Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

Как выбрать IT-курсы и что вас ждёт после выпуска

YOUNG
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор

Анна Меликян

Чему и зачем учат компании на своих курсах и кому такие программы будут полезны, рассказали представители Ozon, «Тинькофф», «Яндекс.Практикум», «Школы 21» и GeekBrains. Мы собрали главное, о чем стоит помнить начинающим и опытным специалистам. А ещё — внутри чек-лист для тех, кто собирается выбрать курс.

Как выбрать IT-курсы и что вас ждёт после выпуска

IT — открытое сообщество

Если вы хотите работать в IT, не важно, сколько вам лет, какого вы пола, есть ли у вас  опыт и профильное высшее образование. Главное — ваши hard и soft skills. Конечно, работодатель задаст вопросы о вашем опыте и образовании, но если нужные навыки есть, а корочки нет, на оффер можно смело рассчитывать.

Для младших позиций (junior и middle) достаточно только прохождения курсов и хороших soft skills, а для вакансий ведущих специалистов и тимлидов все-таки потребуется опыт. Но зачастую компаниям проще «с нуля» доучить специалиста новому стеку технологий, чем переучивать. 

Так появляются образовательные программы у IT-компаний. Так, например, Ozon запустил школу Ozon Go и магистерскую программу в области Data Science и Business Intelligence Ozon Masters. Плюс этих программ как раз в том, что все они ориентированы на практику и реальные задачи. 

Но кроме практики в коде IT-специалисту важно уметь коммуницировать с остальной командой, понимать цели и задачи бизнеса, грамотно планировать свое время и тому подобное. Образовательные программы часто включают блоки, посвященные «гибким навыкам». «Школа 21», к примеру, и вовсе сделала их важной частью своего обучения. В школе нет преподавателей и применяется принцип peer-to-peer — когда студенты постоянно обмениваются информацией, помогают друг другу советами и запускают совместные проекты.

Учиться нужно даже тем, кто умеет

Если вы все же не хотите стать заложником одной технологии, не прекращайте учиться новому — изучайте новые языки программирования, пробуйте себя в смежных областях, общайтесь с экспертами и изучайте чужие кейсы. Рано или поздно все это сыграет вам на руку.

Так, например, школа Go от Ozon изначально рассчитана на специалистов, которые хотят освоить новый популярный язык — и 4700 заявок от опытных и начинающих разработчиков подтверждают, что многие специалисты в IT готовы вкладывать время и силы, чтобы оставаться востребованными. Если говорить о первом языке, то чаще всего учиться хотят  Python (на нем работало 43,9% учеников школы), Java (17,1%), PHP (14,6%), C# (12,2%), Go (4,9%), JavaScript (4,9%) и C++ (2,4%). ир IT — очень подвижный, и то, что было ведущей технологией вчера, завтра станет рудиментом. 

Время и активность — ваши помощники

Многие бесплатные курсы предполагают предварительный онлайн-отбор. Если вы планируете попасть на такой курс, начните проходить эти отборы как можно раньше. Например, если вы студент, подавать заявки уже можно будет с первого курса, а на третьем или четвертом курсе, когда у вас появится время для подобных занятий, вы уже будете готовы. Так вы поймете основные типы задач, то, как работают системы тестирования, и не потратите несколько лет впустую в попытках пройти отбор на бесплатный курс.

Мало просто пройти обучение и ждать предложений от топовых компаний: поиск работы — длительный процесс даже для специалистов с серьезным бэкграундом, что уж говорить про тех людей, которые только начали свой карьерный путь.

Морально настройтесь на то, что на поиск уйдет около пяти месяцев — за этот период можно будет пройти десятки интервью, лучше понять запросы работодателей, пополнить портфолио и изучить что-то новое.

Пассивность не сыграет вам на руку, даже если вы проходите курсы с гарантированным трудоустройством. На самом деле работу после прохождения образовательной программы никто вам гарантировать не может — это двусторонний процесс, где многое зависит от вас. Организатор курсов только предоставляет вам среду, где вы сможете получить новые знания и условия для трудоустройства, дает карьерные консультации. А вот то, как вы пройдете собеседование и выполните тестовые задания, зависит только от вас.

Чек-лист: как выбрать курсы

Отнеситесь к выбору специализированных курсов с полной серьезностью. Александр Скударнов, EdProduct направления «Программирование» образовательного портала GeekBrains, подготовил чек-лист для будущих студентов:

  • Изучите формат занятий: синхронный, асинхронный и смешанный, и решите, какой подойдет именно вам.
  • Изучите программу лекций — какой стек технологий дается, какие навыки вы получите.
  • Обратите внимание на расписание занятий — как часто они проходят и какие дисциплины встречаются чаще.
  • Изучите, как на курсах работают с людьми разного уровня подготовки — проходили ли вы опросы о ваших знаниях, есть ли подготовительные занятия.
  • Как на курсе сочетаются теория и практика — достаточно ли этого для ваших целей?
  • Какие учебные материалы есть у организатора курсов: лонгриды, методички, презентации, видео, подкасты и так далее?
  • Дают ли на курсе soft skills?
  • Кто ведет занятия? Какой у них опыт работы и преподавания?
  • Есть в образовательной программе система поддержки — наставники, менторы или тьюторы?
  • Какое коммьюнити студентов? Ведет ли организатор курсов работу по его построению?
  • Какие дедлайны ставятся на домашние задания и практические задания?
  • Какой формат практических занятий, их объем и разнообразие?
  • Будут ли после прохождения курса какие-либо проекты у вас в портфолио?
  • Как дается обратная связь?
  • Есть ли дополнительные активности — хакатоны, митапы, факультативные курсы, круглые столы, дни карьеры, кейс-соревнования и тому подобное?
  • Входят ли стажировки в программу курса?
  • Как построена командная работа и есть ли она?
  • Как построена инфраструктура курса? Стенды, программное обеспечение и лабораторные.
  • Кто организатор курса? Чем крупнее бизнес, тем лучше он знаком с рынком.
  • Дают ли организаторы трудоустройство? Как оно построено, какие обязательства дают стороны, как долго будет осуществляться помощь?
  • Осуществляется ли возврат денег в случае форс-мажора?
  • Какие у курсов партнеры — берут ли они выпускников?

Особенно тщательно изучите те курсы, которые обещают трудоустройство, и внимательно прочитайте договор — возможно, условия вам не подойдут. Важно, чтобы у подобных образовательных программ была production-часть: реальные кейсы и заказчики, дедлайны, командная разработка и тому подобное. Это могут быть хакатоны, марафоны, B2B-интеграции, стажировки, взаимное ревью и тому подобное.

Большинство образовательных программ имеет бесплатные пробные версии, с помощью которых можно посмотреть на методику курса и решить, подходит ли он вам.

Если вы мечтаете о работе на зарубежную компанию, то помните, что основным препятствием будет знание иностранного языка, а вот технологии, которые используют ведущие мировые компании, не слишком отличаются друг от друга. Кстати,  российская школа программирования считается одной из самых сильных в мире — это открывает двери практически в любую международную компанию. 

Более того, у «Яндекс.Практикум», например, можно пройти американскую версию курса, а «Школа 21» является частью программы Ecole 42, в рамках которой можно сменить кампус на иностранный.

Если собрать все советы воедино — успех в вашем обучении зависит только от вас. Внимательно выбирайте курсы, не стесняйтесь задавать вопросы преподавателям и не бойтесь самого себя — этот путь приведет вас к работе мечты.

Фото на обложке: Shutterstock / Dmytro Zinkevych

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Не витать в облаках, а развивать их: как поколение Z изменит IT
  2. 2 Карьера в IT: 5 первых шагов

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

31 июля 2020

Cartier Women’s Initiative

31 июля 2020

Пилотирование проектов с "МегаФон"

31 июля 2020

MGNTech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма