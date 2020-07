Как выбрать IT-курсы и что вас ждёт после выпуска

IT — открытое сообщество

Если вы хотите работать в IT, не важно, сколько вам лет, какого вы пола, есть ли у вас опыт и профильное высшее образование. Главное — ваши hard и soft skills. Конечно, работодатель задаст вопросы о вашем опыте и образовании, но если нужные навыки есть, а корочки нет, на оффер можно смело рассчитывать.

Для младших позиций (junior и middle) достаточно только прохождения курсов и хороших soft skills, а для вакансий ведущих специалистов и тимлидов все-таки потребуется опыт. Но зачастую компаниям проще «с нуля» доучить специалиста новому стеку технологий, чем переучивать.

Так появляются образовательные программы у IT-компаний. Так, например, Ozon запустил школу Ozon Go и магистерскую программу в области Data Science и Business Intelligence Ozon Masters. Плюс этих программ как раз в том, что все они ориентированы на практику и реальные задачи.

Но кроме практики в коде IT-специалисту важно уметь коммуницировать с остальной командой, понимать цели и задачи бизнеса, грамотно планировать свое время и тому подобное. Образовательные программы часто включают блоки, посвященные «гибким навыкам». «Школа 21», к примеру, и вовсе сделала их важной частью своего обучения. В школе нет преподавателей и применяется принцип peer-to-peer — когда студенты постоянно обмениваются информацией, помогают друг другу советами и запускают совместные проекты.

Учиться нужно даже тем, кто умеет

Если вы все же не хотите стать заложником одной технологии, не прекращайте учиться новому — изучайте новые языки программирования, пробуйте себя в смежных областях, общайтесь с экспертами и изучайте чужие кейсы. Рано или поздно все это сыграет вам на руку.

Так, например, школа Go от Ozon изначально рассчитана на специалистов, которые хотят освоить новый популярный язык — и 4700 заявок от опытных и начинающих разработчиков подтверждают, что многие специалисты в IT готовы вкладывать время и силы, чтобы оставаться востребованными. Если говорить о первом языке, то чаще всего учиться хотят Python (на нем работало 43,9% учеников школы), Java (17,1%), PHP (14,6%), C# (12,2%), Go (4,9%), JavaScript (4,9%) и C++ (2,4%). ир IT — очень подвижный, и то, что было ведущей технологией вчера, завтра станет рудиментом.

Время и активность — ваши помощники

Многие бесплатные курсы предполагают предварительный онлайн-отбор. Если вы планируете попасть на такой курс, начните проходить эти отборы как можно раньше. Например, если вы студент, подавать заявки уже можно будет с первого курса, а на третьем или четвертом курсе, когда у вас появится время для подобных занятий, вы уже будете готовы. Так вы поймете основные типы задач, то, как работают системы тестирования, и не потратите несколько лет впустую в попытках пройти отбор на бесплатный курс.

Мало просто пройти обучение и ждать предложений от топовых компаний: поиск работы — длительный процесс даже для специалистов с серьезным бэкграундом, что уж говорить про тех людей, которые только начали свой карьерный путь.

Морально настройтесь на то, что на поиск уйдет около пяти месяцев — за этот период можно будет пройти десятки интервью, лучше понять запросы работодателей, пополнить портфолио и изучить что-то новое.

Пассивность не сыграет вам на руку, даже если вы проходите курсы с гарантированным трудоустройством. На самом деле работу после прохождения образовательной программы никто вам гарантировать не может — это двусторонний процесс, где многое зависит от вас. Организатор курсов только предоставляет вам среду, где вы сможете получить новые знания и условия для трудоустройства, дает карьерные консультации. А вот то, как вы пройдете собеседование и выполните тестовые задания, зависит только от вас.

Чек-лист: как выбрать курсы

Отнеситесь к выбору специализированных курсов с полной серьезностью. Александр Скударнов, EdProduct направления «Программирование» образовательного портала GeekBrains, подготовил чек-лист для будущих студентов:

Изучите формат занятий: синхронный, асинхронный и смешанный, и решите, какой подойдет именно вам.

Изучите программу лекций — какой стек технологий дается, какие навыки вы получите.

Обратите внимание на расписание занятий — как часто они проходят и какие дисциплины встречаются чаще.

Изучите, как на курсах работают с людьми разного уровня подготовки — проходили ли вы опросы о ваших знаниях, есть ли подготовительные занятия.

Как на курсе сочетаются теория и практика — достаточно ли этого для ваших целей?

Какие учебные материалы есть у организатора курсов: лонгриды, методички, презентации, видео, подкасты и так далее?

Дают ли на курсе soft skills?

Кто ведет занятия? Какой у них опыт работы и преподавания?

Есть в образовательной программе система поддержки — наставники, менторы или тьюторы?

Какое коммьюнити студентов? Ведет ли организатор курсов работу по его построению?

Какие дедлайны ставятся на домашние задания и практические задания?

Какой формат практических занятий, их объем и разнообразие?

Будут ли после прохождения курса какие-либо проекты у вас в портфолио?

Как дается обратная связь?

Есть ли дополнительные активности — хакатоны, митапы, факультативные курсы, круглые столы, дни карьеры, кейс-соревнования и тому подобное?

Входят ли стажировки в программу курса?

Как построена командная работа и есть ли она?

Как построена инфраструктура курса? Стенды, программное обеспечение и лабораторные.

Кто организатор курса? Чем крупнее бизнес, тем лучше он знаком с рынком.

Дают ли организаторы трудоустройство? Как оно построено, какие обязательства дают стороны, как долго будет осуществляться помощь?

Осуществляется ли возврат денег в случае форс-мажора?

Какие у курсов партнеры — берут ли они выпускников?

Особенно тщательно изучите те курсы, которые обещают трудоустройство, и внимательно прочитайте договор — возможно, условия вам не подойдут. Важно, чтобы у подобных образовательных программ была production-часть: реальные кейсы и заказчики, дедлайны, командная разработка и тому подобное. Это могут быть хакатоны, марафоны, B2B-интеграции, стажировки, взаимное ревью и тому подобное.

Большинство образовательных программ имеет бесплатные пробные версии, с помощью которых можно посмотреть на методику курса и решить, подходит ли он вам.

Если вы мечтаете о работе на зарубежную компанию, то помните, что основным препятствием будет знание иностранного языка, а вот технологии, которые используют ведущие мировые компании, не слишком отличаются друг от друга. Кстати, российская школа программирования считается одной из самых сильных в мире — это открывает двери практически в любую международную компанию.

Более того, у «Яндекс.Практикум», например, можно пройти американскую версию курса, а «Школа 21» является частью программы Ecole 42, в рамках которой можно сменить кампус на иностранный.

Если собрать все советы воедино — успех в вашем обучении зависит только от вас. Внимательно выбирайте курсы, не стесняйтесь задавать вопросы преподавателям и не бойтесь самого себя — этот путь приведет вас к работе мечты.

Фото на обложке: Shutterstock / Dmytro Zinkevych