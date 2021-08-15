Кофе-корнер: инструкция для начинающих

Как можно организовать такой бизнес, в чем его сложности и преимущества и чего от кофе-корнера ждут клиенты? Об этом рассказал Сергей Ворон, руководитель отдела кофейного оборудования компании ALMAFOOD, производителя и дистрибьютора кофейных продуктов в России и странах СНГ.

Мобильные кофейни самообслуживания сейчас можно встретить в разных уголках Москвы, однако это тип «кофейных точек» все же стал распространенным у нас относительно недавно.

Кофе-корнеры — относительно новый формат, в России они начали появляться несколько лет назад, и тогда увидеть их можно было преимущественно на заправочных станциях крупных сетевых игроков типа «Газпрома», «Роснефти» и «Лукойла». Однако после начала пандемии этот формат стал развиваться гораздо активнее — наличие человека, который готовит вкусный напиток, стало необязательным.

Особенности кофе-корнера, которые привлекают клиентов:

Бесконтактный формат. Идеально в условиях пандемии, QR-кодов и прочих ограничений.

Скорость. Не нужно ждать, пока официанты или бариста обратят на тебя внимание, можно просто пойти и сделать себе кофе. Сам процесс приготовления также не занимает много времени.

Качество. Используется дорогое сырье — зерно, которое поставляется в сегмент HoReCa, что позволяет обеспечить более высокий уровень качества напитка, чем в вендинговых автоматах.

Цена. Напиток сопоставимого с кофейней качества (а иногда и лучшего), получается гораздо более дешевым при покупке в кофе-корнере.

Для владельца бизнеса у такого решения тоже есть плюсы:

Низкий порог входа. Не требуется серьезных инвестиций, бизнес можно быстро организовать или свернуть.

Простота обслуживания. Не требуется специальных навыков и значительных вложений в поддержание процесса.

Гибкость. Если что-то пошло не так, корнер всегда можно перенести, изменить поставщика или перенастроить оборудование.

В целом это быстрые деньги — уже через несколько месяцев можно получить первую прибыль.

С чего начать? Инструкция по открытию кофе-корнера

Найти место

В силу простоты предприятия в городах-миллионниках конкуренция очень высокая — в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани кофе-корнеры уже стали очень распространенным явлением. А вот в небольших горадах их значительно меньше, поэтому и найти свою нишу проще.

Лучше всего размещать кофе-корнеры в местах, где есть постоянный поток людей — в торговых и бизнес-центрах, в транспортных хабах. Чтобы правильно разместить кофе-корнер, нужно хорошо знать географию тех мест, где предполагается это размещение, и понимать привычки, которые развиты у людей в этих местах.

Разобраться с юридической стороной вопроса

Для того, чтобы начать любой бизнес в России, нужно оформить соответствующее юридическое лицо — стать индивидуальным предпринимателем (ИП) или открыть общество с ограниченной ответственностью (ООО). Кроме того, вам, конечно, понадобится счет в банке.

Что касается санитарных требований, в теории они должны быть аналогичными привычным требованиям к общепиту («2.3.6. Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила»). Однако кофе-корнеры на данный момент остаются в серой зоне — это и не торговый автомат, и не полноценный ресторан.

Обзавестись оборудованием

Для организации кофе-корнера в первую очередь нужен надежный аппарат, который к тому же будет простым в обслуживании. Кофе-модули бывают самыми разными: можно купить что-то готовое, можно сделать свой на заказ. Часто наряду с самой машиной и ее установкой предлагается и техническое обслуживание, что делает задачу совсем простой.

Выбрать поставщика

При выборе поставщика самое главное — его надежность и стабильность качества, потому что нет ничего хуже, чем меняющийся вкус напитка каждую поставку (что, в свою очередь, требует изменения настроек автомата). Такую стабильность, как правило, могут обеспечить только крупные поставщики, у которых есть соответствующее оборудование для обжарки, а также технологи, которые следят за однородностью результата. Могут иметь значения также условия доставки и возможность приобретения сопутствующих товаров.

Наладить обслуживание

Это необходимо делать своевременно — желательно ежедневно. Обычно процедура заключается в чистке, удалении накипи, кофейных масел, остатков молока в холодильнике, уборке, обработке. Здесь нет ничего сложного, никаких сверхъестественных действий, просто нужно регулярно посещать свою точку. Обычно это делает специально обученный техник, который заодно развозит товар и имеет с собой ремкомплект.

Инвестиции и окупаемость

Вложения в этот бизнес не будут очень большими:

Средняя кофе-машина — 100–200 тысяч рублей;

Мебель — 50–300 тысяч;

Терминал эквайринга —10—20 тысяч;

Телеметрия и геолокация — 5–10 тысяч;

Месячный запас ингредиентов будет ~ 20 тысяч.

Аренда.

Стоимость аренды двух квадратных метров зависит от места и договоренностей. В общем речь идет где-то о полумиллионе рублей и даже меньше — все зависит от того, как организовать процесс.

Именно организация процесса может позволить быстро выйти на окупаемость: можно отбиться уже за 3-4 месяца, хотя при особенно серьезных вложениях может потребоваться и до года-полутора лет.

Технические аспекты

Затраты на обслуживание зависят от того, насколько большая проходимость у корнера и насколько новой является машина. Если машина новая, первые полгода ломаться нечему, а позже может быть нужно поменять прокладки или обслужить капучинатор. Стоимость владения кофе-машиной не очень большая, если мы говорим о бюджетных вариантах итальянской, китайской или отечественной техники. Однако важно учитывать, что все может значительно поменяться в случае заводского брака и несвоевременного обслуживания.

Что касается ремонта, здесь все обычно довольно просто — это несколько процентов от стоимости новой кофе-машины. Кроме того, производители предоставляют годовую гарантию, в рамках которой производится замена узлов. Зачастую предполагается, что люди, которые покупают такие машины, являются сведущими в техническом обслуживании, поэтому производитель может просто прислать новую запчасть взамен старой.

Качество и типы кофе

Самые популярные напитки — с содержанием молока, то есть капучино и латте. На втором месте — американо, а вот эспрессо интересуются меньше.

На вкус напитка влияет четыре главных фактора.

Кто готовит кофе — то есть профессионализм баристы или настройки машины (давление, температура, помол, степень экстракции);

Сырье — зерно (свежей ли оно обжарки, аромат и крема);

Оборудование — техника должна быть новой, хорошей, чистой;

Вода — в том числе степень ее очистки.

В кофе-корнере кофе будет вкуснее, чем в традиционном вендинге, потому что машины более гибкие в настройке, а качество сырья — выше. А вот чтобы у баристы кофе получился вкуснее, чем в хорошо настроенном аппарате, это должен быть действительно мастер высокого уровня.

Все в деталях

Есть много нюансов, которые потребуют проработки.

Например, нужно контролировать запасы ингридиентов — того же молока. Если клиент оплатил свой латте, а молока в кофе недостаточно или вообще нет, он будет недоволен, потому что получил не тот продукт, за который заплатил. Сделать оперативный возврат в условиях кофе-корнера невозможно, системой это просто не предусмотрено. Все, что остается, — звонок на горячую линию собственнику бизнеса и перевод через условный «Сбербанк Онлайн». Но это уже компенсация, а не удовлетворения потребностей, ведь заказанный напиток клиент так и не получил.

Есть разные хитрости для решения проблемы: например, холодильники с датчиками, которые видят, какое количество ингредиента использовала машина.

Большинство из таких узких мест выясняется только в процессе работы, но нужно быть готовым к возможному появлению и внимательно следить за тем, как будет развиваться ваш бизнес.

Чек-лист для начинающих

Сейчас кофе-корнеры лучше открывать в регионах — там рынок наименее конкурентный. Если же вы решили открыть кофе-корнер в Москве или Санкт-Петербурге, учитывайте район, демографию покупателей и проходимость места.

Проще всего открыть кофе-корнер, зарегистрировав ИП. Не нужно нанимать сотрудников, есть возможность работать по упрощенной системе налогообложения с налоговой ставкой 6%.

Внимательно отнестись к выбору оборудования — это одно из важнейших условий для построения успешного бизнеса в данной сфере. И не забывать вовремя за ним ухаживать!

Выбрать крупного и надежного поставщика кофе, чтобы вкус напитка всегда оставался одним и тем же.

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