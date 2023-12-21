Как продавцам маркетплейсов списать брак и недостачу, избежав проблем с налоговой

Из-за брака и недостачи у продавца могут возникнуть проблемы с налоговой. Но иногда недостача происходит не по его вине: товар теряют при транспортировке или портят после передачи на склад маркетплейса. Сооснователь и директор по продукту интернет-бухгалтерии «Мое дело» Анастасия Моргунова рассказывает, как правильно списать брак или недостачу и учесть компенсацию.

Стоимость товаров, которые оказались с браком, были утеряны или испорчены, в ряде случаев можно учесть в расходах. Но важно помнить, что налоговая обязательно уделит пристальное внимание документальному подтверждению причин списания.

Инспекторы часто задают вопросы, если документы оформлены неправильно или их нет вообще. В таких случаях налоговая может отказать в списании или оспорить его в суде. Чтобы этого не произошло, важно правильно оформить и учесть выявленную недостачу или брак.

Рекомендации, чтобы предотвратить проблему до ее появления

Каждый селлер, который работает на маркетплейсе, должен внимательно изучить оферту (договор с площадкой). Особенно ту часть документа, которая касается работы с товарами: на каких условиях и по каким правилам торговая платформа принимает партии, когда и какие претензии может предъявить продавец.

Селлер обязан контролировать, где и сколько товаров он хранит, сколько отгружается, внимательно сверять свои данные с документами, которые подтверждают принятие партии на склад маркетплейса. В случае выявления недостачи нужно немедленно узнать причину. Если окажется, что товар утерян или испорчен по вине маркетплейса, и это можно подтвердить документально, торговая площадка выплатит компенсацию.

Выяснять ситуацию лучше по правилам оферты. Для этого необходимо знать свои права. Тогда шансы на удачное разрешение ситуации возрастают. Чтобы избежать проблем с налоговой инспекцией, нужно предварительно доказать и правильно оформить брак или недостачу.

Советы, которые помогут исправить ситуацию

По требованиям действующего законодательства, чтобы списать товары, которые не подлежат дальнейшей реализации или использованию в связи с порчей, браком, потерей качества, нужно провести инвентаризацию. Во время этой процедуры необходимо выявить недостачу или брак, оформить акт списания, например, по форме № ТОРГ-16 и учесть стоимость товаров в расходах.

Важно знать: списать недостачу или брак и отразить это в расходах могут только производители товаров. Посредники, которые перепродают продукцию, независимо от системы налогообложения, не вправе это сделать.

Производителям

Организации-производители товаров, применяющие общую систему налогообложения, вправе включить в состав прочих расходов, связанных с производством или реализацией, потери от брака согласно пп. 47 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ.

Момент признания таких расходов зависит от того, какой метод применяет организация при расчете налога на прибыль:

Кассовый метод. В соответствии с п. 3 ст. 273 Налогового кодекса РФ, потери от брака можно списать в периоде, в котором выполнены все условия признания расходов при налогообложении.Например, когда убытки возмещены.

Метод начисления. Потери от брака признают в том отчетном периоде, к которому они относятся согласно п. 1 ст. 272 Налогового кодекса РФ. Стоимость материалов, переданных на устранение исправимого брака, учитывается в момент их поставки на производство.

Продавцам

Согласно пп. 47 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ, покупатели на ОСНО не вправе учитывать потери от брака в расходы. Селлеры должны вернуть бракованный товар производителю в соответствии с п. 2 ст. 475 Гражданского кодекса РФ. Если продавец не воспользовался этим правом, то несет соответствующие издержки. Это значит, у него нет оснований для уменьшения налогооблагаемой прибыли.

Исключение — когда вернуть бракованный товар невозможно по объективным причинам, например, из-за обязанности его утилизировать. В этом случае стоимость бракованных товаров можно учитывать как прочие расходы, связанные с производством или реализацией.

Учитывать потери от брака в расходах при расчете единого налога при УСН нельзя независимо от объекта налогообложения («Доходы» или «Доходы минус расходы»). Это важно знать, потому что:

при объекте «Доходы» расходы не учитываются вообще, согласно п. 1 ст. 346.18 Налогового кодекса РФ;

при объекте «Доходы минус расходы» учитываются расходы, перечисленные в п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. Перечень исчерпывающий. Потерь от брака в нем нет.

Способы правильного учета компенсации

Компенсацию маркетплейса, согласно п. 3 ч. 2 ст. 250 Налогового кодекса РФ, необходимо учесть в качестве внереализационных доходов как на общем режиме налогообложения, так и на УСН. При этом ущерб должен быть признан (возмещен) виновным лицом или присужден по решению суда.

На ОСНО момент признания таких доходов зависит от того, какой метод применяет организация при расчете налога на прибыль:

Метод начисления. Доход признают в момент добровольного признания должником суммы ущерба или в день вступления в законную силу решения суда. Кассовый метод. Доход признают в момент получения оплаты, то есть в день фактического возмещения ущерба.

На сумму возмещения (неустойка, штраф, пеня, погашение убытков), которая получена за нарушение маркетплейсом договорных обязательств селлерам на ОСНО начислять НДС не нужно. Поскольку это компенсация, а не продажа. Она не является объектом налогообложения в соответствии с п. 1 ст. 39, п. 1 ст. 146 Налогового кодекса РФ.

На УСН момент признания доходов определяется в общем порядке согласно п. 1 ст. 346.17 Налогового кодекса РФ по дате получения денежных средств от маркетплейса.

Выявление недостачи или брака при торговле на маркетплейсе — это повод провести инвентаризацию, оформить акт списания и обратиться с претензией к торговой площадке с учетом правил и сроков ее подачи, указанных в оферте. Если она не возместит компенсацию добровольно, можно обратиться в суд.

Признавать брак или недостачу в качестве расходов могут только производители товаров. Для селлеров это убытки, которые должен возместить должник. Компенсацию ущерба необходимо учесть как внереализационный доход, независимо от системы налогообложения. Селлерам на ОСНО начислять НДС с такого дохода не нужно.

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