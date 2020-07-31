5 признаков того, что пора уволить вашего маркетолога

Роман Кумар Виас, основатель агентства QMarketing, и Джой Югай, CEO QMarketing, делятся чек-листом, по которому можно оценивать маркетологов вашей компании и принимать решения о том, насколько они соответствуют портрету грамотного специалиста по digital-рекламе.

Согласно исследованиям , с 2018 года средний срок пребывания в должности директора по маркетингу снизился на два месяца. Если посчитать, сколько уходит на маркетолога: слитые бюджеты, зарплаты, увольнительный «золотой парашют», то получится огромная сумма. Именно поэтому важно постоянно анализировать способности своих сотрудников с точки зрения бизнес задач.

1. Не строит маркетинг на данных

Скорее всего, такой специалист при запуске рекламных кампаний и построении стратегии продвижения будет ориентироваться на свои догадки и ощущения, а это — прямой риск слить маркетинговый бюджет компании впустую.

Насколько бы опытным маркетолог ни был, он не должен забывать, что вы и весь отдел маркетинга компании — не ваша целевая аудитория.

Самым первым этапом при подготовке к запуску кампаний должен быть кастдев — исследование болей, барьеров и потребностей ваших потенциальных клиентов.

Только на основании данных, полученных от респондентов во время исследования, маркетолог может определить предпочтительные рекламные каналы, которые нужно использовать в работе с сегментом.

Если специалист, придя в компанию, не поинтересовался об уже проведенных исследованиях ЦА и не предложил их провести — это плохой маркетолог, который будет пытаться попасть пальцем в небо. Результатом таких кампаний станут слитые бюджеты.

2. Не приносит входящих лидов

Задача маркетолога — привлечь как можно больше горячих лидов, которые хотят купить или попробовать продукт. Грамотный специалист по digital-рекламе найдет максимальное количество способов прогрева пользователя на каждом из этапов воронки: контент-маркетинг, интерактивные механики и ретаргетинг — показы по пользователям, которые когда-то взаимодействовали с баннерами или сайтом продукта.

Отделу продаж останется лишь принимать заявки и работать по скриптам, нивелируя редкие возражения и предоставляя клиентам больше информации о продукте при личном разговоре.

Если маркетолог привык перекладывать свою работу на других, он приносит только холодные лиды от пользователей, которые слабо заинтересованы в продукте. Например, запускает кликбейтные компании и ориентируется на высокий CTR — кликабельность, вместо того, чтобы использовать преимущества продукта в рекламных баннерах и привлекать качественные лиды.





3. Не настроил воронку привлечения клиента

Грамотный маркетолог должен построить путь привлечения пользователя, настроить все необходимые инструменты и наладить рабочие процессы. На каждый из этапов воронки специалист должен суметь предоставить показатели CR — конверсии, график их изменения при переходе от этапа к этапу. В идеале — сформулировать гипотезы по улучшению показателей, обозначить необходимые сроки и ресурсы для тестирования.

Если мы работаем с первым касанием, необходимо использовать данные из анализа целевой аудитории и строить на их основании гипотезы для креативов, если это ретаргетинг — работать со специальными предложениями: скидками и бонусами за покупку.

У действительно стоящего специалиста воронка привлечения контролируется от первого взаимодействия до покупки. У маркетолога, который пришел сидеть в офисе за оклад, нет потребности оптимизировать продвижение: ликвидировать узкие места в воронке, проводить А/Б-тесты креативов и сайта. У него нет желания развивать компанию и экономить ее ресурсы.





4. Не решает задачи, а жалуется на нехватку времени

У каждого из нас на работе случаются форс-мажоры: не уложился в дедлайн, упустил важную деталь, ошибся — все мы люди и можем упустить что-то из вида.

Однако такие ситуации — отличный способ оценить маркетолога вашей компании с точки зрения умения решать проблемы, а не оправдываться за них.

Когда из-за нехватки времени страдает качество работы, грамотный маркетолог сформулирует и поставит задачи по поиску других сотрудников.

Если маркетолог уже озвучивал проблему и просил руководство помочь с дополнительным ресурсом, но ему отказали из-за ограниченности в бюджетах — это не вина специалиста.

Решением этой ситуации может стать беседа маркетолога с руководителем. Попросите специалиста посчитать ROMI (Return on Marketing Investment) — возврат маркетинговых инвестиций. Если с ним все в порядке, то предоставьте маркетологу дополнительные средства с условием ежемесячного отслеживания план-факта затраченных ресурсов к полученной прибыли и выполнения KPI по привлечению.

Если же специалист на это не согласится и единственный его аргумент: «У всех есть помощники и мне нужен», — время прощаться.

5. Не прокачивает навыки

Рекламные кабинеты, каналы и алгоритмы рекламных площадок меняются и совершенствуются практически каждый месяц, поэтому стоящий специалист по digital-рекламе старается постоянно актуализировать знания и применять перспективные функции в работе, решать с их помощью задачи бизнеса.

Если же маркетолог вашей компании привык работать по одному алгоритму и не считает нужным осваивать новые способы привлечения клиентов — это повод задуматься о пересмотре кадровой политики. Грамотный специалист должен разбираться не только в традиционных каналах: Facebook, Вконтакте, Instagram, но и осваивать новые платформы: TikTok, «Яндекс.Дзен», Apple Search.

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Как достичь максимума

Стоит учитывать несколько важных факторов:

насколько давно маркетолог работает — для отладки многих процессов требуется минимум три месяца;

присутствует ли в корпоративной культуре традиция открытой и честной обратной связи — в некоторых компаниях субординация и сложная бюрократия не позволяют вовремя донести и решить проблемы;

нет ли проблем в продукте — даже топовый маркетолог может не справиться с продвижением слабого продукта, который не удовлетворяет потребностям пользователей;

на каких немаркетинговых этапах могут отваливаться клиенты: продажи медленно обрабатывают лиды, курьеры не доставляют вовремя.

Вы узнали своего маркетолога в двух и более пунктах? Тогда вооружитесь критериями проверки и назначьте с ним встречу. Возможно, все не так страшно и простой разговор сможет прояснить недопонимания. Если подозрения все-таки оправдались — с сотрудником лучше расстаться.



