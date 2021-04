Кто в LeSS, кто по дрова: как мы сократили время вывода продукта на рынок в четыре раза

Что из себя представляет подход LeSS и как он изменил работу команды Системы быстрых платежей (СБП), рассказывает Дмитрий Колесников, директор по развитию инновационных сервисов Мир Plat.form (ИТ-бренд Национальной системы платежных карт – операционного платежного и клирингового центра СБП). Колонка будет полезна тем, кто занимается созданием продукта и хочет сделать его работоспособную версию всего за один спринт.

По мере развития Системы быстрых платежей (СБП) мы стали искать простой, но эффективный подход, который позволил бы вывести сервис на рынок быстрее и подошел для наших масштабных проектов. Некоторые до сих пор думают, что Agile – это только для небольших групп. Однако, это не так.

Еще в 2005 году западные коучи Крэг Ларман и Бас Водди решили эту проблему, придумав подход LeSS (Large-Scale Scrum). Это тот же скрам, но который применяется к множеству команд, работающих совместно над одним продуктом. Как раз, то, что нам было необходимо. Мы обратились к AgiliX Consulting, которые помогли нам начать работать в этом подходе всего за три месяца, и уже в августе 2019 года мы провели свой первый спринт.

Сегодня СБП – это второй публичный кейс LeSS в России. Также в этом подходе работают такие мировые финансовые гиганты, как американские JPMorgan Chase и Bank of America Merrill Lynch, швейцарский UBS Group AG, а также некоторые технологические лидеры, например, Huawei и Cisco. Вместе с тем фреймворк LeSS пока не так распространен, особенно в России.

Ниже я расскажу вам об основных принципах LeSS и о нашем опыте его использования.

Что меняется?

Для того, чтобы вывести какой-то продукт на рынок, недостаточно работы какого-то одного отдела. Тем не менее, многие компании до сих пор существуют в классический парадигме, когда команды формируются не вокруг какой-то задачи, а на основе специализации: аналитики отдельно, разработчики – отдельно и т.д.

Часто это ведет к тому, что сотрудники фокусируются не на ценности для клиента, а на выполнении задач в рамках своей специализации.

Все это очень тормозит процесс разработки, так как каждый отдел делает много лишней работы или фокусируется не на тех задачах, которые необходимо реализовывать в первую очередь. Так, например, одну аналитику по всему продукту можно делать несколько лет. За это время изменятся потребности клиентов, да и сам рынок, а ваш продукт окажется никому не нужен.

Подход LeSS подразумевает, что, даже создавая сложный продукт, можно сделать первую его работоспособную версию всего за один спринт (в нашем случае – две недели) и далее оценить метрики и обратную связь от пользователей.

Он ставит в центр организационного дизайна кросс-функциональные команды, которые изучают реальные проблемы клиента и решают их, поставляя каждый спринт новые элементы функциональности продукта.

Как это выглядит?

Обычно такие команды насчитывают от трех до девяти человек. Их количество может быть разным, и в зависимости от потребностей бизнеса их легко масштабировать. В нашем случае таких команд четыре, в каждой из которых по пять человек.

Все команды одинаковые с точки зрения компетенций специалистов. Каждая должна обладать набором компетенций, достаточным для решения любой задачи из бэклога англ. backlog — упорядоченный список всей известной работы по продукту.

Внутри команд нет четкого разделения по специальности. То есть отсутствуют, например, разработчики или аналитики в традиционном понимании. Каждый считается разработчиком, несмотря на ключевые компетенции.

При этом каждый участник команды может иметь больше одной компетенции. Разработка, тестирование, автоматизация, развёртывание, аналитика, например, – всем этим при таком подходе может заниматься один человек. Стоит заметить, что компаниям в таком случае важно инвестировать в обучение сотрудника, чтобы число его компетенций росло.

При таком подходе каждая команда может от начала и до конца реализовать какой-то элемент работы. Это позволяет менять фокус и легко балансировать нагрузку: если по какой-то причине необходимо сейчас больше заниматься, например, автоматизацией, то несколько человек могут взяться за эту задачу.

В командах нет руководителей – они полностью самоуправляемые.

При этом бэклог продукта – единый, и им управляет исключительно владелец продукта.

С LеSS гораздо проще масштабироваться – нужно просто набрать еще команды. Кроме того, этот процесс можно поручить уже имеющимся сотрудникам, так как они понимают, какими компетенциями должны обладать их будущие коллеги.

Что мы получили?

В прежней парадигме у нас уходило два-три месяца для вывода на рынок первой версии новых сервисов. Сейчас мы делаем это в рамках одного спринта, то есть за две недели. И сразу начинаем получать обратную связь от рынка и учитываем её при развитии сервиса. В итоге целевая версия сервиса получается лучше, учитывает больше нюансов и специфики рынка.

Важно отметить, что сотрудники, которые работают по принципам LеSS, получают большее удовлетворение от работы.

В первую очередь это происходит потому, что они имеют возможность создавать конкретный продукт, который можно представить рынку уже через несколько недель. В стандартной парадигме им пришлось бы долго ждать, пока все, что они сделали, превратится в конечный продукт.

Таким образом, LеSS позволил нам сконцентрироваться на создании ценности для клиента, вовлечь всю команду в развитие продукта и убрать барьеры в коммуникациях. Все это помогло нам сократить время вывода продукта на рынок.

Как повторить опыт внедрения?

Самый простой и эффективный способ – это обратиться к сертифицированным коучам или организациям, которые помогут вам имплементировать этот подход. Если же по какой-то причине это невозможно, то можно изучить его самостоятельно. Правда, на это может уйти год, а то и два. Всего сегодня о принципах LеSS написано более 100 книг. Среди самых популярных и интересных для новичков я бы выделил следующие:

2015 – Large-Scale Scrum: More with LeSS, Craig Larman, Bas Vodde

2010 – Practices for Scaling Lean and Agile Development - Craig Larman, Bas Vodde

2009 – Scaling Lean and Agile Development - Craig Larman, Bas Vodde

Эти книги, как раз, написали авторы подхода Крэг Ларман и Бас Водди. К сожалению, они не переведены на русский язык. Кроме того, на сайте, посвященному подходу LeSS, вы сможете найти тренинги и другую полезную информацию по этой теме. Вы также можете изучить успешный опыт внедрения подхода другими компаниями. Например, из этой статьи вы узнаете о том, как это сделал голландский банк ING.

Если вы все же решили внедрить этот подход своими силами, то мой вам совет: лучше по итогу все равно пригласить экспертов, которые могу скорректировать какие-то моменты и повысить эффективность вашей команды. Для того, чтобы он принес вам нужный результат, необходимо учесть множество нюансов, знать которые могут только эксперты.

Кому этот подход не подойдет?

LeSS – это только для тех команд, которые готовы менять организационный дизайн. Такой подход нельзя внедрить по щелчку пальцев, для этого требуется изменить ряд процессов: ролевую модель в командах, целеполагание, некоторые HR-процессы и многие другие аспекты.

Напоследок стоит заметить, что LeSS подойдет не только компаниям из ИТ-индустрии, но и из любой сферы бизнеса. Недавно, например, коллеги рассказывали мне, что есть и компании-производители пива, которые успешно работают по его принципам.