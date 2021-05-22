Куда вложить 100 тысяч рублей, чтобы заработать

В прошлом году и начале текущего произошел настоящий бум частного инвестирования. Анастасия Тарасова — глава инвестиционного департамента inv.lu, сертифицированный независимый финансовый советник с 2017 года — рассказывает, куда можно вложить 100 000 рублей и как правильно это сделать.
- Рекомендации по инвестициям
- Виды инвестиционных активов, их доходность и рисковость
- Банковские депозиты
- Акции и облигации
- ПИФы
- ETF
- ИИС
- Валюта и криптовалюта
- Драгметаллы
- Инвестиционный портфель
- Консервативный портфель
- Агрессивный портфель
- Сбалансированный портфель
- Заключение
Рекомендации по инвестициям
Прежде чем принимать решение об инвестициях, необходимо усвоить несколько основных правил. Это поможет избежать ошибок и потери депозита.
- Не инвестировать заемные средства. Нет никакой гарантии, что инвестиции принесут доход, а выплачивать кредит придётся в любом случае;
- Не вкладывать всю имеющуюся сумму в один актив, то есть только в один фонд, только в акции или только в облигации, — так шансы потерять депозит или его часть повышаются;
- Инвестировать желательно в те активы, принцип работы которых понятен инвестору. Принятые наспех решения могут привести к печальному результату;
- Не путать инвестирование и трейдинг: если вы планируете инвестировать, то поймите, что это не то же самое, что продажа и покупка активов внутри одного торгового дня;
- Сформировать точный план: какую сумму и за какое время инвестор хочет прибавить к стартовому капиталу, а уже потом делать выбор, куда именно вложить свои средства.
Виды инвестиционных активов
Любые денежные вложения имеют определенную степень риска, а чем больше потенциальная прибыль, тем выше шанс потерять первоначальный депозит. Начинающему инвестору не рекомендуется иметь дело с высокорисковыми активами, лучше сосредоточиться на менее прибыльных, но более надежных вариантах.
Банковские депозиты
Один из самых низкорисковых вариантов получения пассивного дохода. Главное преимущество депозита – он приносит стабильный доход, при этом от вкладчика не требуется никаких усилий, достаточно просто открыть счет.
Но у вкладов существенный минус, который нивелирует все преимущества. Они приносят очень небольшую реальную прибыль, которую в перспективе нескольких лет с учетом инфляции трудно назвать прибылью.
Акции и облигации
Акции — один из самых перспективных в плане прибыли, но и один из самых высокорисковых инструментов. Для снижения рисков можно приобрести так называемые «голубые фишки» — акции стабильных крупных компаний — и получать дивиденды.
Спекулятивной деятельностью, то есть трейдингом, на бирже желательно заниматься только тогда, когда инвестор уже приобрел достаточно опыта и хорошо понимает, что именно он делает. Плюсами акций считаются отсутствие потолка доходности, а минусами — высокий риск, о котором всегда нужно помнить.
Такие инвестиции не страхуются, и при неудачном вложении можно не только потерять все деньги, но и уйти в минус. Неопытным инвесторам лучше вкладываться в пропорционально большем количестве в другой вид ценных бумаг — облигации.
Гарантированный доход могут принести облигации федерального займа (ОФЗ), выпускаемые Минфином России. Доходность по ним ощутимо меньше, чем по акциям, зато ликвидность и безопасность вложений очень высока.
ПИФы
Паевые инвестиционные фонды, бюджет которых формируется из долей, приобретенных пайщиками. Распоряжается вложением средств в ценные бумаги и прочие активы управляющая компания. Плюсами ПИФов является доступность (инвестировать можно минимальную сумму — от 1000 — 3000 рублей), контроль за их деятельностью со стороны государства и прозрачная инфраструктура.
Однако вложения в ПИФ являются все же более рискованными, чем в облигации и депозиты. Кроме того, потребуется оплачивать услуги управляющей компании даже тогда, когда фонд несет убытки.
ETF
Фонды, торгующиеся на бирже, имеют в основе базовый актив — какой-то индекс (акций, облигаций, смешанный). Плюсы: ликвидность, четкое слежение за бенчмарком, доступность.
Но возможны колебания цены, так как это рыночный инструмент. Также у них средний уровень риска, а дивиденды зачастую не выплачиваются, увеличивая стоимость чистых активов фонда.
ИИС
Индивидуальный инвестиционный счет. Это разновидность брокерского счета, но с налоговыми льготами. Преимущество ИИС в том, что он позволяет получить налоговый вычет: дает гарантированный доход за счет возврата 13% от суммы пополнения счета, если выбрать тип возврата А, или позволяет не платить налог на прибыль, если выбрать тип В.
В первом случае при инвестировании 100 000 рублей можно на следующий год получить налоговый вычет 13 000 рублей. Но можно ничего не инвестировать: просто пополнить счет и получить вычет (но не более 400 000 рублей в год, это максимальная сумма для расчета налогового вычета — тогда вы получите 52 000 в качестве налогового вычета).
С 2022 года притом налоговый возврат по ИИС будет получить еще проще: соответствующий закон уже принят Госдумой. Однако риски у инвестиций в ИИС те же, что и у брокерского счета — невозможно гарантировать доход, а потери денег при неудаче не покрываются.
Из минусов — и заморозка средств на три года: если вывести средства раньше этого срока, то налоговые льготы теряются.
Валюта и криптовалюта
При наличии свободных 100 000 рублей можно вложиться в валюту по одной из двух схем. Консервативная — регулярная покупка валюты небольшими объемами с целью усреднения курса.
Инвестиции в криптовалюту все еще являются выскорисковыми. Яркий пример тому — волатильность биткоина: буквально в последний месяц он вырос до рекордных $ 63 588, затем рухнул до $ 49 059 (потерял почти 23% от цены), а на момент написания статьи вновь подрос до $ 53 491 (вырос чуть больше, чем на 9%).
Драгметаллы
Вложения в них достаточно надежны, но они могут быть выгодными только в долгосрочной перспективе. При вложении на короткий срок есть риск того, что цена за это время упадет, и инвестор получит не прибыль, а убытки.
Вкладывать свои средства только в золото не стоит. Идеальной стратегией будет включать золото как защитный актив в состав своего портфеля.
Инвестиционный портфель
После того, как инвестор выбрал для себя инвестиционную цель и разобрался в том, какие есть финансовые инструменты и как они работают, необходимо сформировать инвестиционный портфель. Он должен иметь необходимую степень диверсификации: это позволит снизить риск при неблагоприятной ситуации на рынке.
В зависимости от выбранной инвестором стратегии инвестиционные портфели разделяют на три риск-профиля.
Консервативный портфель
Его также называют защитным. Основная цель — стопроцентная защита капитала с минимумом рисковых и максимумом защитных активов. Исходя из этого, в защитном портфеле рекомендуемое соотношение акций и облигаций может составлять примерно 20% к 80%.
Защитный портфель имеет относительно низкие показатели доходности, но зато даже при самом пессимистичном прогнозе для рынка он способен обеспечить ее положительный уровень с учетом инфляции. Такой тип портфеля подойдет начинающим инвесторам и тем, кто во главу угла ставит именно защиту капитала.
Агрессивный портфель
Антипод консервативного. В нем рисковые активы могут составлять до 90% всего объема инвестиций. Риски в таких портфелях частично перекрываются доходами от облигаций. Но при наступлении максимально рисковых событий агрессивный портфель может уйти в минус.
Иногда рисковыми называют портфели, состоящие полностью только из акций и вообще ничем не защищенные от рисков, что плохо.
Сбалансированный портфель
Компромисс между консервативным и агрессивным. В его структуре соотношение акций и облигаций составляет 40% к 60% соответственно, причем в числе акций могут быть как дивидендные, так и акции недооцененных компаний и компаний малой капитализации.
Потенциальная доходность портфеля выше, чем у защитного, но ниже, чем у агрессивного, зато грамотный подбор защитных и рисковых активов в значительной степени балансирует риск-профиль портфеля.
В любом портфеле стоит сочетать вложения в акции и облигации, не делать ставку исключительно на рисковые активы и не инвестировать на заемные средства.
Заключение
Чтобы грамотно инвестировать 100 000 рублей и получить прибыль:
- Проанализируйте собственную ситуацию: есть ли у вас свободные деньги, четкий план инвестиций и понимание рыночной ситуации.
- Определите наиболее подходящий и привлекательный для вас тип финансовых инструментов.
- Определите свой риск-профиль и на его основе сформируйте инвестиционный портфель.
- Подумайте, можете ли вы инвестировать через ИИС.
- Инвестируйте на собственные средства, а не на заемные.
Фото: Krakenimages.com /
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