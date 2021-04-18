Как привлечь капитал в компанию или выгодно продать бизнес

Если вы планируете привлечь финансирование или продать компанию, успех сделки во многом будет зависеть не от размера и динамики роста выручки, а от объема собственного капитала и показателя EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization; прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации). Существуют разные подходы к улучшению этих показателей — один из наиболее неочевидных и эффективных лежит в области капитализации нематериальных активов. Ильдар Шайхутдинов, основатель Института Финансового Развития Бизнеса (входит в рейтинг крупнейших оценочных компаний RAEX), эксперт в области интеллектуальной собственности и финансового развития бизнеса рассказывает, с какими проблемами с точки зрения привлечения финансирования компании сталкиваются на разных этапах развития и как подготовиться к поиску инвестиций, кредитованию, выпуску облигаций, акций или продаже бизнеса.

Стартапы: капитализируйте идею и не отдавайте долю

Российские стартапы часто неправильно выбирают форму привлечения инвестиций. Многие отдают долю в уставном капитале в обмен на деньги.

Так, предприниматель привлекает 30 миллионов рублей в обмен на 30% доли в компании. Уставный капитал составляет 100 тысяч рублей. В кассу компании в виде продажи 30% уставного капитала поступает 30 тысяч рублей. Основная сумма инвестиций в виде наличных каким-то образом заводится в компанию. Например, по договору займа.

В итоге основатель отдает 30% компании и остается должен несколько десятков миллионов рублей по документам. Он ставит себя и бизнес в полную зависимость от настроений инвестора.

Чтобы поступить грамотнее, достаточно понимать, что любой бизнес начинается не с уставного капитала, а с проработанной идеи, знания рынка, ресурсной базы.

Эти три фактора представляют собой результаты интеллектуальной деятельности, которые, в соответствии с 4 частью ГК РФ, можно оформить как собственность в виде ноу-хау, патентов, базы данных и так далее. А затем провести оценку и учесть стоимость нематериальных активов в уставном капитале.

В качестве правовой формы в данном случае я рекомендую выбирать не ООО или ИП, а акционерное общество. Это позволит вам не отдавать долю в бизнесе в обмен на инвестиции, а предложить инвестору акции.

Это более цивилизованная форма привлечения денег, которая решает несколько задач. Вы увеличиваете уставный капитал и финансовую привлекательность проекта, защищаете интеллектуальную собственность и сохраняете достаточную независимость от инвестора. Деньги поступают в компанию в полном соответствии с законодательством.

Малый бизнес: увеличивайте долю собственного капитала

Когда у компании появляются активы и растут финансовые показатели, она становится интересной для банков. Банковские sales-менеджеры сначала заманивают молодых бизнесменов, как русалки моряков, и предлагают попробовать финансовые продукты на очень выгодных условиях. Однако согласования часто тянутся два-четыре месяца и в большинстве случаев банки отказывают малым компаниям или предлагают ставку на несколько процентов выше заявленной.

Предприниматели оказываются в невыгодном положении: время и ресурсы потрачены, договоры с партнерами под будущий кредит заключены, а обещанных денег либо нет, либо они стоят дорого. Почему так происходит?

Банки оценивают бизнес через призму финансовых показателей — текущих и прогнозных. Структура баланса — первое, на что стоит обратить внимание. Если собственный капитал стремится к нулю или отрицательный — это негативный фактор для банка. В первом случае банк, скорее всего, увеличит ставку на 2% и выше, во втором — откажет.

Поэтому перед тем, как обратиться за займом в банк, проверьте, какую долю составляет собственный капитал, потому что именно он отражает финансовую устойчивость вашего бизнеса, а не размер выручки или прибыли.

Поставьте задачу финансовому директору структурировать баланс так, чтобы увеличить долю собственного капитала. Сделать это можно за счёт интеллектуальной собственности.

Средний бизнес: сбалансируйте дебиторскую задолженность и неликвиды

Более зрелые компании с оборотом в несколько миллиардов рублей могут привлечь финансирование через выпуск ценных бумаг, например, облигаций. Здесь распространен следующий сценарий: компания нанимает специалистов для проведения Due Diligence, а в процессе выясняется, что ряд активов не имеет ценности. Просроченная дебиторская задолженность, неликвидные запасы — это уже не активы, а балласт, который придется списать за счет прибыли. Часто компании этого не делают, так как сумма списания больше прибыли, и эта операция уведет компанию в убыток.

В результате рейтинг компании снижается, а ставки привлечения инвестиций вырастают. А из-за уменьшения прибыли компании могут возникнуть проблемы с выплатой дивидендов акционерам.

Я вижу следующий вариант. Инвестор оценивает объем выручки, прибыли и динамику их роста. Важно понять, что активы — это не только станки и оборудование, недвижимость или сервера, это еще и технологии, рецептуры, технологические карты, конструкторская документация, методологии, стандарты, внутренние положения компания, IT-системы и так далее. Вся документация, отсутствие которой привело бы бизнес к хаосу, является ноу-хау компании. Если они соответствуют признакам охраноспособности и имеют коммерческую ценность, их нужно оценивать и ставить на баланс в составе нематериальных активов.

Крупные компании: корректируйте расходную часть EBITDA

Ключевым показателем успеха крупных компаний, которые уже вышли или планируют выйти на IPO, является капитализация и размер EBITDA.

Среди разных подходов к оценке наиболее распространён, особенно для непубличных компаний, вариант, когда показатель EBITDA умножается на отраслевой мультипликатор. Затем из полученной суммы вычитается сумма задолженности. Если размер EBITDA составляет сто миллионов, отраслевой мультипликатор равен пяти и компания должна банку еще сто миллионов, её стоимость составит четыреста миллионов.

Чтобы увеличить стоимость компании, необходимо влиять на показатель EBITDA, а именно на расходную составляющую. Основные расходы — это обычно затраты на сырье и материалы, энергоресурсы, R&D, заработную плату, налоги, амортизацию оборудования и т.д.

Когда компания развивается, старается снизить себестоимость, улучшить качество или выпустить новые продукты, она несет расходы на зарплату инженерам проектного офиса, сырье, лабораторные, командировочные, консультационные расходы и т.д.

Ключевая проблема в том, что компании не капитализируют расходы, связанные с развитием бизнеса, а списывают как текущие. Хотя по международным стандартам такие расходы нужно капитализировать как актив.

Получается, что инвестиции в развитие не увеличивают прибыль компании, не улучшают показатель EBITDA, а напротив — снижают их и увеличивают себестоимость продукции. К слову, часто именно в этом выражается превосходство западных компаний над российскими с точки зрения инвестиционной оценки.

Как увеличить стоимость компании

В примерах, которые я привел, компании на разных этапах развития не капитализируют интеллектуальную собственность и теряют инвестиционную привлекательность.

Объекты интеллектуальной собственности, правовые формы, процессы постановки на учет и капитализации будут разными для разных компаний. Но есть общие принципы, которые рекомендую внедрить самостоятельно или силами специалистов:

Проведите инвентаризацию нематериальных активов — выявите, какие идеи и технологии делают вашу компанию конкурентной. Сюда можно отнести товарные знаки, IT-разработки, логистические решения, рецептуры, клиентские базы и многое другое. Оцените активы и поставьте на баланс компании. Многие компании оформляют права на ИС и ставят их на баланс по цене равной размеру госпошлины. Они допускают большую ошибку, потому что не увеличивают капитализацию компании и не защищают активы от перепродажи недобросовестными сотрудниками и партнерами. Создайте регламентную базу по охране, капитализации и коммерциализации интеллектуальной собственности. Коммерциализация — это получение дохода от использования интеллектуальной собственности. К слову, топ рейтинга Forbes сегодня представляют компании, которые не продают продукт, а дают доступ к интеллектуальной собственности, например, к технологии или к аудитории.





Список регламентов, которые стоит внедрить:

Стандарт по управлению интеллектуальной собственностью в организации. Документ о том, как мы трансформируем идеи в собственность и цифровые активы.

Положение о размере и сроках выплаты авторского вознаграждения. Кроме зарплаты сотрудники, ответственные за результаты интеллектуальной деятельности, должны получать авторское вознаграждение согласно статье 13 70 ГК РФ. Если в компании нет этого положения и практики, сотрудники всегда могут оспорить права на интеллектуальную собственность и претендовать на доход от коммерциализации;

Регламент по оформлению служебных заданий;

Положение о ноу-хау;

Положение об оформление НИОКР — то есть алгоритм оформления в финансовом учете механизма создания новой продукции или технологии;

Положение о нематериальных активах. Документ о порядке трансформации результатов интеллектуальной деятельности, оценке, капитализации и коммерциализации.

Фото: Vitali Michkou/shutterstock