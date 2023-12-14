Бизнес-модель open source: как зарабатывают на альтруизме

По недавнему отчёту OpenLogic , 80% организаций стали чаще использовать программное обеспечение с открытым исходным кодом за последний год. 60% сайтов в интернете работают на опенсорсных движках Apache и Nginx. Количество пользователей GitHub — самой популярной платформы open source-софта — выросло с 500 тыс. в 2010 г. до 100 млн в 2023 г. Ведущий инвестиционный аналитик Axevil Capital Владислав Соловьёв рассказал, почему опенсорс-проекты сегодня обладают одной из самых успешных бизнес-моделей.

Как зародилось движение open source

Когда в 1950 году появились первые компьютеры, возникла потребность в программах для них. Ученые и инженеры писали софт сами и иногда делились с коллегами из других компаний. Первое ПО было открытым — задолго до того, как появился термин «опенсорс».

Со временем коммерческих моделей компьютеров стало больше, и с ними начали работать обычные пользователи. Каждая компания-производитель создавала свою операционную систему и закрытый софт к ней. Причем софт иногда стоил дороже самого компьютера.

Всё изменилось с выходом операционных систем GNU и Linux. Основатели этих проектов Ричард Столлман и Линус Торвальдс продвигали философию «открытого кода». Каждый человек мог бесплатно установить себе Linux и пользоваться программами, созданными другими энтузиастами. Разработчики видели код ПО и могли модифицировать его под свои нужды.

Шаг за шагом на базе open source были созданы самые удивительные технологии:

Apache и Nginx — софт для веб-серверов, который выдаёт контент в наши браузеры.

Языки программирования, такие как Python — на его основе сейчас разрабатывают ИИ-приложения.

Блокчейн и криптовалюты — Bitcoin и Ethereum.

Комьюнити — главная сила открытого софта

По недавнему отчёту GitHub, с каждым годом всё больше разработчиков вносит вклад в опенсорсные проекты:

Источник: GitHub

Как происходит работа над OSS? Участники собираются вокруг «репозитория» — облачного хранилища с файлами проекта. Самая популярная платформа для этого — GitHub, но есть и альтернативы. Сообщество берёт на себя все задачи по разработке ПО:

Написание кода и поиск багов.

Устранение уязвимостей и проверка сервисов на безопасность.

Подготовка технической документации.

Работа сообщества обычно не оплачивается, а делается по личной инициативе и на безвозмездной основе. Благодаря альтруизму и таланту разработчиков со всего мира открытый софт может конкурировать с проприетарными решениями. Если бы ядро Linux создавалось на коммерческой основе, стоимость его разработки превысила бы $1 млрд долларов ещё к 2010 году.

Помимо блага для общества в целом, OSS-проекты имеют одну из самых успешных бизнес-моделей. Фонд Bessemer Venture Partners провёл исследование и показал, что опенсорсные компании растут по выручке быстрее, чем их «закрытые» конкуренты:

Источник: Bessemer Venture Partners



Всё благодаря структурным преимуществам open source:

Распределённые и децентрализованные команды двигаются быстрее иерархических структур.

OSS привлекает таланты со всего мира, что значительно упрощает HR.

Покупатель корпоративного OSS может заглянуть «под капот» и посмотреть, как на самом деле устроен продукт. Это укрепляет доверие с точки зрения IT-безопасности и сокращает цикл продаж.

В цифрах: как OSS захватывает сердца и кошельки клиентов

82% IT-руководителей предпочитают вендоров, которые вносят вклад в open source. 89% считают, что корпоративное ПО с открытым кодом также или более безопасно, чем проприетарное.

Более 30% SMB, а также 28% корпораций используют открытое ПО не менее чем для половины своих потребностей. Кроме того, 80% предприятий планируют расширить использование открытого ПО для новых технологий.

AI — главное поле битвы открытого и закрытого ПО

Недавно нашумела утечка внутреннего документа Google. В нём инженер расписывает, что open source в долгосрочной перспективе победит текущих ИИ-лидеров. Основные аргументы:

Хотя закрытые модели (OpenAI, Anthropic) до сих пор немного выигрывают по качеству, разрыв сокращается поразительно быстро.

Опенсорс-сообществу первым удалось решить основные проблемы: запуск ИИ-моделей на смартфонах, обучение на собственных данных, мультимодальность (понимание картинок).

«Они делают за 100 баксов и пару недель то, что у нас едва получается за $10 млн и месяцы работы».

Текущие прорывы в ИИ — это результат открытых исследований и опенсорсного софта, который лежит в основе ИИ-проектов. К примеру, масштабируемость OpenAI была бы невозможна без Kubernetes.

Также сейчас появляется множество открытых языковых моделей: LLaMa, Falcon, Mistral и многие другие. Инновации в этой сфере развиваются экспоненциально.

Открытым моделям сыграл на руку недавний корпоративный переворот в OpenAI. Разработчики всё чаще выбирают опенсорс-модели, поскольку ими можно предсказуемо управлять.

Два ключевых технологических тренда на ближайшие годы — AI и open source. На стыке этих трендов — самые интересные проекты для инвестиций.

Как компании монетизируют open source

Redpoint Ventures, одни из главных инвесторов в OSS, выделяют три главные эпохи монетизации открытого софта. Давайте рассмотрим на примерах:

Источник: Redpoint Ventures

Red Hat: монетизация с помощью профессиональных сервисов

Сам код распространяется бесплатно, но пользователи могут покупать обучение, техническую поддержку или консалтинг.

Red Hat — самая известная компания, которая начинала с этой модели. Их можно назвать первопроходцами в области монетизации опенсорса. Компания вышла на IPO (еще в 1999 году) и первой среди опенсорсных заработала $1 млрд выручки. В 2019 году Red Hat стала частью корпорации IBM — её выкупили за внушительные $34 млрд.

Основной недостаток сервисной модели — низкая масштабируемость. Вместо работы над продуктом, инженерам нужно тратить время на консалтинг. Поэтому сейчас сервисная модель редко встречается в чистом виде.

Confluent: открытое ядро и платные добавки

Бесплатно доступна только часть продукта в опенсорсе — open core. За расширенную функциональность надо платить.

Confluent — хороший пример компании по модели open сore. В основе продукта — опенсорсное хранилище данных Apache Kafka. Поверх него компания предлагает дополнительные enterprise-функции.

В 2021 Confluent вышла на биржу. Сейчас компания оценивается почти в $6 млрд. Выручка за 2022 год составила $586 млн.

Это самая популярная модель среди коммерческого опенсорса — маржа может превышать 80%, а бизнес-модель легко масштабируется. Однако важно держать баланс. У компаний появляется стимул забросить опенсорс и все силы направить на платный продукт, развиваясь по стандартной SaaS-модели.

Databricks: облачные решения

Основной продукт доступен в опенсорсе, а компания предлагает его облачную версию «под ключ». Пользователям не нужно думать об инфраструктуре и поддержке — за всё отвечает разработчик.

Databricks развивается по такой модели. Компанию основали разработчики опенсорсного фреймворка для обработки данных Apache Spark. На его базе выстроили единую платформу для работы с данными, в том числе для машинного обучения.

Такой подход сыграл на руку Databricks:

Бизнес растёт рекордными темпами — выручка в 2022 г. выросла на 75%, до $1,4 млрд.

Клиенты пользуются продуктом всё больше — коэффициент удержания дохода (revenue retention rate) составляет 150%.

Отлично подстроились под ИИ революцию, продавая «лопаты золотоискателям». Использование озера данных Databricks для ИИ моделей выросло на 117% за год.

Ещё компания выступает драйвером открытых языковых моделей. Они разработали свою линейку опенсорсных LLM под названием Dolly. Хорошая иллюстрация того, как опенсорс может одновременно зарабатывать и приносить пользу обществу.

IPO Databricks — одно из самых ожидаемых на рынке. Компания привлекла уже $4 млрд от инвестфондов и показывает отличные результаты.

*В материале упоминается организация Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России, внесена в перечень террористов.

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