«Чем сложнее ваш продукт, тем более интерактивным он должен быть»: как привлечь широкую аудиторию к нишевому приложению

Одно из исключений — приложение на основе проекта о космосе «Мон Тирэй» , которое за месяц набрало более 20 тысяч скачиваний. Генеральный продюсер Вячеслав Тимербулатов рассказывает, как продвигать и сделать популярным продукт, который относится к узкому сегменту, и как удержать к нему интерес аудитории.

Каждый день в App Store появляются сотни новых приложений. И если игры легко находят свою аудиторию, то с более сложными нишевыми проектами — например, о науке — не все так просто.

«Мон Тирэй» — это мультимедийная интерактивная книга. Проект представлен в виде мобильного приложения и сайта, где материалы для изучения Вселенной и космоса доступны в формате сериала, подкастов и книги.

Приложение и сайт бесплатны для пользователей, но есть возможность оформить платную годовую подписку за 149 рублей с доступом ко всем сериям (в каждом сезоне их восемь) и материалам.

На своем опыте рассказываем, как можно привлечь широкую аудиторию.





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1. Выбрать доступный, популярный среди аудитории формат

Независимо от сегмента вашего продукта, чтобы он стал популярным, он должен быть понятен и интересен аудитории.

Тема изучения Вселенной всегда была непростой для восприятия, она неоднозначна, многие общепринятые теории сейчас ставят под сомнения. Классически — например, на канале BBC — в этой теме используется четкий, но достаточно однообразный формат изложения и обычно он скучный для тех, кто не занимается космологией профессионально.

Наша цель, как создателей проекта, была расширить аудиторию и привлечь даже тех, кто ранее не интересовался этой темой, поэтому мы решили представить печатный формат книг «Мон Тирэй» в интерактивной форме.

Современная аудитория любит слушать больше, чем читать, а смотреть больше, чем слушать. Хотя любители есть в каждой из категорий. Поэтому мы даем возможность выбрать формат «книги» в зависимости от удобного способа восприятия: ее можно и читать, и слушать, и смотреть.

Конечно, сериал пользуется самым высоким спросом — его в первую очередь смотрит 90% аудитории проекта.





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2. Максимально задействовать интерактив

Чем сложнее ваш продукт, тем более интерактивным он должен быть.

Мы понимали, что в каждом из трех разделов («Читать», «Слушать», «Смотреть») у нас должна быть «фишка», чтобы мотивировать пользователей дочитать книгу полностью.

Поэтому раздел «Слушать» мы оформили в формате удобной аудиокниги, которая работает в фоновом режиме смартфона. В раздел «Читать» добавили анимационные видео, чтобы с помощью иллюстраций было легче воспринимать информацию. Для раздела «Смотреть» мы сняли дорогой и качественный сериал в модном формате (похожие снимают каналы BBC и NatGeo), куда привлекли команду профессиональных актеров, режиссеров, операторов.

Для него мы создали отдельный продакшн, поэтому информация из разделов «Слушать» и «Смотреть» — не дублируется.

Такой основательный подход к проекту стоит немалых инвестиций — на 2020 мы запланировали вложить около 33 млн руб. Но в процессе появляются новые идеи, которые, скорее всего, будут реализовываться уже в следующем году. Поэтому размер вложений может вырасти в 2–3 раза. Также мы хотим выйти на рынки США, Южной Америки, Европы, Азии, СНГ.



3. Использовать новые технологии

Чтобы удерживать внимание аудитории и поддерживать статус высокотехнологичного продукта, мы планируем включить в следующих обновлениях приложения элементы дополненной реальности (AR Kit и AR Core).

А для тех, кто предпочитают классический формат и печатную версию, мы интегрировали QR-коды, которые содержат видео и аудио о конкретных написанных эпизодах и позволяют детально разобрать процессы функционировании Вселенной. Это нововведение кажется нам эффективным способом перехода из офлайна в онлайн для более взрослой аудитории.

Если оно оправдает наши надежды, мы запустим промокоды на QR-коды для более активной работы с данным сегментом пользователей.



4. Регулярно пополнять контент, вовлекая аудиторию

Еще один способ удержать внимание пользователей — позволить им улучшить ваш продукт.

В нашем случае мы пригласили читателей к диалогу и обсуждению написанных глав: как офлайн, в формате тематических встреч, так и онлайн — от стримов внутри приложения до классических YouTube-трансляций.

Прорабатывая комментарии и предложения пользователей проекта, мы оперативно вносим дополнения в текст книги, учитывая интересы аудитории. Мы готовы вступать в дискуссии и публиковать мнения и других ученых или мыслителей, что аудитория обязательно увидит в ближайших обновлениях.



5. Использовать все возможные каналы продвижения, даже самые неожиданные

Когда у вас получился качественный продукт, используйте любые возможности наладить контакт со своей аудиторией.



YouTube

Обязательно продвигайте ваш продукт на YouTube. Благодаря умному интерфейсу платформы и рекомендаций видео по интересам пользователей это идеальное и простое решение, чтобы привлечь новую лояльную аудиторию. Вам нужно лишь преподнести продукт в подходящем для площадки формате.





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Мы создали собственный канал, где не только публикуем интересные серии, но и ведем еженедельный дайджест новостей из сфер науки и новых технологий.

За первый месяц мы набрали около 1,5 тысяч подписчиков и около 60 тысяч просмотров.

Соцсети и YouTube-канал стабильно приносят нам 15% от общего числа скачиваний. Между самими соцсетями цифры уже варьируются.



Популярные лайфстайл-СМИ

У данного сегмента СМИ самая широкая аудитория. Поэтому если ваша цель — сделать продукт популярным, активно работайте с такими изданиями. Главное — опять же выбрать подходящий формат изложения информации о вашем продукте.

Несмотря на то что у нас научный проект, мы не стали ограничиваться специализированными медиа и продвигали его с помощью лайфстайл-СМИ и глянца.

Мы сделали акцент на том, что во время карантина вся жизнь проходит в виртуальном пространстве — кто-то проходит образовательные онлайн-курсы, «гуляет» по музеям, проводит бизнес-конференции через многочисленные платформы. И еще одним способом, чтобы провести самоизоляцию с пользой и научиться чему-то — например, взглянуть на Вселенную по-новому, — может стать наш проект.

Благодаря такой подаче мы попали в подборки лайфстайл-СМИ на тему «чем заняться на карантине» и затронули даже семейные СМИ («чем развлечь детей дома»).



Как достичь максимума

Разговаривайте со своей ЦА на ее языке, используйте модные и актуальные форматы. Сделайте своего активного пользователя по-настоящему активным (подписался на соцсети, купил контент, активно комментирует и участвует в развитии проекта). Это не единоразовый шаг — следует делать это постоянно, действовать спринтами и корректировать по ходу появляющейся статистики. Не упускайте возможности использовать новые технологии (они не обязательно дороже уже интегрированных). Объективно оценивайте свой контент, и если вам самим он не нравится, нужно обязательно что-то менять. Пробуйте новое. Если не получилось — пробуйте еще!

Фото на обложке: Shutterstock / ra2 studio