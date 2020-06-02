Как переехать в Долину и сделать лимитированные кроссовки с баскетболистом НБА

До того как оказаться в Долине и стать маркетологом, Ольга Табер жила во Львове, Арканзасе, Канзасе и Москве. В США она приехала, когда ей было 16 – на учебу. Обстановка в родном городе не была многообещающей, поэтому Ольга всеми силами старалась устроиться в Америке. Сейчас она работает в одном из самых крупных медиахолдингов побережья – Bay Area News Group, чья аудитория во время пандемии достигла 60 млн человек в месяц. Ольга рассказала, как прошла путь от дизайнера до маркетолога и запустила рекламную кампанию лимитированных кроссовок с баскетболистом НБА.

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Из Львова в Арканзас: как я оказалась в Америке

Я приехала в США 24 года назад из Львова, мне было 16 лет. До этого мы с семьей никуда не выезжали – просто не было возможности. Я приехала учиться по обмену: окончила тут школу, жила в местной семье. Это была бесплатная программа, которую финансировало американское правительство: они искали студентов средних школ со знанием английского. Чтобы попасть в программу, нужно было сдать TOEFL (международный тест на знание английского языка – прим. ред.) и пройти беседу с психологом. Психолог должен был разобраться, насколько тебе легко будет в чужой стране. Многие участники программы через месяц уезжали обратно. Но я была вдохновлена поездкой – это была возможность посмотреть мир.

Первый год был удивительным. Арканзас – специфический и интересный штат. В Литл-Роке жизнь была очень размеренной, а люди – приветливые и простые.Я тоже была для них уникумом – девочка из бывшего СССР.





Почему я осталась в США и переехала в Канзас

Домой я не вернулась. Уезжала с четкой мыслью, что мне нужно зацепиться любым образом, потому что нашей семье, как и многим другим, недоставало денег. В 1996 году во Львове был мрак: мама была на нескольких работах, чтобы хватало на еду. Я хотела построить свою жизнь, зарабатывать и помогать семье.

В Арканзасе моей приёмной «семьей» оказалась женщина Вики, у которой не было своих детей. У нас до сих пор теплые отношения – она очень мне помогла, я зову ее второй мамой.

Нужно было думать про визу, поступление в вуз и стипендию. Финансовой помощи ждать было неоткуда, нужно было рассчитывать только на свои силы. Повезло, что в университете Арканзаса была частная программа, которая не требовала гражданства – там, наоборот, хотели, чтобы у них были студенты со всего мира.

Нам читали свои специализированные лекции, направленные на развитие аналитического мышления и интеллекта. После двух лет учебы можно было выбрать специализацию. Я изучала международные отношения. Но это была больше мечта моей мамы. Поэтому после получения диплома я стала брать много курсов по дизайну, так как мечтала заниматься графическим дизайном. В итоге нашла работу дизайнером в своем университете, где и проработала три года.

Было тесно – я понимала, что на Арканзасе США не заканчиваются и решила переехать. Так оказалась в Канзасе, где начала работать в девелопмент-компании.

Работала фотографом-дизайнером: ездила по Америке, фотографировала шикарные дома и оформляла снимки в буклеты. Две недели жила в новом месте, потом возвращалась в Канзас и работала, затем уезжала снова. Это был интересный опыт.

Как я стала маркетологом и переехала в Долину

Я вышла замуж. Так сложились обстоятельства, что компания Intel, где уже довольно долго работал муж, предоставила нам возможность переехать временно в Москву. В России я устроилась в «Дисней», где занималась разработкой продукта в лицензионном отделе. В Долину мы переехали, когда я была в положении. Решили, что тут будет больше возможностей для детей. Муж смог перевестись в офис Intel в Калифорнии. Я три года была в декрете: у нас родилось двое детей. Честно говоря, не думала, что так долго смогу просидеть с детьми. Но как только увидела первую дочку, а через полтора года вторую, поняла, что никуда от них не уйду. У меня была возможность наслаждаться первыми годами взросления детей, за что большое спасибо мужу.









Ольга Табер с семьей



Про работу в Bay Area News Group

Я боялась, что меня никуда не возьмут после длинного декрета и работы в российской компании. Поэтому решила пройти американские курсы маркетинга. Записалась в Беркли и училась дистанционно. Не думала, что сразу найду работу, но так получилось, что первое интервью было с Bay Area News Group, где работаю до сих пор. Меня тут же взяли на должность креативного маркетолога: им очень понравился в резюме опыт и в дизайне, и в «Диснее».



Bay Area News Group – крупнейшая медиакомпания в Долине, которой принадлежат несколько изданий: The Mercury News, East Bay Times, Marin Independent Journal. Это региональное издательство, которое публикует локальные новости. В пандемию наш трафик вырос до 60 млн просмотров в месяц. Я занимаю должность директора по маркетингу: помогаю выстраивать бренд, работаю над партнерскими программами и занимаюсь генерацией лидов для отдела продаж, где работает 60 человек.



Tidepool Zone, Natural Bridge, Santa Cruz.

Как газета запустила коллаборацию с Клеем Томпсоном

В маркетинге важно найти крутую идею, чтобы тебя запомнили. В какой-то момент мы с боссом читали USA Today и узнали, что местный баскетболист НБА Клей Томпсон перед каждой игрой читает нашу газету. Это его личный ритуал. И начальник подумал, что можно было бы попросить сказать его несколько слов про наше издание или даже оформить сотрудничество.



До этого у меня не было опыта работа с селебрити, я просто отправила сообщение его агенту. Мне перезвонили почти сразу: они тоже были заинтересованы в построении личного бренда. В США это типичная практика: спортсмены понимают, что карьера не вечна и нужно зарабатывать чем-то еще.

Не могу раскрывать сумму контракта. Скажу, что после длительных переговоров о взаимовыгодных условиях, мы пришли к символической сумме.

После этой кампании к нам обратились Anta Sports – китайский производитель спортивной одежды и спонсор Томпсона. Они сказали, что внимательно следили за нашим сотрудничеством и предложили запустить совместную коллаборацию: кроссовки с принтом газеты. Мы выбрали заголовки спортивного раздела, где упоминался Клей. Выпустили 150 пар для эксклюзивного запуска в Долине, после чего дизайн был запущен в более масштабном количестве в Китае (там хоть и выпустили десятки тысяч пар, все равно подразумевалось, что коллекция лимитированная). Кроссовки в Долине разлетелись за один день. Был такой ажиотаж, что люди с ночи занимали очередь, чтобы купить их. Храню одну пару дома как арт-объект.





Кроссовки

Совет тем, кто хочет переехать в Долину

Я здесь оказалась не сразу, у меня была возможность пожить в других штатах, поездить по США. Долина (впрочем, как и Нью-Йорк) – это не Америка, так же как и Москва – это не Россия. Есть, конечно, некоторые закономерности, которые присущи и встречаются в остальной Америке – например, те же «пригороды» (спальные районы/suburbs), но в целом, сами люди, общение, атмосфера, дух инноваций – это что-то неповторимое.

Я думаю, что из-за невероятного количества талантливейших людей, присутствия известнейших компаний и огромного количества стартапов, создается ощущение, что ты живешь в самом центре инноваций и соприкасаешься с будущим каждый день. И это очень вдохновляет, даже если не работать в хайтеке , как я.

С практической точки зрения, я бы в первую очередь посоветовала культивировать полезные знакомства в профессиональной сфере. Благо русскоязычное население в Долине очень большое. А еще есть много полезных групп в соцсетях, где посоветуют, как устроиться на первое время.

Ставьте цель и смело идите к ней, не сдавайтесь – и все получится!