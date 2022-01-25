Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Колонки

Включаем воображение в команде: три причины, чтобы это сделать

Колонки
Елена Черникова
Елена Черникова

CEO и основатель компании «Культура Инноваций»

Алина Алещенко

Если компании нужно повысить качество предлагаемых решений и их инновационный потенциал, то руководителям, отвечающим за инновации, разработку продуктов и стратегическое видение, необходимо пересмотреть свое отношение к воображению и начать развивать его в своей команде.

Хоть это слово и кажется максимально далеким от бизнеса, именно воображение помогает нам представить то, чего пока нет, и увидеть возможности, которые пока не проявлены и не очевидны. 

Елена Черникова, CEO и основатель «Культуры Инноваций», поделилась, почему компаниям стоит развивать в своих сотрудниках воображение и что для этого нужно.

Включаем воображение в команде: три причины, чтобы это сделать

Нужно ли вкладываться в развитие воображения? Если хочется строить стратегию с учетом постоянных изменений, генерировать прорывные решения и развивать инновационную культуру внутри компании, то, разумеется, нужно. Рассказываю, в каких случаях компаниям пригодится корпоративное воображение.

 

1. Стратегические сессии

Видение — основная цель стратегической сессии. Это новое, воображаемое, привлекательное состояние бизнеса. Если в стратегических сессиях мы будем опираться только на факты и логику, то, скорее всего, построим потенциальный тренд на базе того, как мы двигаемся сегодня.

Прорывы и сверхразвитие возможны тогда, когда мы способны учитывать текущие сильные, слабые стороны и возможности, потенциальные сильные и слабые стороны, возможности, которые появятся у компании в среднесрочной перспективе, но также способны шагнуть чуть дальше.

Что, если завтра мы будем сильнее, чем сегодня? Что, если у нас появятся компетенции или ресурсы, которых нет сегодня? Что, если новый рынок начнет расти? Способна ли команда сегодня вообразить новое будущее для бизнеса?

 

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

2. Разработка новых продуктов и сервисов

Для того чтобы создать wow-сервис или прорывной продукт, который клиент не ожидает, нам также придется вообразить, представить то, чего пока нет.

Аналитическое мышление, анализ опыта клиентов, возможностей и сервисов организации помогает нам найти то, что требует улучшения, и «ответить» на запрос, создавать маст-хев решения. Даже исследование лучших практик при отсутствии воображения приводит просто к повторению. 

Но если подключить творческое мышление, то мы сами будем способны создавать лучшие практики. Тогда исследование опыта клиентов или бенчмарки — это просто основа для вдохновения.

 

3. Внутренние коммуникации и создание смыслов внутри компании

Воображение — очень важный элемент коммуникаций. Если я скажу: «дом, дерево, собака», то, возможно, ваше сознание построит ассоциацию «собака лежит на крыльце деревянного дома». То есть наш мозг в автоматическом режиме составляет историю, чтобы работать со сложными не связанными системами.

Во время непрерывных изменений именно истории помогают людям лучше понимать, что именно происходит в компании, куда она двигается и к чему стремится в конкретный момент. Интересные рассказы помогают нам включить воображение и соединить в общее видение все, что сегодня происходит в бизнесе.

 

Как включить корпоративное воображение

Если вы хотите, чтобы корпоративное воображение работало на пользу бизнеса, необходимо учесть несколько базовых условий.

 

1. Состояние, в котором мы воображаем

Прежде чем приступить к процессу воображения, мы должны попасть в правильное состояние. В нашей компании мы часто шутим, что скучные и унылые команды ничего нового не придумывают. На самом деле в этой шутке есть научный факт. Разглядеть нестандартные идеи возможно только в хорошем расположении духа.

Расслабленный мозг способен переключаться не на самые выгодные или легко реализуемые идеи, а на менее заметные — «творческие». В стрессовом состоянии мозг не способен фантазировать и учитывать новые подходы, которые у него рождаются. 

Когда мы работаем с корпоративным воображением, в первую очередь надо удостовериться, что в нашей команде приятно находиться. Важную роль здесь играют пространство, личные отношения и коммуникация, возможность быть собой, ну и, конечно, сладости, чай, кофе и т.д. 

 

2. Многообразие

Наличие разных точек зрения провоцирует создание новых связей в мозгу. Когда мы встречаемся с чем-то не похожим на наш привычный ход мыслей, мозг пытается связать это с тем, что он уже знает. Так происходит разгон творческого мышления.

Связывание несвязанных объектов стимулирует дальнейшее построение новых нейронных связей, чем и является воображение. Одинаковые люди не придумывают новые идеи, поэтому важно приглашать сотрудников из разных отделов, разного возраста и культуры.

 

3. Безопасная среда

Или среда, в которой сотрудники могут смело высказывать новые идеи и предлагать сумасшедшие решения. Для создания таковой руководителю необходимо построить систему учета всех точек зрения: периодически убеждаться, что все люди в команде высказываются, все имеют выделенное пространство для работы со своими идеями, все готовы говорить то, что им приходит в голову. 

Кроме того, важна поддержка — то, как мы подхватываем и развиваем идеи коллег. По правилам мозгового штурма мы не критикуем предложения людей, а говорим «да, и» и дополняем их чем-то новым.

Похоже, чтобы быть более адаптивными и успешными в непрерывных трансформациях нам необходимо, как Барону Мюнхгаузену, тренироваться и тренировать команду воображать несуществующее и «верить в невероятное». И тут уже не до шуток.

 

Чек-лист для работы с воображением в командах

Несколько советов для руководителей и модераторов креативных сессий, как организовать работу с воображением, чтобы найти новые решения для бизнеса.

  1. Убедитесь, что людям комфортно. Создайте приятную обстановку, проверьте, всем ли удобно на своих местах, предложите напитки и т.д.
  2. Обеспечьте многообразие. Для генерации новых идей пригласите сотрудников разных департаментов, с разным опытом и бэкграундом, разных полов и возрастов.
  3. Не критикуйте. Поддерживайте самые сумасшедшие идеи, дайте людям понять, что любые предложения — это здорово.

Фото на обложке: Shutterstock / jamesteohart

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Сбитые летчики». Почему рушатся карьеры и как рекрутеру это предупредить
  2. 2 Check-up команды стартапа: о чем важно знать на старте
  3. 3 Внедряем сопровождаемое трудоустройство в компании: зачем и как?
  4. 4 3 совета, как удержать сотрудника, если он решил уволиться
  5. 5 «Обожаю, когда большая часть компании состоит из геймеров»
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2022

Data Fusion Awards от ВТБ

30 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

31 января 2022

Программа «Химия Инноваций»

Все ВОЗМОЖНОСТИ