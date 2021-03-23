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Внедряем Scaled Agile Framework: опыт банка

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Александр Калиновский
Александр Калиновский

Директор по информационным технологиям банка Хоум Кредит

Алина Алещенко

Scaled Agile Framework, или, проще говоря, SAFe – это гибкий фреймворк, который позволяет масштабировать agile – подход на всю организацию. Изначально он пришел из IT-среды, но по сути трансформировался в новую управленческую практику.

О том, как мы решили переходить на SAFe, что из этого вышло и какие выводы мы сделали, рассказывает Александр Калиновский, директор по информационным технологиям банка Хоум Кредит.

Внедряем Scaled Agile Framework: опыт банка

SAFe как методика управления проектами была разработана Дином Леффингуэллом в компании Scaled Agile. Сегодня это один из самых популярных в мире фреймворков. Российские компании стали применять его не так давно – несколько лет назад. Однако речь в основном шла о внедрении отдельных элементов SAFe.

В полном объеме этот подход внедряли и реализовывали единицы. Причина проста: масштабное внедрение SAFe требует очень серьезной реорганизации работы как ИТ, так и бизнеса, и не все готовы вкладываться. 

В банке Хоум Кредит решение о переходе на SAFe было принято в конце 2019 года. И уже в начале 2020-го по этой методике начали работать первые команды – в основном занятые потребительскими продуктами и сервисами. 

 

Когда стоит переходить на SAFe и почему?

Основное отличие SAFe от уже хорошо интегрированного в России agile-подхода – то, что он спроектирован для крупных организаций. Иными словами, если вы – небольшая IT-компания со штатом сотрудников до 50 -100 человек – внедрять SAFe вам необязательно. Скорее всего, для гибкого управления проектами вам хватает SCRUM или LeSS, и это нормально. 

Другой вопрос, когда речь идет о компании с большим штатом. Agile-подход отлично подходит небольшой команде – 8, максимум 10 человек, или когда практически отсутствуют зависимости между командами. А если у вас в компании десятки таких команд? Как синхронизировать их работу?

Отсутствие слаженности порождает ряд проблем. Во-первых, каждая команда работает над своей частью процесса и не видит «картинку» в целом – то есть у людей отсутствует понимание, зачем они работают, и это влияет на эффективность.

Вторая – сложность в коммуникации между отдельными командами.

Третья, закономерно вытекающая из первой и второй – сложность в расставлении приоритетов. В результате некоторые задачи, решение которых постоянно откладывается, «провисают» на месяцы и дольше. В конечном итоге это влияет на качество продукта, на его time to market, а главное – на эффективность.

Если вы сталкивались с проблемами, указанными выше, и вы – крупная компания, то вам, скорее всего, стоит рассмотреть переход на SAFe – так же, как это сделали мы.

 

Как работает SAFe

SAFe учит управлять большим числом команд в формате одного целого. Для этого команды IT-блока регулярно – в среднем раз в 3,5 месяца – собирают на большую встречу: PI-планирование.

На этой встрече команду знакомят с ближайшей масштабной задачей в формате release train («поезд релиза»). Над этим «поездом» работают разные команды, каждая из которых выполняет свою функцию. На встрече обсуждается задача, этапы ее выполнения, бизнес-цели. Команды вместе решают, как именно будут ее достигать. 

Еще один плюс SAFe – это улучшенный контроль за инвестициями, за тем, насколько полезно будет то или иное предложение для бизнеса. Каждую задачу «поезда» оценивает с точки зрения MVP, CBA и других параметров специальный инвестиционный комитет.

Благодаря такому подходу небольшие, но важные задачи не «вылетают» из процесса, а крупные задачи становятся более контролируемыми с точки зрения оценки их будущей эффективности и прибыльности для бизнеса.

 

Этапы внедрения SAFe

Переход на SAFe требует значительных затрат и усилий: это обучения менеджмента, затраты на организацию и проведение PI-планирования и прочие расходы. Поэтому компании, которая планирует использовать эту методологию, в первую очередь нужно оценить экономическую эффективность фреймворка.

Затем — намечаете этапы перехода. Понятно, что полная перестройка компании на новый фреймворк – это длительный и сложный процесс. Поэтому мы в Хоуме составили карту внедрения SAFe, в которой обозначили этапы перехода на новую методологию каждой продуктовой команды.

Мы знали, что в реальности все, скорее всего, пойдет не так, как в книжках. А постепенный переход дал нам пространство для маневра и оперативного поиска решения проблем, которые будут неизбежно возникать в процессе работы. 

Мы начали с команд, которым уже был близок Agile-подход. В первую очередь в SAFe были переведены профит-направления: сформированы стримы «Кредиты и депозиты» и «Карты и лояльность». Следующими по приоритетности стали критичные сервисные функции и каналы.

Так мы сформировали стримы «Риски» и «Мой Кредит», отвечающий за разработку мобильного приложения (в 2020 году приложение было переименовано в «Хоум Кредит»).

 

Что думает бизнес?

Нам было важно понять, насколько происходящие изменения отражаются на результатах работ. И вот какой фидбэк мы получили от команд, которые отработали по новой методике полный год.

Руководители бизнеса отмечали, что новый фреймворк обладает как плюсами, так и минусами. Из плюсов они называли:

  •  фокус людей в командах на общие цели, чего не было раньше;
  •  более эффективную проработку задач;
  •  быструю обратную связь между участниками со стороны бизнеса и командами.

Снизилась также конкуренция между командами разных блоков, повысились эффективность и вовлеченность, улучшились навыки сотрудников.

При этом на поверхность вышли моменты, которые требуют проработки в будущем. Среди них – большое количество зависимостей команд друг от друга, отсутствие прозрачного процесса работы в случае «влета важной задачи внутри PI», а также проблема с пониманием компетенций, которые могут пригодиться во время работы над очередным «поездом».

Кроме того, далеко не все сотрудники сразу готовы принять новый подход и тратить 2-3 дня на участие в первом PI-планировании.

Важно отметить, что трансформация касается не только IT, но и бизнеса в целом. Бизнес берет на себя роли, которые прописаны в методологии – Business Owners, Product Managers. Также мы меняем процессы управления инвестициями, портфелем проектов. Один из плюсов SAFe – там очень много фокуса именно на этом.

 

Выводы

  •  Нужно понимать, что трансформация IT, тем более банковского — это не спринт, а марафон, тут нужно много терпения;
  • SAFe позволяет сократить в крупных компаниях time to market в среднем на 10%;
  • Вы получаете полезную методологию управления незавершенным производством, повышаете вовлеченность сотрудников;
  • Улучшаете инженерные практики и скорость доставки ценности или продукта для клиента без снижения их качества.

Фото на обложке: pixabay.com

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