«Это данность, а не долг или политический акт»: как предпринимателю переехать в США

Если вы задумываетесь о переезде в другую страну, стоит изучить разные варианты и возможности. Павел Черкашин и American Corporate Services подготовили статью о переезде в США.

У наших родителей не было возможности выбирать себе место жительства. У нас есть. Я верю в то, что этот выбор больше не является священным долгом или политическим актом — это данность современного мира.

Летом 2013 года я переехал из Москвы в Кремниевую долину с женой и тремя детьми не потому, что в России было плохо, а потому что для тех, кто занимается инновационным предпринимательством, это лучшее место на Земле.

Это воплощение долины из книги Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», куда сбегали все талантливые и успешные люди.

Они и сейчас съезжаются сюда со всего света. Здесь я нашел свое племя, основал инвестиционный фонд Mindrock Capital и с тех пор помог перебраться в Калифорнию более 200 предпринимателям, инвесторам и просто хорошим людям.







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Ужесточение иммиграционной политики

Иммиграционная политика США сильно ужесточилась. Недавно Трамп продлил ограничение на въезд по грин-картам и приостановил выдачу популярных рабочих виз H-1B и L-1, чем вызвал негодование крупнейших IT-корпораций Кремниевой долины, для которых это был основной канал найма сотрудников.

Что бы ни говорилось на федеральном уровне, в городах и регионах, которые растут исключительно за счет иммиграции (Сан-Франциско, Кремниевая долина), к приезжим относятся хорошо. Для них создали настолько благоприятные условия, что в Сан-Франциско действует закон о невыдаче нелегальных иммигрантов властям.

Ограничения не коснулись бизнес- и инвестиционной иммиграции, поскольку иностранные бизнесмены и инвесторы не претендуют на американские рабочие места, а создают их.

В этой колонке я хочу рассказать о самых протоптанных тропинках иммиграции в США в качестве инвестора или предпринимателя.





Иммиграция через инвестиции — виза EB-5

Самый надежный и дорогой вариант иммигрировать в США — через инвестиции в американскую экономику и получение инвестиционной визы EB-5.

EB-5 — иммиграционная виза. Это означает, что инвестор может через год-полтора получить сначала временную грин-карту, а еще через три-четыре года — постоянную.

Через пять лет после получения временной грин-карты инвестор и его семья могут подавать документы на гражданство.

На визу EB-5 существует квота для каждой страны. Переезд через инвестиции очень популярен среди азиатов, что отражается на сроке ожидания. Для китайцев он самый долгий — 16 лет, для вьетнамцев и индусов — от пяти до восьми лет. Но для инвесторов из стран бывшего СССР квота не выбирается, поэтому они проходят по ускоренной процедуре обработки документов и довольно быстро получают грин-карту.





Чтобы получить визу EB-5, нужно выполнить три условия:



1. Инвестировать в американскую экономику от $900 тысяч.

В США есть зоны целевого назначения. Внутри этой географической зоны можно инвестировать от $900 тысяч, за ее пределами требование к минимальной сумме возрастает до $1,8 млн. Зона целевого назначения определяется уровнем безработицы — он должен быть в 1,5 раза больше по сравнению с федеральным. Сейчас безработица в США большая, и таких зон много.

Прямой наем, причем если инвестор покупает бизнес, то ему нужно будет нанять 10 человек дополнительно к тому штату, что уже был.

Инвестиции через региональный центр — коммерческую организацию, которая имеет лицензию от иммиграционной службы США на прием инвестиций в обмен на предоставление визы EB-5. Процесс инвестиций через региональный центр такой же, как и напрямую: вкладываются $900 тысяч и открываются 10 рабочих мест. Но центр может легально оптимизировать некоторые задачи и взять на себя часть административной работы. Например, подготовить экономическое обоснование бизнеса и учесть труд прямых и косвенно задействованных работников. Это упрощает создание рабочих мест.

Аренда регионального центра. Такой способ используют, если человек инвестирует, например, в свой стартап, и ему нужно платить наемным сотрудникам, при этом для работы бизнеса нужно менее 10 человек. Регистрировать отдельный региональный центр в этом случае дорого и долго, но можно арендовать уже существующий за $100-200 тысяч и через него провести бухгалтерию, сэкономив несколько миллионов долларов на зарплате ненужным сотрудникам за несколько лет.

Инвестиции в сторонний стартап. Плюс программы EB-5 в том, что инвестору не обязательно создавать свой собственный бизнес. Он может вложить деньги в стартап, получить визу и заработать на вложении. Главное — тщательно его выбрать. Как минимум, стартап должен продержаться несколько лет, не продаться в этот период условному Google и не выйти на IPO. А еще создать дополнительно 10 рабочих мест после инвестиции.



Вся требуемая сумма инвестиций при этом должна быть вложена с личного счета в один стартап — дробить ее нельзя. В этом случае нельзя инвестировать в стартап через фонд, поскольку тогда инвестором будет он. Лучше инвестировать либо напрямую, либо через синдикат, как делают наши инвесторы. Нужно понимать, что стартапом в этом случае может быть крупная и устойчивая компания с несколькими сотнями сотрудников.

Здесь имеются в виду новые рабочие места для местных, то есть людей с грин-картой, граждан или тех, у кого есть разрешение на работу в США. Этих людей можно нанять в течение 2,5-3 лет. Есть несколько вариантов создания рабочих мест:



3. Подтвердить, что деньги получены законным путем.

Здесь учитываются зарплата, прибыль человека за всю его жизнь, прибыль от продажи недвижимости или бизнеса. Если этого не хватает, можно взять деньги в долг или принять подарок как от компании, так и от частного лица (они тоже должны будут предоставить подтверждение происхождения капитала).



Неиммиграционные варианты переезда — визы O-1 и EB-1A

Неиммиграционные визы дают право какое-то время жить и работать в США. После окончания их действия нужно уехать или получить визу другого типа.

Виза О-1. Возможно, самый популярный среди инвесторов и стартаперов вариант. Выдается экстраординарным специалистам и людям творческих профессий, которые могут получить визу через спонсора-работодателя либо самостоятельно с открытием своего стартапа. Во втором случае инвестор запускает свой стартап, получает необходимый набор подтверждений и документов в виде участия в конференциях, жюри, статей в СМИ и рекомендательных писем. Понадобится около $100 тысяч, чтобы доказать, что хотя бы себе зарплату человек может платить.

Виза EB-1A. Похожа на визу О-1, но требования у нее жестче и претендовать на нее могут действительно выдающиеся люди: бизнесмены, спортсмены, художники, программисты. Тут смотрят, чтобы заслуги человека были признаны на национальном и международном уровне (это может быть членство в ассоциациях, которые принимают только экстраординарных специалистов) и освещены в СМИ первого уровня — например, в Forbes.

Консульства сейчас не работают, но это время можно использовать, чтобы собрать документы — обычно на это уходит несколько месяцев.

Юристы компании American Corporate Services Law Offices, Inc. говорят, что для визы O-1 толщина петиции составляет 10-15 сантиметров, а по визе EB-5 – 30-40 сантиметров.







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Подытожим

Самый дешевый вариант переезда — через неиммиграционные визы.

Самый простой способ иммиграции при наличии денег — по визе EB-5 через инвестиции в сторонний стартап, при этом не нужно активно работать или вести бизнес после переезда, но можно получить очень хорошую доходность, вложившись в быстрорастущую компанию.

В остальных вариантах придется активно работать в своей компании, но при этом можно рассчитывать на определенную доходность.

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Что делать, если переехать в США и вести там бизнес напрямую не получается? Как запасной вариант, можно иммигрировать в Канаду, которая сейчас, по слухам, предлагает простые и удобные способы переезда. Оттуда уже можно спокойно ездить в США в командировки.