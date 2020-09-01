Криптонит предпринимательского успеха: что делает вас уязвимыми и как с этим справиться

Безусловно, предприниматель — главный герой XXI века. И, как в хорошем кино, в реальности даже у самого крутого героя есть ахиллесова пята и темные стороны. Что же делает предпринимателя уязвимым, а его поведение — нерациональным и даже невыносимым? И, главное, как стать успешнее в бизнесе и улучшить отношения с окружающими?

Главная суперспособность предпринимателя — созидать и менять реальность, оказываться и двигаться во вселенной конкурентной неопределенности, в которой до него никто не был. Открыл бизнес — преобразовал мир, изменил цены — никто с полной уверенностью не может сказать, как клиенты на это отреагируют.

Чтобы быть лидером в современном мире, нельзя расточительно расходовать время на раздумья и сомнения — темп установки целей и принятий решений очень высок.

Многим предпринимателям присущи три типа поведенческих свойств, которые, с одной стороны, позволяют им успешно заниматься бизнесом, а с другой — являются их яркой иррациональностью.



Ошибки мышления

Работа нашего сознания очень круто устроена — гораздо сложнее алгоритмизирующих компьютеров. Однако, чтобы не подвисать на задачах с множеством вероятностных сценариев, мы бессознательно упрощаем. В простых жизненных ситуациях это обычно очень помогает, а в социальных поведенческих — может приводить к «когнитивным искажениям», когда мы последовательно отклоняемся от наиболее выгодного.





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Тут я перечислю несколько связанных друг с другом искажений, которые определяют поведение предпринимателей.

Сверхуверенность

Большинство предпринимателей настоятельны и упорны, то есть обладают высокой уверенностью в правильности своих решений, даже если не владеют корректной информацией или просто ошибаются.

Такая «сверхуверенность» — искажение разумности сделанного выбора; чрезмерная вера в позитивный исход, превышающая реальное обстоятельство дел, которая, разумеется, приводит и к гибельным решениям. Она может звучать как «моя компания — это убийца Google».

Иллюзия контроля

Люди не слишком хорошо разделяют навыки и шансы (вероятности). А те, кто зациклен на своих личных целях, сильно вовлечены и заряжены на результат, вообще могут игнорировать объективное устройство дел.

Предприниматели демонстрируют «иллюзию контроля», когда думают, что в состоянии контролировать неконтролируемое, хотя результат зависит от среды, а не от их стратегии. Например, они считают, что успех зависит только от них самих, когда создают новую кампанию в инновационной индустрии, в которую могут зайти очень крупные игроки.

Подтверждение своих взглядов

Чем выше «сверхуверенность» и больше опыт, тем проще отказаться от критического восприятия и искать «подтверждения своих взглядов».

Такое искажение в восприятии сделанного выбора и игнорирование неприятных сигналов вам точно знакомо. Это и стартапер, которому указывают, что он неадекватен, и директор корпорации, который отвергает контраргументы и принимает во внимание лишь те, что соответствуют его задумке. И зачастую чем больше предприниматель погружается в свою затею, тем сложнее ему от нее отказаться.

Страх потерь и ошибка невозвратных затрат

Мы все испытываем «страх потерь», который несколько преобладает над радостью приобретений, а также регулярно проявляем «ошибку невозвратных затрат» — «мы уже слишком много в это вложили и не можем так легко отказаться».

Чем дольше и больше предприниматель вкладывается в невыгодное направление или продолжает сохранять все как есть — другими словами, выбирает вариант с малой вероятностью того, что все окупится/преобразится, — тем выше вероятность, что он не откажется и продолжит, даже когда есть более выгодная альтернатива.

По крайней мере, он может себя так вести, пока не ударится о дно и пока ему не хватит смелости признать свои ошибки. Но он же «сверхуверенный», помните?



Рискофилия

Разные научные исследования указывают, что предприниматели легче переносят риск, чем среднестатистический человек, то есть для них это меньший стресс. А еще предприниматели чаще выбирают более высокий риск или задачи, несколько более сложные, но возможные для решения. Такая «лояльность к риску» их выделяет, и это связано с желанием достижений.

В развивающихся и «догоняющих» странах, где индекс делового климата (условия для ведения бизнеса) отстает от зрелых ведущих стран (например, в России), предприниматели — настоящие экстремалы в том, как они относятся к жизненному и деловому риску.





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Это круто, потому что благодаря им несмотря ни на что жизнь вокруг становится комфортнее, а наше общее благосостояние растет. Но это и печально, так как значит, что у нас много тех, кто мог бы быть предпринимателем, но для них бизнес в этой стране — слишком авантюрное занятие.

А в чем собственно проблема? В том, что уже в работе вместо выбора оптимального и наиболее выгодного варианта он может привычно выбирать тот, что вряд ли осуществится.

Если в финансах и бизнес-идеях чем рискованней задумка, тем выше потенциальная маржинальность, то в управлении так не работает — и нужно опираться на благоразумие и рассудительность. Решить организовать туристические полеты на Луну — вполне, а вот не оформлять договорные отношения и работать в черную — глупо.



Темная триада

Нет, это не про китайский клановый бизнес. Это про сочетание трех злонамеренных сущностей, которые заметно чаще встречается среди руководителей, предпринимателей и карьеристов: нарциссизм, макиавеллизм и психопатия. Звучит не менее жутко, но что это значит?

Если кратко, то это про эгоцентризм, чувство собственного превосходства, этический принцип «цель оправдывает средства», пренебрежение другими или, другими словами, про алчность и гордыню.

Нарциссизм — преувеличение своей грандиозности.

— преувеличение своей грандиозности. Макиавеллизм — пренебрежение моралью и циничное поведение.

— пренебрежение моралью и циничное поведение. Психопатия — сниженная адекватность, антисоциальное поведение, отсутствие угрызений совести.

Вы наверняка замечали подобное в окружении, на работе или политике. В крайней (опасной) форме это официально считается психическим расстройством личности.



Что делать?

Вечный русский вопрос в этом случае, в принципе, имеет ответы.

Знать врага в лицо

Если вы будущий/действующий предприниматель, консультант или журналист, стоит потратить время и ознакомиться с картой когнитивных искажений, наиболее известными эвристиками и пограничными расстройствами личности и социального поведения. Знание действительно помогает осознавать, избегать и корректировать.

Заниматься самоанализом

Подумайте о своем рабочем или бизнес-поведении и постарайтесь найти изъяны и слабые свойства — как процессуальные, так и в том, как вы мыслите. Выявите положительные стороны. Найдите для себя ситуации, при которых это может сказываться негативно. Определите, как вы будете отслеживать и корректировать свое поведение.

Правильно организовать процессы в компании

Перестройте процесс принятия решений в своей компании, проведите планирование не только бизнес-процессов, но и самого обсуждения и принятия решений. Подумайте, в каких условиях, сроках, среде и порядке оно проходит и в каких должно.

Помнить, что эмоции — подсказки, которые могут вводить в заблуждение

Когда делаете выбор, чаще описывайте чувства и эмоции, свои и окружающих. Они могут как подсказывать, так и мешать сделать правильный ход. Успех в бизнесе напрямую связан с эмоциональным интеллектом.

Найти подходящие вам методики, повышающие рациональность принятия решений

Например:

Расписывайте задачи по составным элементам (слабые и сильные стороны, возможности, проблемы, риски, ресурсы). Делайте дабл-чек. Не принимайте решения слишком быстро — давайте себе возможность обдумать, но обязательно установите разумный срок: например, принять решение на следующий день. Если находите ошибки, порепетируйте то, как нужно делать. Создайте при компании advisory board (независимый консультационный совет). Меняйтесь с коллегами ролью «адвоката дьявола» и только потом решайте.

Вовлечь поведенческого экономиста

Или организационного психолога, фасилитатора, специалиста по организационному поведению, бизнес-коуча (настоящего — с академическим психологическим образованием), который может заметить нюансы, отрегулировать и далее преобразить взаимодействие в команде.

Обратиться к терапевту или консультанту за психологической поддержкой и улучшением самопонимания.

Предпринимательское поведение требует от человека и уверенности, и лояльности к риску, и готовности двигаться к целям. Однако легко потерять грань и выбрать деструктивные стратегии, которые разрушат то, на чем стоит бизнес: рациональность решений, мотивацию сотрудников, отношение с партнерами и лояльность клиентов.

А вам желаю успехов!

Фото на обложке: Willrow Hood / Shutterstock