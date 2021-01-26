Как брендам распознать популярные схемы мошенничества в интернете и обезопасить себя и клиентов

Николай Жарый, основатель платформы для модерации и реагирования в соцсетях Angry.Space, расскажет, какие самые распространенные виды мошенничества в онлайне совершают преступники, как компании могут отслеживать их и что могут сделать, чтобы предостеречь своих клиентов.

За последний год стремительно перешли в онлайн не только многие компании и их сотрудники. Вслед за ними в мир интернета ворвались кибермошенники, так что полиция даже создает новый отдел — киберполиция, который будет заниматься преступлениями в онлайне.

По каким схемам обычно работают кибермошенники

Самая главная уловка мошенников как в онлайне, так и в реальной жизни — умение втереться в доверие. Как правило для этого представляются теми, в ком человек уверен. Это может быть государственная организация, например, департамент или бренд.

На последнем мы остановимся подробно и выделим самые распространенные виды кибермошенничества, которые совершаются под прикрытием известных компаний.

Фишинговые сайты

На момент феноменального роста популярности сервисов доставки еды во время карантина пришелся и пик появления фишинговых сайтов, повторяющих интерфейс известных фудтех-сервисов.

Именно тогда в рунете появилось 56 клонов Delivery Club, как минимум 30 фишинговых копий «Сбермаркета» и «Яндекс.Еды», а также клоны «Утконоса», «ВкусВилла» и «Перекрестка».

Эти сайты почти полностью копируют оригинальные: на них есть большой каталог товаров, возможность выбрать ресторан, ввести адрес доставки. И самое главное — оставить данные своей банковской карты.

Обычно для оформления заказа у пользователей запрашивают не только номер карты и CVV-код, но и цифры из SMS-сообщения о подтверждении операции. В этот момент мошенники могут привязать свой номер к мобильному банку обманутого пользователя и совершать операции.

Сайты-двойники

Кроме фишинговых сайтов есть еще одна схема обмана через сайты-двойники — продажа товара по полной предоплате. Обычно на таких сайтах предлагают фирменные вещи по очень низкой цене.

После оформления заказа с покупателем связывается менеджер, который в мессенджере убеждает, что их магазин работает только по предоплате. При получении товара, с его слов, вы сможете все осмотреть и при необходимости сразу же вернуть деньги.

Однако, получив перевод на карту, менеджер прощается с вами и больше никогда не выходит на связь. Особенно, когда долгожданный заказ не приходит.

Группы-клоны «ВКонтакте»

Группы-клоны «ВКонтакте» работают так же, как и сайты-двойники, упомянутые ранее. Мошенники создают страницы с похожим названием и ссылкой, используют торговый знак на аватарке.

В общем, делают все, чтобы заманить клиентов именем известного бренда и более низким ценником, а после этого предлагают внести предоплату или скидывают ссылку на фишинговый сайт.

Так что, если заметили группу, где слишком низкая цена и постоянные акции, например, «5+10 действует только сегодня» или «15 любых вещей за 5000» — скорее всего вас пытаются обмануть.

Комментарии в соцсетях

Не всегда, чтобы обмануть людей, мошенники создают новые группы. Некоторые просто следят за комментариями настоящих страниц компаний. Как только пользователь оставляет комментарий под постом в группе, в течение одной-пяти секунд мошенники отвечают на него «Ответили в лс удалите комментарий» и начинают писать клиенту в личные сообщения.

Послушный клиент удаляет комментарий, так как ему объясняют, что это нужно, чтобы другой менеджер случайно не связался с ним повторно. Как только сообщения под постом больше нет, клиент оказывается в чутких лапках мошенников. Дальше все по старой схеме — предоплата или фишинговый сайт.

Предложение поработать на фрилансе

Словосочетание «работа в интернете» приобрело новую коннотацию как раз из-за мошенников, которые часто предлагают быстрый и легкий вид заработка в известной компании.

Нюанс только один — прежде чем заработать, нужно заплатить. Иногда за курсы, а иногда за партию товара, которую нужно будет распространять. Чтобы не попасться на подобную уловку, обязательно перепроверяйте контакты менеджеров на официальных сайтах компаний, а лучше ищите работу сразу на проверенных платформах.

Как не попасться на мошеннические уловки

Гарантировать, что вашим брендом никогда не станет прикрываться преступник, — нельзя: они всегда зарабатывают за счет компаний, которым люди доверяют, а это то, к чему стремится любой бизнес.

Однако можно отслеживать кибермошенников и по закону пресекать их работу. Как же ловить воров в онлайне?

Отслеживайте комментарии в соцсетях

Обычно под постами известных брендов большой поток комментариев, поэтому ни один менеджер не сможет вручную отследить их все. Из-за этого велик риск, что кибермошенники будут красть ваших клиентов прямо из-под носа.

Чтобы не пропустить ни одного обращения под постом, лучше всего подключить одну из платформ для отслеживания обращений в соцсетях. Такие сервисы могут подгружать все упоминания, чтобы на них можно было молниеносно отвечать и блокировать пользователей, которые притворяются сотрудниками бренда.

Это поможет сразу сломать мошенническую схему и предостеречь клиентов от уловки.

Просматривайте упоминания бренда

Как мы уже говорили ранее, мошенники часто пользуются именем, создавая фейковые сайты и группы во «ВКонтакте». Найти их помогут современные аналитические сервисы, которые по запросу умеют находить все, что связано с названием бренда, а также при необходимости делать поиск по ключевым словам.

Если, например, мошенник создал группу во «ВКонтакте» «Сбер офстраница» и размещает там посты «КОНКУРС от Сбера», то система найдет эти посты. Если они публикуются часто, группа обязательно высветится как активная.

В ключевых словах обязательно обращайте внимание на завлекающие слова, такие как «Акция», «Распродажа», «Черная пятница» и т.д. Именно их мошенники чаще всего используют как ловушки.

Разговаривайте с клиентами

Помимо собственной аналитики полезно проводить опросы клиентов, чтобы узнать, не сталкивались ли они с мошенниками. Если вы знаете, что такие случаи, когда воры прикидывались вашим брендом, уже были, стоит завести специальную линию службы поддержки, куда клиенты могут обратиться по поводу кибермошенничества.

Кроме отслеживания упоминаний вы можете помочь своим клиентам информационно:

регулярно выкладывать в соцсетях тексты о кибермошенничестве и о том, как его распознать;

информировать службу поддержки о возможных схемах мошенничества;

размещать ссылки на официальные соцсети на своем сайте.

Главное — не отворачивайтесь от обманутых клиентов и старайтесь им помочь: из-за мошенников вы можете потерять самое главное и ценное — доверие вашей аудитории.

Фото на обложке: fizkes/Shutterstock.com