«Это данность, а не долг или политический акт»: как предпринимателю переехать в США
Если вы задумываетесь о переезде в другую страну, стоит изучить разные варианты и возможности. Павел Черкашин и American Corporate Services подготовили статью о переезде в США.
У наших родителей не было возможности выбирать себе место жительства. У нас есть. Я верю в то, что этот выбор больше не является священным долгом или политическим актом — это данность современного мира.
Летом 2013 года я переехал из Москвы в Кремниевую долину с женой и тремя детьми не потому, что в России было плохо, а потому что для тех, кто занимается инновационным предпринимательством, это лучшее место на Земле.
Это воплощение долины из книги Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», куда сбегали все талантливые и успешные люди.
Они и сейчас съезжаются сюда со всего света. Здесь я нашел свое племя, основал инвестиционный фонд Mindrock Capital и с тех пор помог перебраться в Калифорнию более 200 предпринимателям, инвесторам и просто хорошим людям.
Shutterstock/yhelfman
Ужесточение иммиграционной политики
Иммиграционная политика США сильно ужесточилась. Недавно Трамп продлил ограничение на въезд по грин-картам и приостановил выдачу популярных рабочих виз H-1B и L-1, чем вызвал негодование крупнейших IT-корпораций Кремниевой долины, для которых это был основной канал найма сотрудников.
Что бы ни говорилось на федеральном уровне, в городах и регионах, которые растут исключительно за счет иммиграции (Сан-Франциско, Кремниевая долина), к приезжим относятся хорошо. Для них создали настолько благоприятные условия, что в Сан-Франциско действует закон о невыдаче нелегальных иммигрантов властям.
Ограничения не коснулись бизнес- и инвестиционной иммиграции, поскольку иностранные бизнесмены и инвесторы не претендуют на американские рабочие места, а создают их.
В этой колонке я хочу рассказать о самых протоптанных тропинках иммиграции в США в качестве инвестора или предпринимателя.
Иммиграция через инвестиции — виза EB-5
Самый надежный и дорогой вариант иммигрировать в США — через инвестиции в американскую экономику и получение инвестиционной визы EB-5.
EB-5 — иммиграционная виза. Это означает, что инвестор может через год-полтора получить сначала временную грин-карту, а еще через три-четыре года — постоянную.
Через пять лет после получения временной грин-карты инвестор и его семья могут подавать документы на гражданство.
На визу EB-5 существует квота для каждой страны. Переезд через инвестиции очень популярен среди азиатов, что отражается на сроке ожидания. Для китайцев он самый долгий — 16 лет, для вьетнамцев и индусов — от пяти до восьми лет. Но для инвесторов из стран бывшего СССР квота не выбирается, поэтому они проходят по ускоренной процедуре обработки документов и довольно быстро получают грин-карту.
Чтобы получить визу EB-5, нужно выполнить три условия:
1. Инвестировать в американскую экономику от $900 тысяч.
В США есть зоны целевого назначения. Внутри этой географической зоны можно инвестировать от $900 тысяч, за ее пределами требование к минимальной сумме возрастает до $1,8 млн. Зона целевого назначения определяется уровнем безработицы — он должен быть в 1,5 раза больше по сравнению с федеральным. Сейчас безработица в США большая, и таких зон много.
2. Создать 10 рабочих мест для местных.
Здесь имеются в виду новые рабочие места для местных, то есть людей с грин-картой, граждан или тех, у кого есть разрешение на работу в США. Этих людей можно нанять в течение 2,5-3 лет. Есть несколько вариантов создания рабочих мест:
- Прямой наем, причем если инвестор покупает бизнес, то ему нужно будет нанять 10 человек дополнительно к тому штату, что уже был.
- Инвестиции через региональный центр — коммерческую организацию, которая имеет лицензию от иммиграционной службы США на прием инвестиций в обмен на предоставление визы EB-5. Процесс инвестиций через региональный центр такой же, как и напрямую: вкладываются $900 тысяч и открываются 10 рабочих мест. Но центр может легально оптимизировать некоторые задачи и взять на себя часть административной работы. Например, подготовить экономическое обоснование бизнеса и учесть труд прямых и косвенно задействованных работников. Это упрощает создание рабочих мест.
- Аренда регионального центра. Такой способ используют, если человек инвестирует, например, в свой стартап, и ему нужно платить наемным сотрудникам, при этом для работы бизнеса нужно менее 10 человек. Регистрировать отдельный региональный центр в этом случае дорого и долго, но можно арендовать уже существующий за $100-200 тысяч и через него провести бухгалтерию, сэкономив несколько миллионов долларов на зарплате ненужным сотрудникам за несколько лет.
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Инвестиции в сторонний стартап. Плюс программы EB-5 в том, что инвестору не обязательно создавать свой собственный бизнес. Он может вложить деньги в стартап, получить визу и заработать на вложении. Главное — тщательно его выбрать. Как минимум, стартап должен продержаться несколько лет, не продаться в этот период условному Google и не выйти на IPO. А еще создать дополнительно 10 рабочих мест после инвестиции.
Вся требуемая сумма инвестиций при этом должна быть вложена с личного счета в один стартап — дробить ее нельзя. В этом случае нельзя инвестировать в стартап через фонд, поскольку тогда инвестором будет он. Лучше инвестировать либо напрямую, либо через синдикат, как делают наши инвесторы. Нужно понимать, что стартапом в этом случае может быть крупная и устойчивая компания с несколькими сотнями сотрудников.
3. Подтвердить, что деньги получены законным путем.
Здесь учитываются зарплата, прибыль человека за всю его жизнь, прибыль от продажи недвижимости или бизнеса. Если этого не хватает, можно взять деньги в долг или принять подарок как от компании, так и от частного лица (они тоже должны будут предоставить подтверждение происхождения капитала).
Неиммиграционные варианты переезда — визы O-1 и EB-1A
Неиммиграционные визы дают право какое-то время жить и работать в США. После окончания их действия нужно уехать или получить визу другого типа.
- Виза О-1. Возможно, самый популярный среди инвесторов и стартаперов вариант. Выдается экстраординарным специалистам и людям творческих профессий, которые могут получить визу через спонсора-работодателя либо самостоятельно с открытием своего стартапа. Во втором случае инвестор запускает свой стартап, получает необходимый набор подтверждений и документов в виде участия в конференциях, жюри, статей в СМИ и рекомендательных писем. Понадобится около $100 тысяч, чтобы доказать, что хотя бы себе зарплату человек может платить.
- Виза EB-1A. Похожа на визу О-1, но требования у нее жестче и претендовать на нее могут действительно выдающиеся люди: бизнесмены, спортсмены, художники, программисты. Тут смотрят, чтобы заслуги человека были признаны на национальном и международном уровне (это может быть членство в ассоциациях, которые принимают только экстраординарных специалистов) и освещены в СМИ первого уровня — например, в Forbes.
Консульства сейчас не работают, но это время можно использовать, чтобы собрать документы — обычно на это уходит несколько месяцев.
Юристы компании American Corporate Services Law Offices, Inc. говорят, что для визы O-1 толщина петиции составляет 10-15 сантиметров, а по визе EB-5 – 30-40 сантиметров.
Подытожим
Самый дешевый вариант переезда — через неиммиграционные визы.
Самый простой способ иммиграции при наличии денег — по визе EB-5 через инвестиции в сторонний стартап, при этом не нужно активно работать или вести бизнес после переезда, но можно получить очень хорошую доходность, вложившись в быстрорастущую компанию.
В остальных вариантах придется активно работать в своей компании, но при этом можно рассчитывать на определенную доходность.Что делать, если переехать в США и вести там бизнес напрямую не получается? Как запасной вариант, можно иммигрировать в Канаду, которая сейчас, по слухам, предлагает простые и удобные способы переезда. Оттуда уже можно спокойно ездить в США в командировки.
Фото обложки: Unsplash
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