Вертолетные туры и кемпинг в заповеднике: как выживает люкс-туризм

Если с пакетными турами все более-менее понятно, то что сегодня происходит с дорогостоящими путевками? И как изменились люкс-путешествия после пандемии? Об этом рассказывает Андрей Панчилов — основатель компании по организации премиальных путешествий по Америке Freedom Roads .

Туристическая сфера одна из первых попала под удар коронавируса. Пока эксперты делают прогнозы о том, сколько времени потребуется для восстановления рынка, можно наблюдать, как турбизнес трансформируется .

Одинаковые потери для всех

Весь мировой туризм претерпел значительные финансовые убытки из-за пандемии. Согласно отчету Всемирной туристической организации при ООН (UNWTO), потери туристического сектора в 2020 году составили в общей сложности $320 млрд, что более чем в три раза превышает сумму потерь из-за экономического кризиса в 2009 году.

В одинаково сложном положении оказались как мелкие турагентства и частные гостиницы, так и гиганты туристического бизнеса. О своем банкротстве объявили даже всемирно известные компании, например, крупнейший оператор по прокату машин Hertz.

В июне генеральный секретарь ООН заявил, что в первые пять месяцев 2020 поездок за границу стало более чем в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня путешествия снова доступны, хоть и с соблюдением определенных правил. Тем не менее для полного восстановления сферы туризма и гостеприимства понадобятся еще годы.





Курс на внутренние возможности

Частично ограниченное авиасообщение между странами и необходимость соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы по-прежнему тормозят экономику и вносят свои коррективы в работу туристических организаций. Самая распространенная тенденция сегодня — поездки в близлежащие регионы и местные курорты.

Компании по организации путешествий сконцентрировались на развитии внутреннего туризма. Премиальный сектор также занялся изучением новых направлений и подготовкой новых продуктов. На рынке путешествий класса люкс выросло количество предложений по посещению уникальных природных зон со сложной транспортной логистикой.

Когда, как не сейчас, брать вертолетные экскурсии, чтобы посмотреть на вулканы Камчатки с высоты птичьего полета?

Самое выгодное положение сегодня — у регионов и стран с концентрацией ключевых туристических точек на близком расстоянии. Например, в Америке, где еще не до конца сняты ограничительные меры, разрешено посещение мест для отдыха на свежем воздухе. А значит, житель Калифорнии, имея собственный автомобиль, может отправиться с утра серфить на Хантингтон-Бич, а в обед уже кататься на сноуборде в Биг-Беаре.

В России посещение самых живописных природных зон, таких как озеро Байкал, горы Алтая или Чукотский полуостров, дорогое удовольствие.

Согласно данным Центра развития ВШЭ, во втором квартале 2020 года усредненная по стране сумма денежного дохода (32,85 тыс. рублей) по отношению к среднему прожиточному минимуму на душу населения (11,47 тыс. рублей) достигла самой низкой отметки за последние 10 лет (с 2011 по 2020 гг.), составив 286%. Дорогостоящие направления для путешествий пользовались спросом в этом сезоне.

Аналитика Ассоциации туроператоров России (АТОР) показала, что турпоток в Бурятию и на Алтай вырос по сравнению с прошлым годом на 5-10%. А значит, внутренний туризм класса «премиум» укрепил свои позиции несмотря на падение покупательной способности населения.





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Рост спроса на индивидуальный туризм

Одно из ключевых изменений рынка туризма — то, что люди стали делать выбор в пользу индивидуальных форматов отдыха. Автобусные экскурсии в группах из нескольких человек сегодня неактуальны. Необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, в том числе социальной дистанции, рождает спрос на частные путешествия.

Индивидуально — значит, дороже. Туркомпании вынуждены расширять спектр услуг и предлагать более дорогостоящие варианты отдыха. И тут большой выбор предлагают организаторы премиальных путешествий. После послабления ограничительных мер запрос на одиночные путешествия в Америке вырос на 15-17% по сравнению с периодом до коронавируса, согласно нашей статистике.

Частные поездки, личные экскурсии и закрытые территории — это то, на чем изначально специализировался люкс-туризм.

Например, оказание индивидуальных услуг для вип-гостей. Согласно персональным запросам и пожеланиям клиента, ему предоставляется полный «консьерж-сервис»: аренда любого вида транспорта, бронирование вилл, ресторанов, организация специальных событий, встреча и сопровождение.





Потребность в ярких эмоциональных переживаниях

За время пандемии люди соскучились по ярким впечатлениям и стали осознаннее относиться к выбору способа отдыха. Чем большую эмоциональную ценность несет путешествие, тем оно привлекательнее для туриста. Сервис Booking провел исследование предпочтений путешественников после пандемии и спрогнозировал, что в будущем году индустрия туризма направит свои силы на создание новых, нестандартных маршрутов и туров. Дарить уникальные возможности и незабываемые переживания — такую цель сегодня ставят перед собой туроператоры.

Самый большой выбор необычных эмоциональных активити предлагают туроператоры класса люкс: на рынке заметно растет спрос на частные яхты и вертолетные туры. В месяц мы получаем более 100 запросов на подобные услуги.

Среди премиум-аудитории растет популярность нестандартных форматов отдыха, например, глэмпинга или кемпинга с проживанием в палатках.

Эксклюзивные туры в природные заповедники в компании именитых спортсменов или известных личностей — дорогое удовольствие не для всех. Ценник на подобные путешествия достигает $10 тыс. Помимо приобретения незабываемых впечатлений, такие поездки позволяют находиться в изоляции от большого скопления людей, отвечая всем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Люди любят и хотят путешествовать несмотря на риски. Рынок премиум-туризма и до пандемии был ориентирован на эксклюзивность, безопасность и насыщенность эмоциями, а последние события только подтвердили, что запрос аудитории на данные направления растет. Для этого организаторы дорогостоящих путешествий предлагают своей аудитории новые форматы отдыха, эксклюзивные сервисы и необычные маршруты, при этом обеспечивая полную защиту своим клиентам.





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Вывод

Мир по-прежнему остается в неведении по поводу дальнейшего развития событий, в то время как турбизнес старается встать на ноги и восстановить свои позиции. Ориентирование люкс-сегмента на постоянный поиск оригинальных предложений, индивидуальный подход и новые форматы позволяет полностью закрывать потребности финансово состоятельной аудитории.

Распространенное мнение о том, что в кризис богатые богатеют, а бедные беднеют, находит подтверждение в том факте, что несмотря на кризис, спрос на дорогостоящие туры растет. А значит те, кто мог их себе позволить до пандемии, все еще заинтересованы в предложениях от премиальных туроператоров.



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