации до трех месяцев.
Управляющий партнер юридической фирмы BLS Елена Кожемякина рассказала, какие меры предпринимать по охране труда, чтобы не схлопотать штраф.
Сейчас действует мораторий на плановые проверки, в т.ч. по охране труда. Под него попадает большинство компаний, кроме тех, что относятся к высокой степени риска, опасных объектов и ряда других. Поэтому вопрос готовности к проверкам, а значит и стопроцентное соблюдение безопасных условий, многие отложили на второй план.
Правда, часто звучит идея возобновить плановые визиты — об этом заявляли МЧС, Федерация независимых профсоюзов и др. Несмотря на мораторий, в проверочные листы, с которыми приходит инспекция труда, вносят изменения. Во-первых, в 2022 году вместо 130 проверочных чек-листов Роструд утвердил 78 новых; теперь проверки ведут по ним.
Во-вторых, в листы регулярно вносят технические правки, чтобы они соответствовали последним изменениям в законе. Последние изменения датированы 4 ноября 2023, когда вступил в силу приказ Роструда №180 об изменениях проверочных листов. В частности, в листы добавили новые вопросы о выдаче средств индивидуальной защиты (СИЗ) и о порядке приема несовершеннолетних работников. Незадолго до этого в законодательстве как раз появились новшества в этих вопросах. Поэтому если вы упустили какие-то нормативные поправки, вполне реально получить штраф просто потому, что локальный акт компании не соответствует чек-листу. Посмотреть актуальные версии чек-листов можно на сайте Роструда.
Привести охрану труда в идеальное состояние за несколько дней вряд ли получится. Несколько лет назад для подготовки к проверке крупной торговой сети пришлось подготовить стопку документов высотой в человеческий рост — 1,75 см.
Но из практики мы можем выделить ключевые зоны риска и точки контроля. В них часто бывают ошибки и нарушения, а инспекторы ГИТ внимательно их изучают.
Проверьте, безопасные ли у вас условия труда и соответствует ли система охраны труда закону.
Удостоверение у генерального директора
Первоочередное — удостоверение по охране труда у руководителя. Срок действия документа составляет три года, а само обучение надо проводить в специализированном аккредитованном учебном центре не позднее 30 дней с назначения или приема на работу. На практике сроки часто не соблюдают или удостоверения нет вовсе. Если удостоверения нет, лучше сразу отправить директора в учебный центр.
Специалист по охране труда
По закону, в компаниях со штатом более 50 человек должен быть отдельный сотрудник — специалист по охране труда. В организациях меньше эти задачи можно поручить действующему сотруднику. Но специалист должен соответствовать обязательному профессиональному стандарту «специалист по охране труда».
В частности, у него должно быть профильное образование или прохождение квалификации в объеме не менее 256 часов. Основной риск в том, что если специалист не соответствует квалификации, при проверке все документы, которые он издавал и подписывал, могут признать нелегитимными. А это грозит тем, что всю охрану труда в компании могут поставить под сомнение.
Инструктажи по охране труда
Один из главных технических элементов охраны труда — инструктажи. Вводный — до начала работы, первичный; периодические — раз в 6 месяцев. Нередко про них забывают или проводят невовремя. Формально, если человек начал работу 1 сентября, а вводный инструктаж провели 2 сентября — это уже нарушение. Допустим, работника взяли в штат, а специалист по охране труда был в отпуске, соответственно, инструктаж провели позже. Но опаснее даже другое: отсутствие подписей сотрудников в листе ознакомления. Без них инструктаж не считается проведенным.
Чтобы оценить ситуацию, возьмите 5–10 последних трудовых договоров и посмотрите, есть ли подписи сотрудников рядом с надлежащими датами. А еще проверьте записи в журнале проведения инструктажей. Даты должны идти в хронологической последовательности.
Кроме того, надо проверить подписи ответственного сотрудника по охране труда, чтобы он не числился в отпуске или на больничном в день проведения инструктажа. У такого сотрудника должно быть действующее удостоверение по охране труда и приказ о его назначении.
Что касается периодических инструктажей, для проверки возьмите несколько трудовых договоров тех работников, которые трудятся более года. Инструктажи должны быть строго не реже раза в шесть месяцев.
Обучение по охране труда
Еще одна частая техническая ошибка случается с протоколом проверки знаний по итогам обучения по охране труда. В протоколе должны быть четыре подписи: самого сотрудника и трех ответственных (например, руководителя компании, специалиста по охране труда и прямого начальника). Как и в предыдущем пункте, на день подписи все сотрудники должны быть на рабочем не месте — не в отпуске, командировке или на больничном. А обучение надо провести не позднее 60 дней со дня приема работника.
Инструктажи и обучение — это разные вещи, и фиксировать их надо отдельно. На практике иногда компании проводят что-то одно, считая, что этого достаточно.
Инструктаж — это мини-обучение, максимум часа на два, конкретным действиям по охране труда, и его надо провести до начала работы. Обучение проводится в течение месяца после выхода на работе. И общая его длительность может составлять до 40 и более часов.
Инструктаж — по сути, часть общего обучения по охране труда. Скажем, обучение включает в себя инструктаж, обучение безопасным методам работы, обучение оказанию первой помощи и т.д. Инструктаж подтверждается подписями сотрудников в листе ознакомления, о проведении инструктажа также надо записать в отдельном журнале инструктажей. Обучение также фиксируется в журнале, но, как правило, по итогам обучения сотрудникам выдают удостоверение (если обучение во внешнем центре) или собирают подписи о прохождении обучения.
Количество документов по охране труда
Вернемся к истории со стопкой документов высотой с человеческий рост. Охрана труда требует трудозатрат и немалого количества документов, причем обновлять их надо ежегодно, а то и чаще. Даже в небольшой офисной компании необходимо создавать 40–50 локальных актов по охране труда каждый год. Сюда же относятся правила пожарной и электробезопасности, гражданской обороне. Скажем, законом или приказом Минтруда изменены правила выдачи средств защиты или обучения. В локальный акт надо внести правки и утвердить новой датой.
Поэтому инспекторы и мы всегда задаем вопрос: есть ли у вас отдельный шкаф и сколько в нем журналов и папок по охране труда. Даже если издавать 40–50 документов в год, то за 5 лет накопится 200–250 документов. И это не считая листов ознакомления и других бумаг по конкретным сотрудникам. В крупной компании может быть свыше тысячи документов по охране труда.
Оценка профессиональных рисков
С марта 2022 года оценка профрисков стала обязательной для каждого работодателя. Требование зафиксировано в ст. 214 ТК РФ. Основная задача от государства — профилактика профзаболеваний: надо выявлять опасности на рабочем месте и снижать их уровень. Закон не разъясняет, как именно это делать, но у Минтруда есть свои рекомендации, а также около 20 методов оценки профрисков, которые собрали в четыре группы. Среди таких методов: разработка контрольных листов, матричный метод, балльная оценка, анализ «галстук-бабочка» и др. Можно взять за основу любой из них или разработать свои. Законом это не возбраняется.
Важно письменно ознакомить каждого работника с рисками. Простой пример: специалист по охране труда разработал метод оценки, утвердил и положил в шкаф. Позже один из сотрудников пожаловался в ГИТ на опасные условия труда. В компанию внепланово пришел инспектор и наказал работодателя, а затем компании повысили категорию риска, из-за чего плановые проверки стали проводить чаще. Поэтому правило простое — вспомните, рассказывали ли вам на работе о профрисках и ставили ли подпись по итогам ознакомления. Если не помните, обратитесь к HR или специалисту по охране труда: пусть покажет вам лист ознакомления. Если в листе подписей нет или не хватает, это повод задуматься и срочно заняться профрисками.
Зоной риска остаются специализированные вопросы — обучение по гражданской обороне, действиям в чрезвычайных ситуациях, пожарная и электробезопасность.
На производственных предприятиях с этим, как правило, все в порядке, но вот в офисных случаются накладки. Компании не всегда соотносят офисный характер работы и эти виды опасностей. А когда все в норме, проблемы также в документах.
Пожарная безопасность
Ответственного за пожарную безопасность надо назначить приказом, у него должно быть удостоверение из учебного центра, срок действия — 3 года. Кроме того:
- Для всех сотрудников надо проводить противопожарный инструктаж раз в год.
- На объектах массового скопления людей инструктаж проводят каждые полгода.
- Оформлять журнал противопожарных инструктажей можно в бумажном или электронном виде в компьютере с ЭЦП. Главное, чтобы такой журнал был.
- Проводить инструктажи по пожарной безопасности могут только люди с определенными критериями (прошли допобучение по пожарной безопасности, имеют профильное образование или прошли независимую оценку квалификации).
Электробезопасность
Аналогичная ситуация и с электробезопасностью. Прежде всего, ответственных сотрудников должно быть двое и у них должны быть действующие удостоверения (срок действия — 3 года, проверьте актуальность документа) и аттестация Ростехнадзора. Также проверьте:
- Неэлектротехнический персонал должен проходить ежегодный инструктаж по электробезопасности и безопасной работе. Сюда относятся почти все офисные сотрудники, которые взаимодействуют с компьютерной, оргтехникой, электроникой. То есть, по сути, все. Инструктаж надо фиксировать подписью в листе ознакомления.
- Есть ли у вас разделение персонала на группы электробезопасности. Всего групп пять: чем выше номер, тем больше квалификация и полномочия и работников. Сотрудники самой высокой группы могут работать с напряжением свыше 1000 В.
- Проводили ли вы анализ опасности помещения с оргтехникой. Это формальный документ по собственному шаблону, но он должен быть и его надо подписать.
- Проводили ли вы вводный инструктаж по электробезопасности в первый день работы нового сотрудника.
- Проводили ли вы обучение оказанию первой помощи пострадавшим.
И в завершение — самый простой вопрос: Вы знаете точку сбора при пожаре? Сотрудники должны знать, что делать при пожарной эвакуации и куда идти, если услышали сигнализацию. Написать это стоит в отдельном локальном акте. Если сотрудники не осведомлены, надо срочно исправлять ситуацию и еще раз внимательно провести аудит охраны труда. Условия труда у работников должны быть безопасными; только так компания может эффективно и без рисков работать.
Фото на обложке:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Два крыла бизнеса: как сочетать жесткий и мягкий подходы в управлении
- 2 Квест, настолка, ограбление и другие нестандартные форматы онбординга в компании
- 3 Зачем компаниям развивать эмоциональную культуру
- 4 В России появился «зеленый» калькулятор для того, чтобы сделать офисные пространства более экологичными
- 5 Вашей компании нужен открытый конфликт. Как этим воспользоваться?
ВОЗМОЖНОСТИ
11 декабря 2023
13 декабря 2023
14 декабря 2023