Меньше затрат, но больше экспериментов: как организовать работу с фрилансерами

Из-за пандемии многим компаниям приходится сокращать штат и производство. Тренд на проектную работу заметен уже давно, но именно кризис заставляет искать новые источники монетизации. Если у компании нет денег для найма, но есть ресурсы для быстрого эксперимента, она нанимает консультантов и сотрудников только под проект.

Чем отличается работа с фрилансерами от найма сотрудников в штат

Нанимая исполнителя или команду, компании получают возможность быстрее попробовать новое и понять, нужно ли будет переводить проект в функцию и нанимать под нее сотрудников в штат.

Для проектных работ всегда определяют конкретные сроки, результаты и стоимость выполнения. Такой формат позволяет компаниям снизить затраты на сотрудников и провести больше экспериментов, а значит — увеличить шансы открытия новых источников монетизации.

При найме людей в штат поиск сотрудника может длиться от месяца до года: нужно понять, насколько человек подходит по навыкам, нравится команде, соответствует корпоративной культуре. В проектном формате работы оцениваются только hard-скиллы исполнителя, поэтому процесс быстрее. Вы можете быстро найти специалиста, а уже через пару дней или недель получить результат.





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Когда компании стоит нанимать сотрудников или команду под проект

Компания хочет провести эксперимент. Например, вы никогда не проводили исследование рынка и собираетесь сделать это впервые. Человек или команда с опытом и экспертизой проведет его быстрее и качественнее, чем ваша. Задачи не требуют постоянной загруженности. Например, эксперимент прошел успешно, и вы решили, что будете проводить исследования раз в полгода. Нанимать сотрудников в штат под исследования смысла нет, а вот привлекать их время от времени — хорошее решение. Нужно создать и выстроить процессы, которых ранее в компании не было. Например, вы — владелец ресторана, который пока только раскручивается. Вы знаете поваров и официантов, как работает кухня, как составить меню. Чтобы люди о вас узнали, нужен маркетинг, в котором вы разбираетесь хуже.



Тогда вы нанимаете проектную команду, чтобы она помогла вам с раскруткой ресторана. Если все пройдет удачно, и вы поймете, что маркетинг нужен на постоянной основе, вы сможете взять эту команду в штат или собрать свою, потому что уже будете знать, какие процессы, финансовые и трудовые ресурсы вам нужны. Важно выполнить непрофильные задачи быстро и качественно. Например, ваш ресторан закрылся, и вы решили переключиться на доставку. У вас два варианта: нанять курьеров в штат или купить услуги по доставке. Если вы наймете людей в штат, а чуть позже рестораны откроют, такое количество курьеров вам будет не нужно. По законодательству их нужно будет сократить, выплатив два оклада, а это риск потерять больше, чем заработаете.



Чтобы купить услуги доставки, вам нужно быстро выйти на крупных поставщиков — например, «Яндекс.Еду», Delivery Club — оценить плюсы и минусы каждого, проработать условия и заключить договоры. Эффективнее будет нанять человека или команду, у которой уже есть опыт работы с этими площадками: они помогут выбрать поставщика, а еще разово ввести ресторан в систему, заполнить все анкеты и карточки. Работа предполагает большую текучку кадров. Например, у вас есть сервис, который находит гидов в разных городах. Для гидов ваша площадка — не постоянное место работы, они могут работать и на себя, и на вас. Сегодня вы можете решить, что вы работаете в этом городе, а завтра уже в другом.



В случае найма в штат процедура увольнения будет происходить долго и дорого, мешая остальным бизнес-процессам. Однако вам все равно нужно нанимать гидов, передавать им заказы и оплачивать их услуги, поэтому проектный подход в этом случае — лучшее решение.





Как подготовиться к работе в проектном формате: поиск исполнителей и оценка результатов

Приведу простой пример: сотруднику в штате поручают «копать от забора до шести вечера каждый день», а проектному — «выкопать яму 2х2 метра до вторника за 500 рублей».

Переход к проектной работе в первую очередь означает, что ваша компания готова перепрофилироваться с поиска постоянных трудовых ресурсов на закупку услуг и работ разово. Принципиальное различие между штатными и проектными сотрудниками в том, что первым поручают трудовую функцию, которую они должны выполнять постоянно с девяти утра до шести вечера, а вторым — задачу, которая должна быть сделана к определенному сроку за фиксированную сумму.

Но часть компаний все еще живет в страхе, что работа в проектном формате обойдется им слишком дорого. Часто руководителей посещают мысли: «я заплачу человеку в штате 100 рублей в месяц, он за это время сделает работу, и я буду точно понимать, сколько он стоит. Если я переведу его на оплату «по задачам», он будет искусственно плодить их, и я потрачу слишком много денег за тот же объем».

Чтобы этого не произошло, руководителям необходимо провести подготовительную работу для перехода на проектный формат. Во-первых, нужно уметь корректно ставить задачу и объяснять исполнителям цель работы. Если вы научитесь грамотно демонстрировать образ результата проекта, постановка проектной задачи будет проходить намного проще.

Во-вторых, надо понимать, что оценка результата работы не зависит от количества отработанного времени.

Цель взаимодействия с фрилансером — получить выполненную задачу в срок, а сколько специалист будет работать, для вас неважно.

В-третьих, нужно учиться находить подходящих людей для работы и уметь ими управлять. Например, вы должны понимать, что человек, который ведет ваш проект, профессионал в своей сфере. Поэтому в вопросах реализации задачи вам стоит ему довериться.

Учитывайте, что у фрилансеров другая мотивация работы. Для них главная задача сотрудничества — получить деньги и рекомендации. Чем быстрее и качественнее исполнитель сделает работу, тем быстрее он их получит.





Как ставить задачи и оценивать результат проектной работы

Самое главное — грамотно и детализировано описать, выполнение каких задач и какой результат вы ожидаете от исполнителя. Например, если вы заказываете разработку сайта, вам нужно прописать, какие пункты меню необходимо отразить, где оно должно располагаться, какие тексты, шрифты и цвета использовать, какой контент должны содержать страницы.

Если спектр работ или проект для вас совершенно новый, а подходящих компетенций для формирования задания, его проверки и приемки в вашей компании нет, наймите сначала эксперта. Он поможет оценить ваши потребности и грамотно составить описание задачи, что уже значительно облегчит вам работу: с большой долей вероятности ее сделают именно так, как следует.





Как искать исполнителей для проектной работы

Вариантов поиска исполнителей очень много. Можно использовать маркетплейсы, биржи фриланса, социальные сети, личные контакты, доски объявлений, профессиональные форумы. Еще один вариант — разместить у себя на сайте форму с обратной связью, где исполнители могут откликаться и прикреплять свое резюме. Например, если вы ищите гидов для проведения экскурсий, о которых мы писали ранее.

В результате исследования рынка Америки мы выявили, что только треть заказчиков ищет проектных сотрудников или команды через биржи фриланса. В России паттерн схожий: чаще всего работодатели предпочитают проверенные контакты и поэтому используют личные связи, Facebook, LinkedIn.





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Чек-лист: как организовать идеальную проектную работу

Компания готова работать со специалистами проектно и проводить эксперименты. Если функция или задача новые, а вы не уверены, нужно ли вам на постоянной основе выполнять эту работу, проектная команда подойдет лучше. Главное, понять, по каким критериям оценивать работу, ее стоимость и сроки.

Если функция или задача новые, а вы не уверены, нужно ли вам на постоянной основе выполнять эту работу, проектная команда подойдет лучше. Главное, понять, по каким критериям оценивать работу, ее стоимость и сроки. Все юридические и финансовые риски оценены. Если компания собирается работать с исполнителем из другой страны, необходимо сначала понять, сможет ли она юридически закрепить взаимоотношения, в какой валюте и через какую систему будет платить, какие налоги будут учитываться. У нас был случай, когда компания не могла заплатить исполнителю из Исландии, поскольку российский банк требовал нотариальную копию его паспорта, а в Исландии такого документа нет.

Если компания собирается работать с исполнителем из другой страны, необходимо сначала понять, сможет ли она юридически закрепить взаимоотношения, в какой валюте и через какую систему будет платить, какие налоги будут учитываться. У нас был случай, когда компания не могла заплатить исполнителю из Исландии, поскольку российский банк требовал нотариальную копию его паспорта, а в Исландии такого документа нет. Руководитель проекта обладает нужными навыками. Если сотрудник, ответственный за реализацию проекта, не понимает, как правильно ставить задачу подрядчику, как определять, какими навыками он должен обладать и какого результата за какую стоимость исполнитель должен добиться, проект будет провален.

Если сотрудник, ответственный за реализацию проекта, не понимает, как правильно ставить задачу подрядчику, как определять, какими навыками он должен обладать и какого результата за какую стоимость исполнитель должен добиться, проект будет провален. Если навыков не хватает, нужно не бояться читать книги, изучать методики и учиться. Научиться управлять проектной командой можно самостоятельно. Например, из книг могу посоветовать Remote: офис не обязателен», а методики — SCRUM и KANBAN будут необходимы. Есть курсы, которые позволяют повышать эффективность работы с проектными и удаленными командами. Я преподаю на одном из таких.

Даже если сейчас ваша компания не работает в проектном формате, вероятность постепенного перехода к распределенным или проектным командам возрастает в ближайшем будущем. Действуйте на опережение — изучайте новые управленческие подходы и осваивайте навыки до того, как они стали всеобщим трендом.



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