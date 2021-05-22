Куда вложить 100 тысяч рублей, чтобы заработать

В прошлом году и начале текущего произошел настоящий бум частного инвестирования. Анастасия Тарасова — глава инвестиционного департамента inv.lu, сертифицированный независимый финансовый советник с 2017 года — рассказывает, куда можно вложить 100 000 рублей и как правильно это сделать.

Рекомендации по инвестициям

Прежде чем принимать решение об инвестициях, необходимо усвоить несколько основных правил. Это поможет избежать ошибок и потери депозита.

Не инвестировать заемные средства. Нет никакой гарантии, что инвестиции принесут доход, а выплачивать кредит придётся в любом случае;

Не вкладывать всю имеющуюся сумму в один актив, то есть только в один фонд, только в акции или только в облигации, — так шансы потерять депозит или его часть повышаются;

Инвестировать желательно в те активы, принцип работы которых понятен инвестору. Принятые наспех решения могут привести к печальному результату;

Не путать инвестирование и трейдинг: если вы планируете инвестировать, то поймите, что это не то же самое, что продажа и покупка активов внутри одного торгового дня;

Сформировать точный план: какую сумму и за какое время инвестор хочет прибавить к стартовому капиталу, а уже потом делать выбор, куда именно вложить свои средства.

Виды инвестиционных активов

Любые денежные вложения имеют определенную степень риска, а чем больше потенциальная прибыль, тем выше шанс потерять первоначальный депозит. Начинающему инвестору не рекомендуется иметь дело с высокорисковыми активами, лучше сосредоточиться на менее прибыльных, но более надежных вариантах.

Банковские депозиты

Один из самых низкорисковых вариантов получения пассивного дохода. Главное преимущество депозита – он приносит стабильный доход, при этом от вкладчика не требуется никаких усилий, достаточно просто открыть счет.

Но у вкладов существенный минус, который нивелирует все преимущества. Они приносят очень небольшую реальную прибыль, которую в перспективе нескольких лет с учетом инфляции трудно назвать прибылью.

Акции и облигации

Акции — один из самых перспективных в плане прибыли, но и один из самых высокорисковых инструментов. Для снижения рисков можно приобрести так называемые «голубые фишки» — акции стабильных крупных компаний — и получать дивиденды.

Спекулятивной деятельностью, то есть трейдингом, на бирже желательно заниматься только тогда, когда инвестор уже приобрел достаточно опыта и хорошо понимает, что именно он делает. Плюсами акций считаются отсутствие потолка доходности, а минусами — высокий риск, о котором всегда нужно помнить.

Такие инвестиции не страхуются, и при неудачном вложении можно не только потерять все деньги, но и уйти в минус. Неопытным инвесторам лучше вкладываться в пропорционально большем количестве в другой вид ценных бумаг — облигации.

Гарантированный доход могут принести облигации федерального займа (ОФЗ), выпускаемые Минфином России. Доходность по ним ощутимо меньше, чем по акциям, зато ликвидность и безопасность вложений очень высока.

ПИФы

Паевые инвестиционные фонды, бюджет которых формируется из долей, приобретенных пайщиками. Распоряжается вложением средств в ценные бумаги и прочие активы управляющая компания. Плюсами ПИФов является доступность (инвестировать можно минимальную сумму — от 1000 — 3000 рублей), контроль за их деятельностью со стороны государства и прозрачная инфраструктура.

Однако вложения в ПИФ являются все же более рискованными, чем в облигации и депозиты. Кроме того, потребуется оплачивать услуги управляющей компании даже тогда, когда фонд несет убытки.

ETF

Фонды, торгующиеся на бирже, имеют в основе базовый актив — какой-то индекс (акций, облигаций, смешанный). Плюсы: ликвидность, четкое слежение за бенчмарком, доступность.

Но возможны колебания цены, так как это рыночный инструмент. Также у них средний уровень риска, а дивиденды зачастую не выплачиваются, увеличивая стоимость чистых активов фонда.

ИИС

Индивидуальный инвестиционный счет. Это разновидность брокерского счета, но с налоговыми льготами. Преимущество ИИС в том, что он позволяет получить налоговый вычет: дает гарантированный доход за счет возврата 13% от суммы пополнения счета, если выбрать тип возврата А, или позволяет не платить налог на прибыль, если выбрать тип В.

В первом случае при инвестировании 100 000 рублей можно на следующий год получить налоговый вычет 13 000 рублей. Но можно ничего не инвестировать: просто пополнить счет и получить вычет (но не более 400 000 рублей в год, это максимальная сумма для расчета налогового вычета — тогда вы получите 52 000 в качестве налогового вычета).

С 2022 года притом налоговый возврат по ИИС будет получить еще проще: соответствующий закон уже принят Госдумой. Однако риски у инвестиций в ИИС те же, что и у брокерского счета — невозможно гарантировать доход, а потери денег при неудаче не покрываются.

Из минусов — и заморозка средств на три года: если вывести средства раньше этого срока, то налоговые льготы теряются.

Валюта и криптовалюта

При наличии свободных 100 000 рублей можно вложиться в валюту по одной из двух схем. Консервативная — регулярная покупка валюты небольшими объемами с целью усреднения курса.

Инвестиции в криптовалюту все еще являются выскорисковыми. Яркий пример тому — волатильность биткоина: буквально в последний месяц он вырос до рекордных $ 63 588, затем рухнул до $ 49 059 (потерял почти 23% от цены), а на момент написания статьи вновь подрос до $ 53 491 (вырос чуть больше, чем на 9%).

Драгметаллы

Вложения в них достаточно надежны, но они могут быть выгодными только в долгосрочной перспективе. При вложении на короткий срок есть риск того, что цена за это время упадет, и инвестор получит не прибыль, а убытки.

Вкладывать свои средства только в золото не стоит. Идеальной стратегией будет включать золото как защитный актив в состав своего портфеля.

Инвестиционный портфель

После того, как инвестор выбрал для себя инвестиционную цель и разобрался в том, какие есть финансовые инструменты и как они работают, необходимо сформировать инвестиционный портфель. Он должен иметь необходимую степень диверсификации: это позволит снизить риск при неблагоприятной ситуации на рынке.

В зависимости от выбранной инвестором стратегии инвестиционные портфели разделяют на три риск-профиля.

Консервативный портфель

Его также называют защитным. Основная цель — стопроцентная защита капитала с минимумом рисковых и максимумом защитных активов. Исходя из этого, в защитном портфеле рекомендуемое соотношение акций и облигаций может составлять примерно 20% к 80%.

Защитный портфель имеет относительно низкие показатели доходности, но зато даже при самом пессимистичном прогнозе для рынка он способен обеспечить ее положительный уровень с учетом инфляции. Такой тип портфеля подойдет начинающим инвесторам и тем, кто во главу угла ставит именно защиту капитала.

Агрессивный портфель

Антипод консервативного. В нем рисковые активы могут составлять до 90% всего объема инвестиций. Риски в таких портфелях частично перекрываются доходами от облигаций. Но при наступлении максимально рисковых событий агрессивный портфель может уйти в минус.

Иногда рисковыми называют портфели, состоящие полностью только из акций и вообще ничем не защищенные от рисков, что плохо.

Сбалансированный портфель

Компромисс между консервативным и агрессивным. В его структуре соотношение акций и облигаций составляет 40% к 60% соответственно, причем в числе акций могут быть как дивидендные, так и акции недооцененных компаний и компаний малой капитализации.

Потенциальная доходность портфеля выше, чем у защитного, но ниже, чем у агрессивного, зато грамотный подбор защитных и рисковых активов в значительной степени балансирует риск-профиль портфеля.

В любом портфеле стоит сочетать вложения в акции и облигации, не делать ставку исключительно на рисковые активы и не инвестировать на заемные средства.

Заключение

Чтобы грамотно инвестировать 100 000 рублей и получить прибыль:

Проанализируйте собственную ситуацию: есть ли у вас свободные деньги, четкий план инвестиций и понимание рыночной ситуации. Определите наиболее подходящий и привлекательный для вас тип финансовых инструментов. Определите свой риск-профиль и на его основе сформируйте инвестиционный портфель. Подумайте, можете ли вы инвестировать через ИИС. Инвестируйте на собственные средства, а не на заемные.