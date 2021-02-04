Agile для бизнеса: почему вам это необходимо прямо сейчас. Часть 1

Business Agility – одно из самых актуальных направлений цифровой трансформации, оно затрагивает не только ИТ-подразделения, но и все направления бизнеса. Этот подход подразумевает оптимизацию всей организации. Главные цели – улучшение качества услуг или продуктов, предоставляемых клиентам, и повышение адаптивности компании – скорости, с которой организация может менять направления своей деятельности, опираясь на обучение.

В проекте Dig(IT)al рассказываем о технологиях, которые помогут вам заработать. Переходите на цифровую сторону бизнеса.

Почему возник тренд на Business Agility?

В современном мире на любую компанию оказывает давление множество внешних и внутренних факторов, которые побуждают бизнес к трансформации. В России и мире реализуются масштабные инфраструктурные проекты для обеспечения максимального покрытия интернетом, а цифровые технологии проникают во все сферы жизни. Digital входит в отрасли экономики, где десять лет назад этого даже не предполагали.

Практически любая компания, какой бы основной продукт она не предлагала, вынуждена осваивать информационные технологии. Например, Dodo Pizza абсолютно серьезно называет себя ИТ-компанией, и, в общем, имеет на это полное право. Цифровизация уже здесь, она меняет подходы, процессы и скорость изменений.

Стремительное развитие технологий приводит к тому, что инновации появляются практически каждый день. Любая из них может полностью поменять правила игры в вашей отрасли, сделав вчерашних новичков и аутсайдеров новыми лидерами (и наоборот!).

Так, компании поминутной аренды автомобилей вовремя поняли, что новые технологии трекинга геолокации и повсеместное распространение смартфонов открывают гигантские возможности для такой консервативной сферы, как прокат машин, и за считанные годы полностью изменили расстановку сил в индустрии. С 2006 по 2014 год рост количества каршеринговых автомобилей по всему миру составил 700%!

Процессы появления новых игроков и развитие конкурентов формируют новые стандарты в индустрии, модели бизнеса и способы взаимодействия с потребителями. Сейчас, как никогда раньше, важен голос клиента. Мир цифровой экономики, предлагая всё больше автоматизации и непрерывно повышая комфорт, формирует новые требования потребителей к продуктам и сервисам. Сегодня мало сделать хороший продукт – надо предложить клиенту то, что кардинально изменит его опыт и упростит жизнь.

Высочайшая динамика изменений требует от компаний оптимизации, гибкости и скорости принятия решений. Умение адаптироваться и быстро реагировать, опережать события и угадывать желания клиента выходят на первый план. Подобные цели требуют от компаний новых инструментов и способов организации работы. И тут на помощь приходит agile.

Кому может помочь agile?

Существует миф, что agile (в любом своем воплощении, будь то scrum, kanban, LeSS, или любой другой фреймворк) применим исключительно к ИТ-компаниям. Это в корне неверно.

Во-первых, практически любая компания сейчас вынуждена в той или иной мере становиться ИТ. Не имеет значения, чем вы занимаетесь – продовольственным ритейлом, изданием книг, производством или финансами – вы вынуждены уходить в digital, автоматизировать внутренние процессы и общаться с клиентом в сети.

Во-вторых, «сердце» agile и главная цель этого подхода – максимизация ценности любого продукта, создаваемого в условиях непредсказуемой среды и быстрых изменений. Упрощение процессов, повышение скорости реакции, фокус на клиенте – всё это принесёт пользу любой компании, независимо от отраслевой специфики.

Ограничительным параметром при проведении трансформации может служить размер компании, текущий уровень культуры в организации и ее соответствие основным принципам agile. Конечно, это не значит, что крупные корпорации принципиально нельзя трансформировать. Но то, что этот процесс будет для них сложнее, дольше и дороже – не вызывает сомнений.

Agile-трансформация предполагает, в первую очередь, огромное количество организационных изменений, перестройку всего подхода к работе. Поэтому чем крупнее компания, чем больше в ней подразделений, функций и формализованных процессов, тем больше накопленный объем унаследованной инфраструктуры, избавление от которого не сможет пройти безболезненно.

Хорошая практика для гигантов отрасли – апробировать трансформацию на каком-то отдельном бизнес-участке, выделив его в своеобразный внутренний стартап, а потом уже постепенно масштабировать успех, учась на собственном опыте.

Здесь можно вспомнить успешный опыт «Альфа-Банка», начавшего свой путь в трансформацию с «Альфа-Лаборатории», получившей карт-бланш на изменения. Тем же путём пошли и многие другие большие компании – НСПК, МТС и так далее.

Как agile сохраняет команду?

Однако желание оптимизировать бизнес-ценность может стать для компании не единственной причиной встать на путь трансформации.

Сегодня обострилась борьба не только за клиента, но и за сотрудника. Если бизнес хочет нанимать лучших людей, он должен предложить, кроме достойного уровня компенсации, рабочую среду, в которой сотрудники смогут чувствовать себя востребованными и решать задачи по профессиональному развитию.

Для людей важны возможности самореализации, повышения своего мастерства, привнесения в мир чего-то ценного, ощущения самостоятельности в решениях. Мотивированный человек будет вкладываться в работу сильнее, а результат будет качественнее и быстрее. Польза для бизнеса очевидна.

Все эти ключевые факторы мотивации умственного и творческого труда работника уже заложены в agile.

Первый пункт Agile-манифеста, содержащего основные ценности подхода, гласит, что люди и их коммуникации важнее процессов и инструментов. То есть гуманистическая ориентация на человеческие взаимоотношения постулируется в agile на уровне глубинных смыслов. А в современном мире это конкурентное преимущество, которое нельзя игнорировать.





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