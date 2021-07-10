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Как защитить бизнес от проблемных поставщиков с помощью налоговой оговорки

Колонки
Олег Мясников
Олег Мясников

Кандидат юридических наук, руководитель налоговой практики Howard Russia

Виктория Сафронова

Бизнесмены каждый день заключают множество договоров с различными контрагентами. Одной из самых распространенных претензий налоговиков является упрек в том, что компания не проявила должной осмотрительности при выборе контрагента.

Чтобы обезопасить свой бизнес от подобных претензий, многие компании начали включать в договоры налоговые оговорки. Суть налоговой оговорки заключается в том, что контрагент обязуется компенсировать компании возможные налоговые доначисления.

Расскажем о том, как правильно применять налоговые оговорки на практике. 

Как защитить бизнес от проблемных поставщиков с помощью налоговой оговорки

Обычаи теневого оборота

Согласно общему правилу, каждый платит налоги только за себя. Однако на практике возникают ситуации, когда платишь налог не только за себя, но и «за того парня». Инспекторы не возражают против того, чтобы налогоплательщики частично перекладывали свое налоговое бремя на поставщиков.

Для этого нужно прописать в договоре обязательство контрагента возместить покупателю налоговые убытки. Однако добиться реального исполнения налоговой оговорки бывает совсем не просто.

Проходят годы, а налоговых споров по фирмам-однодневкам не становится меньше. Большинство оптимизаторов использует одну и ту же схему налоговой экономии — вклинивают фирмы типа «Рога и копыта» между поставщиками и покупателями, а затем заявляют налоговые вычеты.

При этом оптимизаторов нисколько не смущает то, что такие нехитрые манипуляции не сложно обнаружить налоговикам и практически невозможно отстоять в суде.

 

Проблемы поставщика инспектора не интересуют

Чиновники ФНС все чаще пытаются возложить ответственность за поставщика на его контрагента, который вступил в деловые отношения с партнером с весьма сомнительной репутацией. Арбитражные суды в большинстве случаев солидарны с инспекторами.

Посчитав, что судиться с фискальной машиной — дело бесперспективное, некоторые организации решили включить в договоры условие о том, что поставщики обязаны компенсировать возможные налоговые убытки. Однако воплотить в жизнь такое решение довольно сложно.

Во-первых, не так-то просто уговорить контрагента принять на себя риски налоговых доначислений другой организации. Во-вторых, даже подписав соглашение с налоговой оговоркой поставщик может отказаться выполнять принятые на себя обязательства. Именно это и случилось в ситуации, рассмотренной в постановлении 11-го арбитражного апелляционного суда от 10 ноября 2020 года по делу № А55-33207/2019.

 

Если поставщик оказался вдруг

ООО «СХП «Агро» и ООО ТД «Поволжские корма» заключили договор купли-продажи. Продавец заверил покупателя в своей благонадежности и пообещал компенсировать все налоговые убытки.

Продавец поставил покупателю товар, который оплатил его и заявил НДС к вычету.

Налоговая инспекция сообщила покупателю о том, что в бюджете не сформировался источник для принятия к вычету НДС. Контрагенты продавца имеют признаки фирм-«однодневок»:

  • минимальная уплата налогов в бюджет;
  • отсутствуют расчетные счета, работники и имущество;
  • заработная плата руководителю не начисляется;
  • отсутствуют перечисления денег в адрес контрагентов;
  • конечный контрагент в звене образует разрыв.

ООО ТД «Поволжские корма» завысило вычеты в сумме 583 659 рублей по сделке с ООО «СХП «Агро». Инспекторы составили протокол и рекомендовали предприятию представить уточненную декларацию по НДС за 1 квартал 2019 года.

Покупатель решил не возражать чиновникам и уменьшил НДС к вычету.

Затем покупатель направил продавцу претензию с просьбой погасить задолженность в сумме 583 658 рублей. Поставщик категорически отказался возмещать своему контрагенту налоговые убытки. Итак, налоговая оговорка не сработала.

Тогда покупатель попытался взыскать с поставщика спорную сумму в судебном порядке. Однако суд отказал покупателю в иске.

 

Поставщик за контрагента не отвечает

Рассмотрим логику судей подробнее. По смыслу статей 15 и 393 ГК РФ при взыскании убытков подлежит доказыванию совокупность следующих обстоятельств:

  • противоправность действий (бездействия) причинителя вреда;
  • наличие убытков на стороне потерпевшего;
  • причинная связь между противоправным поведением и убытками;
  • вина причинителя вреда в причинении убытков.

Стороны договорились о том, что в случае нарушения заверений об уплате налогов, продавец возмещает налоги, уплаченные покупателем по решению инспекции.

Между тем, продавец исполнил свои обязательства: отразил поставку товара в книге продаж и налоговой декларации.

Кроме того, налоговый орган не принимал решения о доначислении покупателю налога. Протокол по представлению уточненной декларации имел рекомендательный характер и исполнен компанией добровольно.

При этом протокол не является документом, подтверждающим отказ инспекции в налоговом вычете, и не нарушает права налогоплательщика.

 

Выводы и рекомендации

Итак, в приведенном деле налоговая оговорка не помогла покупателю компенсировать свои расходы. Однако это не означает, что не нужно принимать меры для защиты своего бизнеса в аналогичных ситуациях.

Чтобы повысить шансы покупателей на победу в подобных спорах, рекомендуем обжаловать решение инспекции прежде, чем выяснять отношения с поставщиком.

Подчеркнем, что налоговый орган должен принять ненормативный правовой акт, который нарушает экономические интересы компании — например, решение. Именно такой документ имеет обязательную силу и может быть оспорен в суде.

В рассмотренном случае инспекция подобного акта не выносила, составив протокол с выводами, носящими рекомендательный характер. Покупатель совершил ошибку, исполнив рекомендации налоговиков, не дождавшись вынесения официального решения. После принятия решения покупателю следовало обжаловать его. И только в случае фиаско в налоговом споре покупатель вправе предъявлять претензии продавцу.

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock

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