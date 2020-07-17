Не витать в облаках, а развивать их: как поколение Z изменит IT

В рамках митапа Digital Leader мы узнали у них о том, какой они видят идеальную работу, поговорили об привычках потребления, мечтах и планах нового поколения, и о том, как меняется IT и рынок под влиянием их интересов. Вот несколько выводов, которые я сделал.

Скоро разработчики и инженеры, которые родились в 2000-е, станут вашими коллегами, подчинёнными и даже руководителями. Поколение Z подключилось к интернету раньше, чем научилось читать. А многие из них еще в школе создали свой первый стартап и начали работать в ИТ. Например, десятиклассник Петя Говорухин уже освоил Front-end и back-end разработку, умеет кодить на Python, активно обучается и развивается в направлении Data Science и нейросетей. А Диана Колпакова, которая только закончила школу, но уже работает в сфере Android и Web-разработки.

Школьники-айтишники

Герои нашего стрима — пока еще исключение, чем правило. Но их пример подтверждает, что развиваться в технологиях можно уже в школе.

И Диана, и Петя ходят в обычные школы, где никто не учит их ни программированию, ни другим ИТ-премудростям. Информатика в большинстве российских школ все еще остается чем-то вроде физкультуры: ее преподают в основном для общего развития, а не для того, чтобы вырастить техногениев. При этом знания и ИТ-курсы с каждым годом становятся доступнее.

Школьники активно занимаются нетворкингом — ищут единомышленников, наставников и даже инвесторов. Петя, например, нашел партнера для своего нынешнего маркетингового стартапа, который помогает предсказывать популярность постов в соцсетях.

Поэтому для детей, которые хотят развиваться в ИТ, сегодня нет никаких преград: есть бесплатные курсы в интернете и даже возможность получить практику в ведущих ИТ-компаниях страны.

Петя Говорухин

ИТ-компании — новые школы

Такие практики в технологичных компаниях для школьников в будущем станут трендом. Лидеры ИТ-рынка, например, «Яндекс», Samsung или КРОК, уже сегодня понимают это. Они организуют проекты, на которых ребята могут получить ИТ-навыки, которым не учат в школе, и освоить softskills для работы в индустрии, найти единомышленников. Для самих компаний это возможность привлечь новые кадры и трансформировать свой бизнес под потребности новой аудитории потребителей и сотрудников.

На работу — с 14 лет

Пока что начать работать до 18 лет можно в стартапе или на фрилансе. Да, согласно законодательству, дети могут работать с 14 лет, но с рядом ограничений. К тому же, многие даже передовые компании пока не готовы взять несовершеннолетнего сотрудника без хотя бы незаконченного высшего. Кандидатуру Пети, например, отклонили именно из-за отсутствия диплома о высшем образовании, хотя у него были все необходимые для позиции навыки.

Диана Колпакова

Очевидно, что молодые люди еще до совершеннолетия могут приносить ИТ-индустрии огромную ценность. Поэтому в ближайшем будущем мы увидим прогресс в трудовых отношениях компаний с несовершеннолетними, а также изменение их устоев и принципов.

Все это вместе поможет настроить новый процесс трудоустройства, при котором возраст — не причина отказывать кандидату.

Дополнительно отмечу, что представители молодого поколения сами хотят побыстрее начать карьеру и попробовать себя в той или иной профессии. Причем стартовать большинство из них хочет в крупных компаниях, чтобы набраться опыта, а затем начинать свое дело. В этой связи главный вызов для HR – доказать им за время работы в компании, что внутри нее развиваться комфортнее и перспективнее.

Деньги — не главное

Кстати, о комфорте. Здоровую корпоративную культуру поколение Z воспринимает как договоренность между всеми сотрудниками о том, как и в каких условиях они хотят работать. В идеале – приходить в офис «как к себе домой». Хорошую атмосферу они ценят больше, чем деньги. И Петя, и Диана готовы отказаться от 30% зарплаты в пользу хорошей корпоративной культуры и интересных, перспективных проектов.

Новое ИТ-поколение негативно относятся к постоянным переработкам и перегибам со стороны руководства. Нет, это не значит, что они хотят работать исключительно с девяти утра до шести вечера. Они просто предпочитают самостоятельно принимать решение — жертвовать ли им личной жизнью и временем ради проекта.

Не витать в облаках, а развивать их

Скорее всего, новые поколения руководителей будут намного лояльнее к облачным архитектурам. Молодые ИТ-специалисты назвали облако одной из главных современных технологий, наряду с большими данными и искусственным интеллектом. Они справедливо замечают, что именно благодаря облачным технологиям мы имеем доступ ко многим удобным и уже ставшим незаменимыми приложениям. Например, ко всевозможным хранилищам для фотографий и файлов.