Как застройщику продвигать ЖК с помощью геосервиса

Яндекс Карты — это бесплатный для пользователя геосервис, с помощью которого можно найти нужное место и построить к нему маршрут.

Геосервис позволяет отслеживать общественный транспорт, оплачивать бензин из машины, вызывать такси, записываться к парикмахеру или врачу, безошибочно находить вход в нужное место. Еще он помогает найти нужную информацию о компаниях.

С помощью геосервиса можно включать в карты 3D-модели зданий, которые еще строятся. Это помогает тем, кто выбирает квартиру, в подробностях рассмотреть дома и оценить расположение. Это добавляет сервису преимуществ при продвижении объектов недвижимости.

Что такое карточка организации

Карточка организации создается бесплатно. При ее оформлении укажите информацию о компании: название, адрес, контактные данные, затем — отправьте заявку. Проверка может занять до трех дней. После модерации карточка появится на карте и отобразится в поиске.

На частоту выдачи карточки влияет:

геолокация пользователя — ее покажут тому, кто находится ближе всего;

рейтинг компании и частота появления новых отзывов;

заполняемость карточки — чем больше в ней информации, тем чаще она выдается в поиске.

Хорошая карточка ЖК — это много фотографий, отзывов, информация о скидках и расположение на карте. Пример:

При подготовке текстов и характеристик объекта используйте популярные поисковые запросы и ключи. Поиском в Яндекс Картах занимается нейросеть: она не только найдет нужные слова, но и сможет распознать объекты на картинках. Отсюда вытекает важность работы с фотографиями: они должны быть разнообразными, то есть показывать все преимущества жилого комплекса и по максимуму отстраивать его от конкурентов.

Нейросеть изучает фотографии в карточке и использует изображения предметов для более точного поиска. Поэтому фотографии должны отражать преимущества и важные характеристики жилого комплекса.

Чем больше информации в карточке, тем выше вероятность получить значок «Информация подтверждена владельцем», который выделяет организацию в поиске. Значок исчезает, если в течение месяца в карточке нет обновлений или новых отзывов.

Как работать с отзывами клиентов

Площадка Яндекс Карт — открытая. Опубликовать отзыв может любой пользователь. Отключить отзывы или редактировать их невозможно. Но владельцы карточки могут обжаловать отзыв. Если требование правомерное, то сервис удаляет негативные отклики после рассмотрения.

Плохие отзывы клиенты оставляют чаще. Но это не должно пугать. Вежливые ответы помогут нивелировать негатив и удержать клиентов.

Что дает застройщику размещение рекламы

По статистике самого сервиса, после размещения рекламы количество построенных маршрутов до компании в среднем увеличивается на 39%.

Комбинация рекламных форматов позволяет нативно рассказать про жилые комплексы пользователям, которые регулярно находятся неподалеку или проезжают мимо ваших объектов.

Специфика рекламного размещения на Яндекс Картах:

100% предоплата;

срок запуска кампании — 3-5 рабочих дней;

таргет по географии, социально-демографическому портрету, рубрике;

субъективное впечатление: сервис лучше работает в западной части РФ.

При приоритетном размещении можно добавить больше информации в карточку. Например, разместить акционное предложение, кнопку действия, ведущую на вашу посадку, витрину товаров.

Можно выделить компанию крупной зеленой меткой на карте. При обычном размещении она синяя и меньшего размера.

Проплаченная карточка объекта получает не только высокие позиции в выдаче, но и показы в карточках конкурентов, если у них нет аналогичного размещения.

Вы можете использовать подменный номер как инструмент оценки рекламного размещения, чтобы отслеживать количество и длительность входящих звонков.

Что еще предлагает сервис

Брендированные POI (point of interest) — метки в виде логотипа в картах без поискового запроса как дополнительное касание с брендом, которое может стать финальным шагом клиентского пути.

Пины по маршруту — метки с логотипом, которые появляются на проложенном треке навигатора, когда пользователь проезжает мимо ЖК. При нажатии на метку открывается карточка компании, рекламное объявление, кнопка действия. Это очень удобно: водитель может легко перестроить маршрут с заездом на объект по пути.

Билборд и баннер по маршруту — эффективные форматы для трансляции автомобилистам. Первый — это метка с логотипом, которая показывается на маршрутах в заданном вами районе или области в Яндекс Навигаторе и приложении Яндекс Карты. Баннер по маршруту — это небольшое сообщение, которое отображается внизу экрана мобильных карт и навигатора, когда машина какое-то время находится без движения. При нажатии на билборд или баннер также транслируется рекламное объявление, пользователь может посмотреть на карте, где находится объект, отдел продаж, позвонить или перейти на сайт.

Новые форматы

Премиум-билборд с кастомизированным 3D-объектом на карте по маршруту.

Баннер со сторис, появляющийся в геосервисе и Навигаторе во время остановки машины. Можно разместить до трех сторис и отразить в них все нужные УТП.

Премиум-баннер при построении маршрута, позволяющий перейти напрямую на сайт, оставшись внутри приложения.

Как выглядит метка в виде логотипа на Яндекс Картах:

Еще одно преимущество рекламы в геосервисах — низкая доля рекламных расходов (ДРР) по сравнению с другими каналами привлечения заявок. Это обусловлено не только ценностью самого канала, но и аккумулятивным эффектом прочих размещений.

При этом бюджет рекламной кампании известен заранее и фиксирован по тарифам на выбранный период: 90, 180 и 360 дней. Финальную цену определяет нейросеть, исходя из рубрики, локации, прогнозируемого потенциального количества целевых клиентов и других показателей.

Продвижение жилого комплекса комфорт-класса в Санкт-Петербурге при использовании приоритетного брендированного размещения нам обходится в среднем в 45 000 рублей в месяц.

Реклама повышает конверсию обращений в договор

В наших кейсах размещение на геосервисе показало себя результативно даже на фоне непростых событий 2022 года. Для примера мы взяли статистику за период с мая 2021 г. по февраль 2023 г. по жилым комплексам комфорт-класса в Санкт-Петербурге. Использовалось приоритетное размещение, описанное выше.

Карты — это второй после поиска сервис, который сильно реагируют на внешние новости.

Выбранный период нельзя назвать стабильным. За это время на рынке произошли сильные изменения, которые повлияли на итоговые показатели.

На покупательских спрос повлияли пандемия и политические события:

2021 год стал пиковым на фоне мер государственной поддержки строительства и появления льготной ипотеки. В 2022 году случился отток большого количества платежеспособных покупателей — рынок переориентировался в сторону предложения, а не спроса. В 2023 году показатели не вернулись к прежнему уровню, но появилась тенденция к росту.

Несмотря на новостную повестку у клиентов были звонки и заявки. Геосервис помогал провести конверсию обращения в договор.

Диаграмма с показателями прямых звонков с Яндекс Карт и количеством целевых обращений:

Пиковые показатели сентября 2021 года отражают общий всплеск интереса к покупке недвижимости на фоне анонсирования выходных ипотечных программ:

Геосервис — важная часть пути клиента

На количестве целевых обращений сказывается много факторов. В первую очередь — это базовое соотношение локации и стоимости и правильно подобранные рекламные предложения. Например, в Яндекс Картах хорошо работают акции по конкретным квартирам со специальной ценой, которые интегрируются в общую информацию о ЖК.

Геосервис может быть как промежуточным этапом — приносить ассоциативные заявки, так и финальным — last click, с которого напрямую приходят лиды. Конечно, здесь нужно учитывать, что он приносит заявки не в одиночку. На них влияют и другие касания с медийной рекламой, объявлениями в поиске, социальных сетях, классифайдах и прочее. Но все же, геосервис — работающий способ продвижения, который при постоянной работе с профилем поможет стать лидером локации и выделяться на фоне конкурентов.

Фото на обложке: Freepik/Freepik