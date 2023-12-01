Пособия, выплаты и льготы семьям с детьми в 2023 году

В России есть несколько установленных государством пособий на детей. Перечень выплат прописан в № 81-ФЗ от 1995 года, но существуют и нормативные акты, которые их определяют. На какие льготы могут рассчитывать семьи с детьми в 2023 году, рассказал Никита Андрушкевич — юрист, основатель юридической фирмы «Андрушкевич и партнеры».

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Материнский капитал в 2023 году: особенности

В 2020 году маткапитал претерпел существенные изменения. Если ранее его выплачивали только семьям с двумя и более детьми, то теперь получить сертификат можно и на первого ребенка.

Сумма выплаты составляет 589,5 тыс. руб. на одного малыша. Если рождается второй, капитал увеличивается до 779 тыс. руб. Для получения пособия достаточно обратиться с заявлением в Социальный фонд и подать документы.

Единовременное пособие при рождении ребенка в 2023 году

С появлением малыша семье полагается пособие 23 011 руб. Оно предоставляется единоразово независимо от того, имеет мама официальный доход или нет. Размер пособия фиксированный. Отдельные регионы устанавливают собственный коэффициент, за счет которого можно получить большую сумму.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2023 году

В 2023 году условия для получения пособия претерпели существенные изменения. Если в 2022 году его могли получить все семьи независимо от дохода, то теперь оно положено только малоимущим и составляет 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. Максимальный размер — 33 282 руб. Таким образом, выплата назначается только тем родителям, у которых официальный доход ниже ПМ из расчета на одного члена семьи.

Чтобы получить пособие, необходима справка о доходах за последние полгода. Также при рассмотрении заявления учитывается наличие движимого и недвижимого имущества, банковских вкладов, дополнительных источников дохода.

Ежемесячное пособие на детей до 3 лет в 2023 году

Если в 2022 году каждый месяц выплаты начислялись государством только на первого ребенка, а на второго деньги выдавались из маткапитала, то сейчас они предоставляются на всех детей. Но существенные изменения коснулись оценки нуждаемости.

В 2022 году данный критерий составлял два прожиточных минимума. В 2023 году он снизился до одного ПМ. Кроме того, при рассмотрении заявления принимается во внимание наличие у семьи имущества свыше обозначенного законодательством минимума:

жилплощадь в квартире — менее 24 кв. м на человека, в доме — до 40 кв. м, при этом не учитывается жилье, предоставленное как мера поддержки или признанное непригодным для проживания;

не более одной дачи на семью;

1 или 2 гаража в зависимости от размера семьи и наличия в ней инвалидов;

земельный участок площадью не более 0,25 Га в городской черте и не более 1 Га в сельской местности;

1 или 2 авто или мотоцикла в зависимости от количества детей;

катер или другая техника в количестве одного или двух;

годовой процент банковских сбережений не превышает 1 прожиточный минимум;

при наличии доли недвижимости учитывается только жилплощадь в размере более одной трети от общей.

Если эти условия не соблюдены, и доход семьи превышает один ПМ на человека, на пособие вряд ли стоит рассчитывать.

Ежемесячная выплата из маткапитала до 3 лет в 2023 году

В 2023 году нуждающиеся семьи могут каждый месяц получать средства из маткапитала. Если в 2022 году их выдавали лишь на второго ребенка, то теперь материальная поддержка направлена на всех детей: очередность их рождения в расчет не принимается. Выплата производится из бюджетных средств независимо от других пособий. Показатель нуждаемости при этом остается неизменным и составляет один ПМ.

Единое пособие на детей до 17 лет в 2023 году

С 1 января 2023 года предусмотрено общее пособие для всех детей до 17 лет. Сумма выплат от материального положения семьи: 50, 75 или 100% детского ПМ.

Пособие предоставляется беременным и женщинам с детьми, если они соответствуют следующим требованиям:

дети и родители являются гражданами России и постоянно проживают в РФ;

доход на одного человека в семье не более одного ПМ, при этом берется показатель, актуальный для данного региона;

соблюдается правило нулевого дохода;

не превышены требования по наличию разных типов имущества.

Беременным для получения пособия нужно встать на учет в клинику на сроке до 12 недель. На выплаты также имеют право матери, чьи дети не достигли 17 лет. Новое пособие таким образом объединяет в себе несколько разрозненных вариантов господдержки, выдаваемых до 2023 года. Для оформления теперь не нужно посещать несколько разных ведомств: достаточно подать документы и заявление в Социальный фонд России.

Выплаты многодетным

Следует принять во внимание, что в российском законодательстве отсутствует понятие «многодетная семья». Каждый регион самостоятельно определяет этот статус. В Москве, например, это три и более детей до тех пор, пока младшему не исполнится 16 лет. Для детей, которые обучаются по образовательным программам, этот параметр достигает 18 лет. Выплаты производятся из городского бюджета:

ежегодная компенсация на приобретение одежды, если дети учатся в образовательных учреждениях;

ежемесячные компенсации за оплату ЖКУ и пользование телефоном;

ежемесячная компенсация за приобретение детских товаров (для семей с 5 и более детьми);

ежемесячная компенсация на каждого ребенка до 18 лет, при обучении в вузе — до 23 лет (если в семье 10 и более детей);

ежегодная выплата ко Дню знаний и ежемесячная компенсация матери (для семей с 10 и более детьми).

Пособие на ребенка для военнослужащего, который проходит военную службу по призыву

Если в семье родился ребенок, а мужчину призвали в армию, его родные могут получать пособие. С 1 февраля 2023 года оно составляет 15 548 руб.

Оплата больничного по уходу за ребенком в размере 100% от зарплаты

Изменения в законодательстве коснулись выплаты больничного еще в 2021 году. Теперь они составляют 100% от зарплаты ухаживающего родителя, независимо от его стажа работы. Часть денег выплачивается из Фонда социального страхования. Расчеты производятся на основании больничного листа, поэтому дополнительные документы оформлять не нужно.

Разовая выплата в 10 000 руб. на каждого школьника

Финансовая помощь была оказана в период коронавируса, но в 2023 году такой выплаты нет.

Куда обратиться, если в пособии отказали?

Отказать в пособии могут по следующим причинам:

ошибки в заявлении;

отсутствие некоторых документов;

несоответствие требованиям получения;

изменения сведений о семье.

При отказе обратитесь в МФЦ или соцслужбу для выяснения причин. Если вам не назначили пособие из-за неправильно заполненного заявления или отсутствия какого-либо документа, можно подать запрос заново, исключив прежние ошибки.

Для обжалования решения необходимо составить письменное обращение с указанием причин, которые считаете несправедливыми. Пропишите персональные данные, номер и дату отказа и отправьте в Социальный фонд. Если документ не был рассмотрен в установленный срок, и вам не пришел ответ, можно обращаться в суд. Правда, если вам не назначили пособие по причине несоответствия требованиям имущественного ценза, обжалование вряд ли поможет.

Государственное пособие — ощутимая поддержка для малоимущих семей. Однако чтобы его получить, необходимо соблюсти условия, предписанные законодательством.

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