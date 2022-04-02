Как в кризис найти работу мечты: практикум от HR-специалистов

Сегодня кадровый рынок трансформируется: одни компании уходят из страны и сокращают персонал, другие — расширяют найм, чтобы занять освобождающиеся ниши. У специалистов, особенно в сфере IТ, больше возможностей, чем рисков — они получают шанс продать себя подороже, быстро подняться по карьерной лестнице или начать реализовывать самые амбициозные идеи. Как устроиться на работу в компанию мечты, рассказывает Екатерина Мелентьева, заместитель генерального директора по развитию талантов и организационной эффективности Группы Т1.

Как правильно оценить ситуацию?

Эксперты ожидают несколько мощных трансформационных волн на рынке труда.

В зоне наибольшей устойчивости, по оценке аналитиков, компании-разработчики и интеграторы отечественного ПО, финтех-компании и госорганы. Это стоит учитывать тем, кто планирует карьерное развитие в бизнесе, претендующем на новое цифровое чемпионство.

Важно не упустить время для того, чтобы упрочить собственные позиции на кадровом рынке.

Что можно посоветовать работникам в это время?

Принимать решения взвешенно, а не на эмоциях.

Тем, кто работает в индустриях с большим запасом прочности, стоит задуматься не столько о смене работодателя, сколько о поиске новых возможностей внутри компании. Имеет смысл переходить в более интересные проекты, подниматься по карьерной лестнице, открывать новые направления. Тем, чья компания попала в зону турбулентности (или только возникает такой риск), рекомендуется смотреть вокруг – изучать смежные индустрии, доучиваться до минимума компетенций, необходимого при отраслевом переходе. Это сегодня проще, так как многие компании запускают оплачиваемые программы стажировки.

Оценивать потенциального работодателя, постоянно наблюдая за активностью компании в СМИ, соцсетях, профессиональных сообществах. Одним из самых важных аспектов становится знакомство с отзывами бывших и нынешних работников.

Как пробиться к работодателю мечты?

Включить networking. Сегодня рекомендательный рекрутмент выходит на первый план, так как для работодателя это один из самых эффективных каналов привлечения качественных кадров. Чтобы попасть на глаза потенциальным коллегам и руководителям, нужно:

расширять и поддерживать связи в профессиональных комьюнити, например, в профильных группах в Telegram, где рекрутеры сейчас ведут активный поиск; участвовать в конференциях, вебинарах, хакатонах.

Выйти напрямую на HR-специалиста компании или руководителя подразделения, где хочется работать (например, через соцсети). В этом случае важно подготовить корректное сопроводительное письмо, в котором коротко себя представить и попросить о возможности более подробно рассказать о приобретенном ранее опыте.

или руководителя подразделения, где хочется работать (например, через соцсети). В этом случае важно подготовить корректное сопроводительное письмо, в котором коротко себя представить и попросить о возможности более подробно рассказать о приобретенном ранее опыте. Обновить резюме на рекрутинговых сайтах. Для повышения вероятности отклика работодателя следует проанализировать насколько интересно, с точки зрения HR-специалиста, составлен самый главный блок – опыт работы. Приоритет будет отдаваться кандидатам, которые не пространно описывают процессы, а указывают конкретные результаты своей деятельности. Лучше для этого использовать глаголы совершенного вида, например, «завершил проект…», «сформировал команду…», «поднял выручку…». Также желательно указать числовые показатели. Кроме того, перед отправкой стоит проверить текст с помощью бесплатных онлайн-сервисов на отсутствие грамматических и стилистических ошибок.

Что вызывает настороженность рекрутера?

Завышенные или заниженные ожидания по вознаграждению. Как правило, в вакансиях не указывается конкретный размер заработной платы, поэтому не стоит этого делать и в резюме. Четкие цифры превращаются в стоп-фактор, особенно для компаний, работающих по agile-методологиям, где зарплатные истории очень гибкие и не всегда привязаны к уровню должности. Лучше вопрос вознаграждения оставить до очного собеседования с рекрутерами.

Как правило, в вакансиях не указывается конкретный размер заработной платы, поэтому не стоит этого делать и в резюме. Четкие цифры превращаются в стоп-фактор, особенно для компаний, работающих по agile-методологиям, где зарплатные истории очень гибкие и не всегда привязаны к уровню должности. Лучше вопрос вознаграждения оставить до очного собеседования с рекрутерами. Слишком частая смена работы. Job-Jumper, который раз в год переходит к другому работодателю, как правило, вызывает настороженность у рекрутера. Если это не позиция точечного найма, над которой бьются уже долгое время, то, скорее всего, резюме отсеивается. Лучше продумать и указать объяснимые причины переходов. Например, реструктуризация, изменения в графике работы, переезд, не соответствие должностных обязанностей первоначальным договоренностям. Ряд специалистов развивают карьеру по проектному принципу. С завершением работ на одном проекте они переходят в другую компанию. Резюме таких кандидатов воспринимаются рекрутерами более позитивно, однако в резюме следует сделать особый акцент на данном подходе в работе.

Job-Jumper, который раз в год переходит к другому работодателю, как правило, вызывает настороженность у рекрутера. Если это не позиция точечного найма, над которой бьются уже долгое время, то, скорее всего, резюме отсеивается. Лучше продумать и указать объяснимые причины переходов. Например, реструктуризация, изменения в графике работы, переезд, не соответствие должностных обязанностей первоначальным договоренностям. Ряд специалистов развивают карьеру по проектному принципу. С завершением работ на одном проекте они переходят в другую компанию. Резюме таких кандидатов воспринимаются рекрутерами более позитивно, однако в резюме следует сделать особый акцент на данном подходе в работе. Длинные (больше года) периоды бездействия. Любые пробелы в таймлайне вызывают вопросы, поэтому те периоды, в которые человек не работал, нужно заполнить, указав, что в это время учился, занимался собственным проектом, повышал квалификацию… Уже на этапе интервью можно будет более подробно рассказать HR-специалисту о конкретных этапах.

Любые пробелы в таймлайне вызывают вопросы, поэтому те периоды, в которые человек не работал, нужно заполнить, указав, что в это время учился, занимался собственным проектом, повышал квалификацию… Уже на этапе интервью можно будет более подробно рассказать HR-специалисту о конкретных этапах. Неуместное оформление или содержание резюме: деловой стиль выигрывает у необычной подачи, исключение допустимо только для креативной индустрии. Можно надолго запомниться, но не получить работу.

Приведу примеры из собственной практики:

В резюме вместо портрета кандидата было фото его кота.

Фото – неоднозначный элемент в резюме кандидата. Его отсутствие не смутит ни рекрутера, ни руководителя. Однако наличие неуместной фотографии станет плохим сигналом. Зачастую кандидаты присылают фото с семьей. Следует помнить, что резюме – это деловой документ. Его задача показать человека как профессионала, а не счастливого семьянина. Изображение должно быть хорошего качества, лицо четко просматриваться. Не стоит размещать фото с другими людьми. Если нет подходящего изображения – лучше обойтись без него совсем.

Резюме занимало 15 страниц (это сигнал того, что соискатель не в состоянии выделить основное и структурировать важное).

Оптимальный размер резюме – до 2-х страниц. Следует посмотреть критично на текст – нерелевантный или неактуальный для вакансии опыт лучше максимально сократить. Например, если соискатель претендует на позицию руководителя по продажам, вряд ли работодатель будет заинтересован в подробной информация о том, как кандидат начинал карьеру 15 лет назад торговым представителем.

Кандидат не утруждал себя описанием опыта работы, а загрузил в резюме должностную инструкцию

Писать резюме, выбирать правильные слова и формулировки может быть сложно, однако делать это нужно самостоятельно. Чтобы набраться вдохновения можно почитать вакансии близкие к искомой профессиональной сфере. Обращайте внимание на то, какие функциональные обязанности там указаны – их можно брать за основу и адаптировать под личный опыт.

В тексте использовались неоправданные фразы и неуместный юмор.

Заявления вроде «При хорошей зарплате буду делать что угодно» или «Я именно тот человек, который вам нужен, и готов встречаться сразу с гендиректором» отталкивают и по форме, и по смыслу: человек просто не понимает нормы делового общения и правила взаимодействия.

Прочитайте сами или попросите прочитать ваше резюме близких с позиции работодателя – если бы вы подбирали себе в команду человека, как бы отреагировали на него? Если появляются минимальные сомнения относительно какого-либо выражения – его лучше убрать.

Вывод:

Все кризисы заканчиваются, и с ними сумбур на рынке труда. Но именно сейчас у многих специалистов есть уникальный шанс совершить карьерный прыжок. Для этого нужно:

выбрать надежного работодателя,

«нарастить» компетенции,

адаптировать резюме

и найти уместный способ рассказать о себе в компании мечты.

Фото на обложке: Alena Darmel / Pexels