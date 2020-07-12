«Маховик уберизации»: как цифровые платформы изменят наш подход к работе

Сергей Ахметов, CTO IT-холдинга TalentTech, объясняет, почему Uber-модель управления в скором времени может стать реальностью для большинства бизнес-процессов и как это повлияет на работу человека.

На деле диджитал-трансформация бизнеса может улучшить процессы, в том числе для сотрудников. Внедрение цифровых сервисов для распределения персонала может снизить нагрузку, улучшить продуктивность и сократить издержки.

Повсеместная цифровизация, которую ускорила пандемия коронавируса , принесла, на первый взгляд, множество минусов: кому-то сложно работать дома, кто-то испытывает технические ограничения, кому-то не хватает контроля за продуктивностью.

Специфика Uber-модели в разных сферах

Вкратце, уберизация — это замена посредников цифровыми платформами. Сейчас существуют два измерения: области, в которых такая модель уже работает, и те сферы, в которых ее будет возможно внедрить в ближайшем будущем.



Где уже работает

Сфера B2C

Самые яркие примеры — такси, доставка еды, онлайн-репетиторство. Об этих сферах написаны тысячи статей, но стоит заострить внимание на одном важном тренде.

Параллельно уберизации происходит постепенное отделение человека и его «орудий труда» от физического присутствия на рабочем месте c помощью каналов связи, роботизации и VR-технологий.





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В Японии, например, запущен такой стартап: там продают кухонного робота в виде манипуляторов, эмулирующих руки, к которым подключается профессиональный повар — и на вашей кухне удаленно готовит блюда. Такая цифровая трансформация как раз и дает возможность внедрять убер-модели в тех областях, где еще недавно это казалось невозможным.





Сфера B2B

Бизнес упрощает взаимодействие не только с клиентом, но и с внутренней командой. Это позволяет управлять качеством ресурсов, дает возможность исключить простои техники из-за недостатка персонала.

Один из многочисленных вариантов — решение «Свои люди»: руководитель подключает коллектив к приложению, публикует там задачи, а свободный в эту смену сотрудник откликается на дополнительную подработку.

В таких условиях можно увеличить скорость исполнения заказа за счет круглосуточной работы, в отличие от формата «с 9 до 18». Качество также усилится за счет передачи проекта непосредственно исполнителю без промежуточных звеньев.

Такой способ управления задачами повышает вовлеченность и производительность сотрудников. Если его укрепить соответствующей формой оплаты, то и зарабатывать сотрудник сможет больше.

Например, в кейсе одной крупной компании время, которое персонал тратит на производительную работу, возросло с 50% до 70%. Компания получает увеличение эффективности благодаря сокращению времени работы, утилизации техники, снижению затрат на непроизводительное размещение людей в офисе.



Где это возможно

Это области, которые сейчас связаны с офлайн-трудом. В первую очередь, ремонт и строительство. Например, уже сейчас можно провести на даче воду без физического присутствия заказчика: можно сделать заказ, связавшись с подрядчиком по Zoom, оговорить детали и сроки, а потом отчет за уже сделанную работу получить в виде фото/видео.



В недалеком будущем заказ на подобные работы сможет автоматом разбиваться на задачи и собирать команды специалистов необходимого профиля. Множество игроков сейчас работают или экспериментируют с подобной бизнес-моделью, основная трудность — обеспечить необходимую плотность заказов для исполнителя, а также контроль качества и арбитраж сложных случаев.

В недалеком будущем заказ на подобные работы сможет автоматом разбиваться на задачи и собирать команды специалистов необходимого профиля. Множество игроков сейчас работают или экспериментируют с подобной бизнес-моделью, основная трудность — обеспечить необходимую плотность заказов для исполнителя, а также контроль качества и арбитраж сложных случаев. Почти вся сфера услуг, в основе которых коммуникация от человека к человеку. Например, адвокаты, телемедицина, обучение, риелторы.

На производстве уберизация позволит сократить издержки и ликвидировать простои техники на производстве. В будущем нас ждут отдельные системы, которые будут помогать решать ту или иную проблему онлайн и полностью исключат необходимость физического присутствия человека.



Один день из жизни работника будущего

В ближайшие годы повсеместно распространится связь 5G, которая позволит передавать необходимый объем информации, раскроют свой потенциал технологии AR/VR, упадут цены на робототехнические устройства. Давайте представим, как выглядит рабочий день в новом мире у квалифицированного экскаваторщика, например.

Прошлая жизнь такого специалиста состояла из переездов по стране и длительных простоев. Теперь все по-другому: он просыпается, завтракает и отправляется на 8-часовую рабочую смену… в свою же комнату.

Его рабочее место оборудовано рычагами, джойстиками, необходимыми для управления машиной педалями и кнопками. Он надевает VR-шлем и отправляется, например, в соседний город или даже регион копать котлован. Ему больше не нужен ни подготовительный инструктаж, ни информация по проекту. Все это висит буквально в воздухе — на экране шлема или другом цифровом устройстве.





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Технику привезли и выгрузили ночью заранее. Экскаваторщик видит, что делает каждая другая единица техники на площадке, а другие знают, что делает он — все работают синхронно. Во время смены на самой площадке находится максимум один человек, который следит за исправностью техники.

После окончания смены процесс продолжается, ведь пришел следующий человек, также подключившись удаленно. Такая система помогает рабочему постоянно быть загруженным задачами по своей специальности, даже в течение дня переключаясь между площадками.

При таком режиме и при использовании всего своего времени для производительной работы специалист неизбежно кратно увеличит свои доходы. Это радикально меняет жизнь человека и мотивирует других — по принципу домино.



Вот список преимуществ, которые принесет новая реальность:

Для человека. Издержки на перемещения вслед за техникой исчезают — можно посвящать все время именно производительной работе. Следствие этого — кратный рост доходов и возможность поселиться в любом месте, что кардинально меняет качество жизни.

Издержки на перемещения вслед за техникой исчезают — можно посвящать все время именно производительной работе. Следствие этого — кратный рост доходов и возможность поселиться в любом месте, что кардинально меняет качество жизни. Для компании. Бизнес упрощается, компании больше не требуется заботиться о персонале, начиная с найма и заканчивая обеспечением условий труда. Компания сосредоточена только на привлечении заказов и поддержании работоспособности техники. Работники будут привлекаться по Uber-модели размещением заказов на рабочие часы на специализированных платформах.



Эти же платформы позволят управлять качеством рабочей силы. Появляется возможность исключить простои техники из-за недостатка персонала или невозможности работать по три смены круглосуточно. Общая экономическая эффективность позволит снизить расценки, а это ведет к увеличению заказов и доходов.

Бизнес упрощается, компании больше не требуется заботиться о персонале, начиная с найма и заканчивая обеспечением условий труда. Компания сосредоточена только на привлечении заказов и поддержании работоспособности техники. Работники будут привлекаться по Uber-модели размещением заказов на рабочие часы на специализированных платформах. Эти же платформы позволят управлять качеством рабочей силы. Появляется возможность исключить простои техники из-за недостатка персонала или невозможности работать по три смены круглосуточно. Общая экономическая эффективность позволит снизить расценки, а это ведет к увеличению заказов и доходов. Для заказчика. Резко увеличивается скорость исполнения заказа за счет круглосуточной работы. Качество улучшается за счет IT и передачи проекта непосредственно исполнителю и автоматизированным системам контроля.



Стоимость уменьшается за счет сокращения времени работы, более полного использования техники, снижения затрат на непроизводительное размещение людей (например, не нужно привозить и обслуживать бытовки). Это позволит за те же деньги сделать гораздо больше, а значит и больше заработать.

Резко увеличивается скорость исполнения заказа за счет круглосуточной работы. Качество улучшается за счет IT и передачи проекта непосредственно исполнителю и автоматизированным системам контроля. Стоимость уменьшается за счет сокращения времени работы, более полного использования техники, снижения затрат на непроизводительное размещение людей (например, не нужно привозить и обслуживать бытовки). Это позволит за те же деньги сделать гораздо больше, а значит и больше заработать. Для индустрии. Уменьшение издержек и повышение качества приведет к увеличению заказов. Увеличение заказов и использование IT-платформ позволят дальше снизить издержки, а масштаб — увеличить качество. Маховик начнет раскручивать сам себя.



Такой процесс уже идет у всех на виду в такси-сервисах. Поиск со смартфона убрал издержки на заказ машины, а навигация — издержки на перепробег. Легкость распространения приложений обеспечила необходимую плотность заказов. Это позволило резко нарастить время, которое таксист везет пассажира, а не тратит на поиск заказа. Отсюда и увеличение заработка, часть которого направили на снижение цены услуги. Новая цена привлекла еще больше клиентов и маховик раскрутился.

Системы, которые возникнут в рамках развития уберизации, следует рассматривать не как замену человеку, а как усилитель его умственных способностей.

В свое время, экскаватор «усилил» человека физически, позволив одному делать работу сотни землекопов. Человечество не стало от этого меньше копать — наоборот, при этом экскаваторщики зарабатывают на порядок больше землекопов.

Искусственный интеллект в 99% случаев позволит технике выполнять всю работу самостоятельно, а в неординарных ситуациях будет автоматически подключать человека удаленно. Тот, кто будет обладать достаточными цифровыми компетенциями для управления этими системами, получит высокооплачиваемую работу. А человечество станет копать еще больше.

Карантин — первый экзамен для компании на то, насколько успешно она провела диджитал-трансформацию. Те, кто внедрили цифровые инструменты и обучили людей, оказались готовы к кризису. Специалисты, которые умеют работать в цифровой среде, выиграют и останутся востребованными. Уже сейчас на фриланс-биржах есть специалисты из регионов, которые успешно работают на крупных московских заказчиков и получают большие суммы.





Новая эра приведет к свободе перемещений и новым привычкам

На первый взгляд, изменения кажутся негативными: сокращается «живое» общение с людьми, растет рабочая загрузка. Многим кажется, что такая система начнет «выжимать» людей, и выгорание наступит быстрее.

Но человек умеет приспособиться ко всему — произойдет изменение привычек. Система даст возможность выбирать комфортную локацию для жизни, что повлияет на здоровье, повысит работоспособность и доход. Маховик уберизации усилит многие сферы и создаст миллионы рабочих мест. В новом мире человек сможет воплотить мечту в реальность, не вставая из-за компьютера.

Не стоит беспокоиться из-за грядущих изменений. Лучше задайтесь вопросом: какие возможности это открывает именно вам и как вы ими воспользуетесь? Возможно, сейчас тот самый момент, когда вы окажетесь первопроходцем.

Фото на обложке: Shutterstock / everything possible