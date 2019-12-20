Кто такой ресурсный менеджер и почему он нужен вашей компании

Lead Software Engineer в EPAM Роман Большев рассказал о том, почему в его компании сотрудники взяли на себя роль ресурсных менеджеров и как это помогло бизнесу.

Уже давно появилась должность «специалиста по счастью». В каких-то компаниях это внутренний психолог, который следит за настроением каждого сотрудника и предлагает решения проблем. В других – тот, кто заботится о комфортности офиса.

Вряд ли работодатель способен помочь в личной жизни, зато он может содействовать во всем, что касается работы и самореализации.

Кто такой ресурсный менеджер

Один мой коллега – Андрей – всегда долго погружался в проекты, в три раза дольше остальных разработчиков. Из-за этого многие не хотели с ним работать и оставляли нелестные отзывы.

Ресурсный менеджер убедился, что Андрей не ленивый и помог ему найти проект внутри компании, где нужен был именно такой «докапывающийся» разработчик. В результате мы сохранили хорошего сотрудника, который получил комфортный и интересный проект.

Разработчик Алексей хорошо проявлял себя в проектах. Но в один момент ему наскучило работать со знакомым стеком и захотелось попробовать себя в новом направлении – ИТ-безопасности. В текущих проектах таких компетенций не было.

Ресурсный менеджер рассказал Алексею, что в компании есть целый департамент ИТ-безопасности, какие знания и навыки нужны, чтобы туда попасть, а также посоветовал образовательные курсы. В результате компания сберегла хорошего разработчика, а Алексей теперь развивается в захватывающей сфере.

Ситуации разные, но в обеих действовал ресурсный менеджер, наставник. Его труд – это работа с мотивацией.

Как работает ресурсный менеджер

Каждому сотруднику EPAM открыт доступ к специальному порталу Grow. Здесь выложены так называемые скилл-матрицы – в них прописано, какие навыки нужны для той или иной должности. А еще указаны курсы и книги, привязанные к этим матрицам.

В практике EPAM подопечный и ресурсный менеджер вместе обсуждают цели, а затем наставник советует корпоративные курсы и тренинги. Именно ресурс-менеджер подтверждает выбор курсов на портале Grow, а еще прописывает срочность и мотивацию.

Если ресурсный менеджер советует курс, то сам должен проверить, что подопечный его прошел и усвоил – обычно с помощью отзывов от преподавателей. Это мотивирует подопечного не откладывать свое образование на потом.

Мой собственный наставник рассказал о внутренней школе Solution Architect. Я прошел программу и скоро присоединюсь к новому проекту уже в качестве Solution-архитектора, а не техлида. Если бы не ресурс-менеджер, я вряд ли в ближайшее время узнал о школе.

Конечно, если наставник захотел перевести сотрудника на новую должность – этого не сделать по щелчку пальцев. Подопечный должен пройти процедуру Assessment.

Во время нее несколько человек на соответствующий должности, не знакомые с претендентом, задают вопросы и решают, достиг ли он нового уровня. Ресурс-менеджер должен подготовить подопечного к процедуре.

Наставник стоит в копии всех переписок подопечного, касающихся новой должности или проектов. Это позволяет находить решения в непростых ситуациях – например, сотруднику срочно нужен внеочередной отпуск.

Наставник узнает причины, общается с руководителем проекта, собирает отзывы от коллег своего подопечного. От решения ресурс-менеджера зависит, можно ли дать отпуск.

Ресурс-менеджер должен выслушать и понять корень проблемы. Например, человек не всегда хочет повышения зарплаты, иногда ему нужен новый проект. А может, новая роль в проекте. Наставник должен видеть такие нюансы и действовать в интересах подопечного.

Еще одна задача ресурсного менеджмента – адаптация новичков. Все новые сотрудники попадают в Hiring pool – к ним прикрепляются ресурсные менеджеры, помогающие адаптироваться. Они знакомят со структурой рабочих процессов, с социальной средой, внутренними сервисами и политиками компании.

Чтобы отследить состояние новичка, раз в месяц ресурсный менеджер проводит встречу один на один.

Почему ресурсный менеджмент – это выгодно для бизнеса

Не нужно создавать новый отдел. Наверное, вы подумали, что ресурсный менеджер – это отдельная должность, и придется держать целый штат таких специалистов. Но в нашей практике все по-другому.

Ресурсный менеджер – это не должность, это роль. Вы занимаетесь этим во внепроектное время.

Каждый, кто согласился стать наставником, попадает в специальную школу (8 сессий по полтора часа). Здесь мы разбираем процесс приема на работу и период адаптации, глубоко копаем тему мотивации и даже изучаем, как правильно увольнять человека.

Обычно ресурсный менеджер берет не более десяти подопечных – такая планка позволяет не перегружаться. На более высоких грейдах – не более пяти. Пул подопечных должен быть небольшим. Потому что, если он разрастается, теряется тесный контакт между ресурс-менеджером и сотрудником. Ты уже не понимаешь, в какой момент его нужно поддержать, а в какой – поругать.

Сейчас у меня в пуле 9 человек, и такая нагрузка занимает около 4 часов в неделю. Сюда входит встречи один на один, переписка, сбор мнений о подопечном и анализ этих отзывов.

Удержание сотрудников. Ресурсный менеджер есть абсолютно у каждого сотрудника в EPAM, от джуниора до вице-президента. Отказаться от такого наставника нельзя. Он может реагировать на запросы и давать вам возможности расти без промедлений.

На рынке технологий всегда много горячих и классных вакансий. Если вы не даете своему сотруднику расти – скорее всего, рано или поздно ему станет скучно и он уйдет в другую компанию. EPAM второй год подряд входит в топ-100 самых быстрорастущих компаний по версии журнала Fortune. Ресурсный менеджмент страхует наш рост.

Увеличение продуктивности. Чем шире и глубже вы раскрываете способности сотрудника, тем больше он захочет и сможет дать вашему бизнесу.

Экономия времени проектных менеджеров. К кому обычно сотрудник идет просить о повышении? Общепринятая практика – он идет к своему руководителю.

А что если руководитель проекта был поставлен недавно – месяц назад? Чтобы не испортить отношения с подчиненным, ему придется быстро вникать в детали и принимать решение. Ресурсный менеджер снимает эту головную боль.

Экономия времени сотрудников. Чем крупнее компания, тем больше она может вам предложить. Рано или поздно возможностей становится так много – образовательные программы, новые проекты – сотрудник, особенно новый, может не знать обо всех.

В практике EPAM ресурсный менеджер – это человек на несколько грейдов выше вас. Он уже прошел карьерный путь, который вам только предстоит, поэтому видит картинку «свыше». Он знает о возможностях, с которыми вам не приходилось сталкиваться, поэтому может ускорить ваш рост.

Почему я стал ресурсным менеджером

Если кто-то ориентируется и тянется за вами, то и самому приходится расти.

В EPAM в 90% случаев ресурсный менеджер занят в проектах. И если он не будет расти в рамках этих проектов, то не сможет стать примером для подопечных.

Кроме того, взять на себя роль наставника – значит улучшать soft skills. Если вы все время работали на технической специальности, то многие навыки придется развивать с нуля: работа с мотивацией, управление, HR.