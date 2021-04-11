Компетенции маркетолога, которые помогут стать директором по маркетингу

Но «плох тот солдат, который не мечтает стать генералом», поэтому этим вопросом (особенно начинающим маркетологам) все же задаваться стоит как можно раньше. 24-летний стаж работы маркетолога позволил выработать правила, которые помогают привести к желаемому карьерному росту. О необходимых компетенциях и знаниях, а также о лайфхаках — Владимир Морозов, директор по маркетингу и коммуникациям РГС Банка, создатель Telegram-канала Marketing jobs.

Не думаю, что если желаешь строить карьеру в маркетинге, сразу приходит на ум цель стать директором по маркетингу. По крайней мере, я так не думал. Меня просто манил мир рекламы, особенно ТВ-ролики тех времен (конец 90-х — начало 2000-х), «Рондо», «Марс», «Сникерс», «Хайнекен». Хотелось делать такие же крутые ролики, быть причастным к производству известной рекламы. Именно этот факт сподвиг получить профильное образование и пойти работать по специальности.

Директору по маркетингу необходим аналитический склад ума

Давайте сразу разделим понятия «склад ума» и «тип личности». Я гуманитарий. При этом у меня аналитический склад ума. Многие путают эти понятия и прикрываются фразами вроде «я гуманитарий и эти эксель-таблицы не для меня...». Это непрофессионально. Если ты маркетолог, значит, ты отвечаешь в первую очередь за продажи. Продажи конкретных продуктов и услуг, продажу впечатления о бренде, продажу спикера целевой аудитории. Все это продажи.

Если хочешь продавать эффективнее — анализируй конкурентную среду, целевую аудиторию, параметры продвигаемого продукта, тренды в сфере, нагрузки на контакт-центр и сайт. Ты просто обязан все это учитывать, нельзя только «выбирать пантоны и картинки для рекламного макета». Современный маркетолог должен быть в тренде, выдвигать гипотезы и проверять их, анализировать, делать выводы.

Команда или один в поле воин

Твоя команда — это и есть ты сам. Без нее ты можешь многое, но вместе с эффективной командой можешь гораздо больше.

Часто сталкиваюсь с тем, что руководители боятся профессионализма подчиненных, видимо, из-за того, что их подсидят/заменят... Но в моей практике были случаи, когда специалисты опытнее руководителя в своей сфере. Считаю, что в этом секрет успеха.

Ты как руководитель не имеешь права допустить ситуации, где ты лучше своих спецов во всем. Ты — менеджер, и твоя задача — окружить себя людьми, которые помогут достичь результата, при этом исключив ситуацию, где придется распыляться на незначительную для твоей позиции работу.

Насмотренность — важный скилл для руководителя в маркетинге

Визуализация — важнейшая составляющая работы маркетолога. Мое кредо (спасибо Коко Шанель) — «У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление». Это утверждение применимо на 100% к тому, какие продукты вы как маркетолог, рекламщик или PR-щик выпускаете.

Ориентироваться лишь на ваш вкус — опасная роскошь. Ведь вкус, стиль становятся лучше тогда, когда вы его тренируете как мышцу. Насмотренность — фитнес для вашего профессионального представления о прекрасном. Тренируйте ее, благо источников вдохновения в сети множество.

Я могу порекомендовать платформу Behance для дизайнеров, художников, фотографов. Лучшие работы ежедневно отбираются кураторами и отображаются на главной странице сайта. Еще могу посоветовать Pinterest, ну и, конечно, не стоит сбрасывать со счетов банальный поиск в Google по картинкам на интересующую вас тематику.

Коммуникационные способности прежде всего

В маркетинге мы работаем с целым рядом сущностей, которые на цифрах не объяснить. К примеру, вы создали креатив для рекламной кампании и предстоит защитить его перед заказчиком, внутренним или внешним. В процессе «защиты» необходимо рассказать про то, как креатив соотносится с целевой аудиторией, брендом компании, рекламируемым продуктом. Ключевое слово — рассказать. Коммуникационные скилы для маркетолога — как для хоккеиста умение держать клюшку во время матча.

Моя рекомендация — ходите на конференции, на форумы, слушайте Clubhouse, наблюдайте за другими спикерами, анализируйте их выступления с точки зрения «а как бы иначе сказал я на их месте». Второй шаг — выступайту в роли докладчика. Вам в работе это пригодится на 100%.

Надо ли постоянно учиться в сфере маркетинга?

Одна из причин, почему я не пошел в юристы — необходимость постоянно учиться, чтобы оставаться в теме. Кто бы мог подумать, что это касается и маркетологов! Помню время, когда надо было выучить основы маркетинга, буквально по Котлеру, и в целом этого было достаточно. Но сейчас точно не такое время.

Сейчас инструменты продвижения постоянно меняются, отмирают и добавляются - как и способы замера эффективности коммуникационных кампаний. Мы вынуждены постоянно изучать что-то. Благо основы находятся в интернете в открытом доступе: профильные сайты (тот же «Состав»), телеграм-каналы («Главред», «Русский маркетинг»). Просматривайте каналы, посвященные вакансиям, чтобы отслеживать тенденции на рынке — например, Marketing jobs, и инстраграм-аккаунты маркетологов - как аккаунт Алексея Ткачука.

Но периодически важно проходить и полноценное обучение. Не только в рамках вашей специализации - к примеру, курсы по проджект-менеджменту, но и по смежным направлениям: диджитал-маркетинг, эффективная пресс-конференция, SMM-продвижение. Инвестируйте в себя!

Важны ли менеджерские скилы?

Мы живем во времена постоянных изменений. Чтобы справиться с задачами, которых не просто стало больше, но они еще и постоянно изменяются, необходимы знания и в области менеджмента.

Мой любимый автор по данной теме — Кеннет Бланшар. Серию книг «Одноминутный менеджер» считаю шедевром необходимого информационного минимализма. На практике я применяю два аспекта. Первый — ситуационное руководство. Речь идет про то, что под определенную ситуацию стоит применять свой стиль управления: «Командный», «Наставительный», «Поддерживающий» и «Делегирующий». В зависимости от ситуации и уровня компетенций члена вашей команды можно подобрать свой стиль.

Вторая — «обезьяны». Символ обезьяньего менеджера — суетливый менеджер, задавленный грудой проблем. Обезьяна — это следующий шаг в выполнении задачи. К примеру и очень упрощенно. Вам необходимо организовать встречу в Zoom. Это ваша задача, это пока не обезьяна. Из чего состоит задача?

Забронировать переговорную комнату; Выйти на каждого участника встречи и согласовать с ними время; Создать в Outlook встречи и отправить по почте; Проконтролировать, чтобы участники были на встрече.

Каждый этот шаг — потенциальная «обезьяна».

Итак, вы сделали первый шаг — забронировали встречу. Для выполнения второго вам нужны контакты всех участников встречи, но у вас их нет. Вы знаете человека, у которого они есть, но вместо того, чтобы просто взять контакт, вы просите вашего знакомого или подчиненного отправить приглашение. Если ваш знакомый берется за эту задачу — значит, он «посадил вашу обезьяну к себе на плечи». Ведь это не было его задачей, но любезно согласившись помочь, он взялся за нее.

Представьте себе, сколько чужих «обезьян» вы как руководитель берете на себя. Помогаете с презентацией вашему подчиненному, взявшись ее редактировать? И вот — очередная «обезьяна» у вас на плечах. К концу дня, поверьте, вы станете обладателем целого зоопарка.

Знания основ менеджмента позволяют систематизировать вашу работу и быть более эффективным.

Цифры не так важны или интуиция

Цифры и статистика — единственная объективная информация, на которую можно ссылаться. Конечно, за более чем 20 лет опыта моя интуиция стала очень «уверенной в себе», но продать идею ЛПРу без подтвержденных оцифрованных данных практически нереально.

Для меня существует еще одно «цифровое» правило — идеи должны основываться на цифрах. Однажды я услышал прекрасное выражение: «Миллионы мух не могут ошибаться». Значит, надо брать эту идею в проработку и не тратить время на гипотезы. Цифры вас должны подпитывать.

Про принятие решений. Это обстоятельство напрямую завязано на цифрах. Только четкие KPI, которые мы ставим перед запуском проекта, должны быть в основе принимаемого решения. Выбираете интерфейс — проведите тестирования. Выбираете селебрити — проведите тестирование и соответствующие исследования.

Вывод. Без цифр никуда, время чистой воды интуиции прошло.

Нужны ли практикующему директору по маркетингу проекты на стороне: консалтинг, преподавание...

Мое мнение — просто необходимы. Почему:

Это расширяет ваш профессиональный кругозор, что позволяет эффективнее решать задачи на основной работе; Дополнительная практика — новые связи. В маркетинге, как во многих других областях, возможность решать нетривиальные задачи за счет связей быстро и качественно крайне важна; Заставляет вас читать/перечитывать профильную литературу (книги, статьи); В итоге развивает собственный бренд, что полезно для карьеры. Плюс повышает вашу самооценку и заряжает энергией для будущих свершений.

Конечно, это далеко не полный список. Но я постарался систематизировать и кратко описать аспекты, которые считаю наиболее важными и которым я старался и стараюсь каждый день следовать.

Да, я сейчас директор по маркетингу. Работая в коммерческих банках с 2004 года, я думал о дальнейшем росте до уровня зампреда. Но только поначалу. Сейчас, по прошествии нескольких лет, я осознаю, что директор по маркетингу как позиция — не самоцель. Цель — интересные проекты, которые позволяют расширить мой кругозор и профессиональный уровень.

Мне важнее и милее новые профессиональные вызовы из моей любимой сферы — маркетинга. В этом направлении нет предела совершенству, нет вообще никаких пределов. Дерзайте, любите то, чем вы занимаетесь, и тогда у вас обязательно все получится.

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