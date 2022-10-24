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Медвежий рынок: как себя вести и что делать?

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Дмитрий Котегов
Дмитрий Котегов

CFA и сооснователь Abeta Capital

Алина Алещенко

События и движения на фондовом рынке можно разделить на два полярных состояния: бычий и медвежий рынок. Что значит медвежий рынок и медвежий тренд? В чем его отличие от бычьего и коррекции? Как себя вести при таком рынке и как подстраховаться инвесторам? На все эти вопросы отвечают Василий Белокрылецкий и Дмитрий Котегов, CFA — основатели инвестиционно-аналитической компании Abeta Capital.

Медвежий рынок: как себя вести и что делать?

Содержание:

 

Что такое медвежий рынок?

Формально рынок принято называть медвежьим при снижении котировок основных индексов на 20% и более от предыдущего максимума в течение минимум 2 месяцев. Чаще всего такой рынок появляется на фоне спада в экономике, но иногда может быть вызван политическими или военными проблемами, монетарной или налоговой политикой.

На фоне ухудшения информационного фона растет пессимизм инвесторов, что зачастую влечет за собой панические распродажи ценных бумаг в портфелях. Это дополнительно усугубляется закрытием маржинальных позиций любителей торговать на заемные деньги.

Медвежий рынок — вполне нормальное явление в рамках циклического развития экономики, бояться его не нужно. Наоборот, стоит изучить подробнее, как его распознать и что делать в сложившейся ситуации, ведь осведомлен — значит вооружен.

 

Примеры

Самыми свежими в памяти являются медвежьи рынки кризиса доткомов в 2000-х гг. и ипотечный кризис 2007-2009 гг. Причины падения в эти кризисы были разные: в первом — произошло «сдувание пузыря», во втором — невыплаты по ипотечным кредитам.

В долгосрочной перспективе есть у них и кое-что общее — инвестируя в моменты паники, инвесторы в среднем получают существенную доходность в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

 

Отличия медвежьего тренда от бычьего и коррекции

Бычий рынок характеризуются обратными событиями: ростом котировок фондового рынка на 20% и более от предыдущего локального минимума и продолжительностью более 2 месяцев. Таким образом, логично напрашивается вывод о том, что на бычьем рынке преобладает спрос, т. е. покупателей больше, чем продавцов, а на медвежьем рынке — предложение, т. е. продавцов больше, чем покупателей.

Еще одним отличием является скорость движения и волатильность. Медвежья фаза рынка сопровождается паническими настроениями, поэтому движения сопровождаются высокой волатильностью и крупной величиной внутридневных движений — инвестор напуган и при малейшем дуновении ветра нажимает кнопку SELL.

Если же смотреть на рынок в долгосрочной перспективе, то периодов бычьего рынка больше и они более длительны по времени, поэтому если ваш портфель готов к циклическим спадам, а у вас есть четкий план действий, то вы легко превратите негативные настроения в возможности для себя.

Медвежий и бычий тренд имеют очевидные отличия, но как же отличить медвежий рынок от коррекции?

  • Они отличаются глубиной снижения. Так, коррекцией считается снижение котировок в пределах 10-20% от предыдущего локального максимума.
  • Коррекция менее продолжительна по времени, и, как правило, длится менее 2 месяцев.
  • Коррекция может иметь отношение к какому-то конкретному активу, в то время как медвежий рынок используется в обозначении движения широкого рынка.

Любая коррекция может стать началом медвежьего рынка, поэтому анализируйте рынки и предпосылки к дальнейшему развитию событий. Длительность и глубина снижения котировок при коррекции меньше, а следовательно восстановление происходит быстрее и это время докупать активы для долгосрочных инвесторов — правило «buy the deep».

Работайте с оценкой риска, чтобы не допустить крутое пике вашего портфеля на медвежьем рынке.

 

Что обычно происходит перед медвежьим рынком?

Медвежий рынок обычно является следствием масштабных негативных экономических и политических событий.

Какие факторы сигнализируют об ухудшающейся динамики:

  • Инверсия кривой доходности. Когда доходность по коротким облигациям выше, чем по длинным.
  • Индикатор Баффета — показатель, который сравнивает оценку фондового рынка с размером экономики США.

Индикатор Баффета = Рыночная капитализация всех акций США / ВВП * 100%

Исторически уровень держится около 100%. Индикатор достаточно точно отображает надвигающиеся события: во время «‎пузыря доткомов» в 2000 году и мирового финансового кризиса он вырос до рекордного уровня в 150%. А в 1980-х во время Великой Депрессии значение опускалось ниже 30%.

  • Объем байбэков — обратно выкупленных акций.

Сам по себе байбэк — позитивное событие. Нужно обращать внимание на аномальные всплески.

  • Количество компаний, выходящих на IPO.
  • Динамика цен на золото
  • Уровень безработицы.
  • Денежно-кредитная политика монетарных властей.

 

Что делать и как торговать при медвежьем рынке?

Помнить про два фундаментальных правила — это диверсификация и регулярность инвестирования. Даже когда рынок находится в медвежьей фазе, будьте дисциплинированны и придерживайтесь своей стратегии по покупкам. Никто не знает, где будет дно, но благодаря регулярным инвестициям вы обеспечите себе эффективную цену формирования позиции.

 

Как перестраховаться и действовать с умом?

  1. Прежде всего, как бы банально это ни звучало, не паниковать. Помним, что на 50% в неудачах на фондовом рынке виноваты необдуманные, импульсивные сделки.
  2. Если у вас открыты маржинальные позиции (на заемные деньги) — закройте их. В идеале маржинальная торговля должна быть в четких рамках потенциальных доходностей и максимально допустимых убытков, поэтому уделяем достаточное внимание риск-менеджменту.
  3. Провести ревизию портфеля: какие активы соответствуют текущим обстоятельствам, а какие должны быть ребалансированы, т. к. не подходят для текущей конъектуры.
  4. Портфель должен быть ребалансирован с учетом защитных активов, которые во время медвежьего рынка будут подвержены наименьшему давлению, или генерировать стабильный денежный поток, пока пережидаем снижение котировок и повышенную волатильность, и кэша, который понадобиться для покупок, когда совсем не хочется покупать.
  5. Создавать хедж для своего портфеля. Такой страховкой служит позиция, которая имеет обратную корреляцию к базовому активу. Так, например, если вы долгосрочный инвестор и ваш портфель состоит из длинных позиций на акции и облигации, то хеджем для вас послужит открытие коротких позиций или покупка реверсных ETF. Подстраховать портфель можно также с помощью производных инструментов — фьючерсов и опционов. Например, купив опцион PUT, инвестор покупает право зафиксировать за собой текущую цену актива для возможной продажи в будущем.

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Как торговать на медвежьем рынке спекулянтам? Принцип спекулятивной торговли зеркально противоположен. Если на растущем рынке трейдеры откупают активы на просадках и фиксируют прибыль при отскоке вверх, то в рамках медвежьего рынка спекулянты шортят акции, индексы при росте до уровней сопротивления и откупают позиции при возобновлении коррекционных движений.

Такая торговая стратегия в 2022 году принесла значительную прибыль участникам торгов. Однако стоит учитывать, что шорт-позиции связаны с дополнительным уровнем риска и расходами на удержание. Если в лонгах без использования заемных средств долгосрочный инвестор всегда может пересидеть «трудные времена» без дополнительных издержек, то с шортами так не получится, т. к. проценты по займу ценных бумаг будут планомерно уменьшать размер счета.

К тому же стоит учитывать, что исторически в долгосрочной перспективе фондовый рынок склонен к росту, а не к падению.

Фото на обложке: Unsplash

Иллюстрации предоставлены автором.

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