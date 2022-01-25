Включаем воображение в команде: три причины, чтобы это сделать

Если компании нужно повысить качество предлагаемых решений и их инновационный потенциал, то руководителям, отвечающим за инновации, разработку продуктов и стратегическое видение, необходимо пересмотреть свое отношение к воображению и начать развивать его в своей команде.
Хоть это слово и кажется максимально далеким от бизнеса, именно воображение помогает нам представить то, чего пока нет, и увидеть возможности, которые пока не проявлены и не очевидны.
Елена Черникова, CEO и основатель «Культуры Инноваций», поделилась, почему компаниям стоит развивать в своих сотрудниках воображение и что для этого нужно.
Нужно ли вкладываться в развитие воображения? Если хочется строить стратегию с учетом постоянных изменений, генерировать прорывные решения и развивать инновационную культуру внутри компании, то, разумеется, нужно. Рассказываю, в каких случаях компаниям пригодится корпоративное воображение.
1. Стратегические сессии
Видение — основная цель стратегической сессии. Это новое, воображаемое, привлекательное состояние бизнеса. Если в стратегических сессиях мы будем опираться только на факты и логику, то, скорее всего, построим потенциальный тренд на базе того, как мы двигаемся сегодня.
Прорывы и сверхразвитие возможны тогда, когда мы способны учитывать текущие сильные, слабые стороны и возможности, потенциальные сильные и слабые стороны, возможности, которые появятся у компании в среднесрочной перспективе, но также способны шагнуть чуть дальше.
Что, если завтра мы будем сильнее, чем сегодня? Что, если у нас появятся компетенции или ресурсы, которых нет сегодня? Что, если новый рынок начнет расти? Способна ли команда сегодня вообразить новое будущее для бизнеса?
2. Разработка новых продуктов и сервисов
Для того чтобы создать wow-сервис или прорывной продукт, который клиент не ожидает, нам также придется вообразить, представить то, чего пока нет.
Аналитическое мышление, анализ опыта клиентов, возможностей и сервисов организации помогает нам найти то, что требует улучшения, и «ответить» на запрос, создавать маст-хев решения. Даже исследование лучших практик при отсутствии воображения приводит просто к повторению.
Но если подключить творческое мышление, то мы сами будем способны создавать лучшие практики. Тогда исследование опыта клиентов или бенчмарки — это просто основа для вдохновения.
3. Внутренние коммуникации и создание смыслов внутри компании
Воображение — очень важный элемент коммуникаций. Если я скажу: «дом, дерево, собака», то, возможно, ваше сознание построит ассоциацию «собака лежит на крыльце деревянного дома». То есть наш мозг в автоматическом режиме составляет историю, чтобы работать со сложными не связанными системами.
Во время непрерывных изменений именно истории помогают людям лучше понимать, что именно происходит в компании, куда она двигается и к чему стремится в конкретный момент. Интересные рассказы помогают нам включить воображение и соединить в общее видение все, что сегодня происходит в бизнесе.
Как включить корпоративное воображение
Если вы хотите, чтобы корпоративное воображение работало на пользу бизнеса, необходимо учесть несколько базовых условий.
1. Состояние, в котором мы воображаем
Прежде чем приступить к процессу воображения, мы должны попасть в правильное состояние. В нашей компании мы часто шутим, что скучные и унылые команды ничего нового не придумывают. На самом деле в этой шутке есть научный факт. Разглядеть нестандартные идеи возможно только в хорошем расположении духа.
Расслабленный мозг способен переключаться не на самые выгодные или легко реализуемые идеи, а на менее заметные — «творческие». В стрессовом состоянии мозг не способен фантазировать и учитывать новые подходы, которые у него рождаются.
Когда мы работаем с корпоративным воображением, в первую очередь надо удостовериться, что в нашей команде приятно находиться. Важную роль здесь играют пространство, личные отношения и коммуникация, возможность быть собой, ну и, конечно, сладости, чай, кофе и т.д.
2. Многообразие
Наличие разных точек зрения провоцирует создание новых связей в мозгу. Когда мы встречаемся с чем-то не похожим на наш привычный ход мыслей, мозг пытается связать это с тем, что он уже знает. Так происходит разгон творческого мышления.
Связывание несвязанных объектов стимулирует дальнейшее построение новых нейронных связей, чем и является воображение. Одинаковые люди не придумывают новые идеи, поэтому важно приглашать сотрудников из разных отделов, разного возраста и культуры.
3. Безопасная среда
Или среда, в которой сотрудники могут смело высказывать новые идеи и предлагать сумасшедшие решения. Для создания таковой руководителю необходимо построить систему учета всех точек зрения: периодически убеждаться, что все люди в команде высказываются, все имеют выделенное пространство для работы со своими идеями, все готовы говорить то, что им приходит в голову.
Кроме того, важна поддержка — то, как мы подхватываем и развиваем идеи коллег. По правилам мозгового штурма мы не критикуем предложения людей, а говорим «да, и» и дополняем их чем-то новым.
Похоже, чтобы быть более адаптивными и успешными в непрерывных трансформациях нам необходимо, как Барону Мюнхгаузену, тренироваться и тренировать команду воображать несуществующее и «верить в невероятное». И тут уже не до шуток.
Чек-лист для работы с воображением в командах
Несколько советов для руководителей и модераторов креативных сессий, как организовать работу с воображением, чтобы найти новые решения для бизнеса.
- Убедитесь, что людям комфортно. Создайте приятную обстановку, проверьте, всем ли удобно на своих местах, предложите напитки и т.д.
- Обеспечьте многообразие. Для генерации новых идей пригласите сотрудников разных департаментов, с разным опытом и бэкграундом, разных полов и возрастов.
- Не критикуйте. Поддерживайте самые сумасшедшие идеи, дайте людям понять, что любые предложения — это здорово.
Фото на обложке: Shutterstock / jamesteohart
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