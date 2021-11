Правильный ондбординг и чекап состояния: как сохранить ментальное здоровье сотрудников

Уровень комфорта в отеле напрямую зависит от работы линейного персонала. Более того, гости очень чувствительны к настроению горничных, официантов, сотрудников спа-комплекса и других сервисных служб.

Когда у нас начали появляться отзывы вроде «все было хорошо, но видно, что люди устали», это тревожный звоночек. Профессионализм и опыт, уверена, не позволят сотрудникам допустить грубые ошибки в работе, но настроение не скроешь, а вымученная улыбка отличается от искренней.

Поэтому для HoReCa в целом и для нас в частности ментальное здоровье персонала — это не модная ESG-повестка, а острая необходимость.

В отрасли есть такое понятие, как «истощение гостеприимства и дружелюбия», когда сотрудники устают от постоянного общения. Поэтому и до пандемии у нас существовала программа для сохранения ментального здоровья персонала. Сложившаяся из-за коронавируса ситуация только доказала, что все меры принимались не зря, это не пустая трата денег.

Онбординг

Программа сохранения ментального здоровья персонала начинается с онбординга. Уже на входе люди получают инструкции, как вести себя в разных ситуациях, в том числе и внештатных.

Нужно отметить, что ядро нашей аудитории — это люди бизнеса, причем его самой «верхней части», а также политические деятели и чиновники, которые несут на себе большую ответственность и почти постоянно находятся в напряжении. Еще это и публичные персоны, приезжающие к нам в том числе и для того, чтобы отдохнуть от внимания.

Постоянно живя в стрессе, люди не всегда бывают корректны и дружелюбны. Мы учим персонал четко разделять личное и профессиональное, чтобы спокойно реагировать на стрессовые ситуации. Однако на освоение нужных навыков требуется время.

Онбординг занимает три месяца, за этот период сотрудники проходят обучение методу работы с клиентами HEART (​​Hear out (выслушать), Empathize (посочувствовать), Apologize (извиниться), Resolve(решить вопрос), Thank (поблагодарить), получают скрипты реагирования на различные ситуации и разбирают их, чтобы не просто заучить, а понять логику. Проходят мастер-классы для погружения в специфику работы отеля.

Одна из главных задач онбординга — это настроить персонал на максимально профессиональное восприятие работы и научить корректно справляться с эмоциями и нагрузками. Для постоянных тренингов с персоналом, психологической разгрузки и т.п. у нас действует штатный тренинг-менеджер, затраты составляют 1,5 млн в год, бюджет на внешнее обучение — 1,4 млн в год.

Но компания несет ответственность за ментальное здоровье сотрудников, и выражается это не только в обучении людей.

Питание

На первый взгляд, повышенное внимание высшего руководства отеля к меню в столовой для персонала может показаться странным.

Но начав глубокое погружение в тему здравостроительства — а в этом сезоне мы запускаем новый Medical SPA проект на базе отеля — «Клуб здоровья и долголетия», мы поняли: то, что едят люди, напрямую влияет не только на их трудоспособность, но и на настроение.

До 90% серотонина, гормона счастья, вырабатывается в желудочно-кишечном тракте Trisha A. Jenkins, Jason C. D. Nguyen, Kate E. Polglaze, and Paul P. Bertrand. Influence of Tryptophan and Serotonin on Mood and Cognition with a Possible Role of the Gut-Brain Axis. Nutrients. 2016 Jan; 8(1): 56.. В год мы тратим 12,5 млн рублей на здоровое питание сотрудников.

Обычно меню для персонала остается на усмотрение шеф-повара. Но в этом случае мы пошли другим путем:

во-первых, провели опрос среди сотрудников и выявили их предпочтения в еде (включая религиозные ограничения, диеты, посты и т.д.);

Во-вторых, подключили диетологов нашего клуба здоровья и разработали меню, которое включает в себя полезные продукты, приготовленные максимально бережно;

В-третьих, привлекли шеф-повара и инженеров-технологов, которые отвечают за то, чтобы меню было не только полезным, но и вкусным.

Компания старается, чтобы сотрудники питались правильно, но, разумеется, выбор уровня приверженности здоровому питанию всегда остается за каждым конкретным человеком. Например, заправки к салатам и соусы к блюдам подаются отдельно.

ЗОЖ как корпоративная этика

Здоровый образ жизни — это лучшая профилактика заболеваний, в том числе и ментальных. Правильное отношение к своему организму помогает справляться с эмоциональными нагрузками и сохранять ментальное здоровье. В компании принято поддерживать сотрудников в их стремлении к ЗОЖ.

На стадии онбординга есть тренинг по функциональной медицине: важно, чтобы сотрудники понимали, какие услуги предлагает «Клуб здоровья и долголетия» и что за ними стоит в глобальном смысле.

Знание основ здравостроительства полезно не только для работы, но и для повседневной жизни. Позднее сотрудники могут пройти более углубленный тренинг по функциональной медицине.

Кроме того, существует корпоративный чат, в котором регулярно появляются материалы, например по организации правильного режима дня, техникам снятия стресса, дыхательным упражнениям и т.д.

У отеля много партнеров — в том числе и спортивные площадки, где может тренироваться персонал, мы также оплачиваем туры в горы (150 тыс. в год). В фокусе внимания не спорт больших достижений, а фитнес, который более эффективен для активного долголетия и профилактики старости.

Возможно, как только стабилизируется ситуация с ковидными ограничениями, мы вернемся к практике выездных корпоративов для сотрудников и будем проводить их в формате дня здоровья.

Отдых

Одна из проблем, с которой мы столкнулись во время постоянного высокого сезона, — это неумение людей отдыхать. Выходные, проведенные без инвестиций в свои эмоции, как правило, неэффективны.

Бытовые дела, которые откладываются на дни отдыха, конечно, никуда не денутся. Но если заниматься только ими и в перерывах лежать на диване и смотреть котиков в интернете, усталость не пройдет, а выгорание обязательно настанет.

Мы взяли организацию выходных в свои руки. В Сочи проходят городские мероприятия, участие в которых бесплатно, но люди или не знают про них, или не могут найти себе компанию.

Мониторинг таких мероприятий и оповещение о них сотрудников ничего не стоят, но дают людям возможность качественно отдохнуть.

Кроме того, лучшие сотрудники года награждаются билетами на туры выходного дня в горы или парки. Затраты на это составляют около 70 тыс. в год.

Безусловно, далеко не все готовы менять свои привычки, и это нормально. У людей должно быть право выбора, и его надо уважать. Однако принятые меры позволяют нам избежать высокой текучки кадров в сложившейся ситуации. Наши сотрудники продолжают работать без симптомов выгорания или усталости.

Чекап состояния организма

Ежегодно мы тратим более 1,8 млн руб. на диагностику состояния здоровья наших сотрудников. В нашем отеле создано отдельное направление, занимающееся здравостороительством, — «Клуб здоровья и долголетия».

На его базе есть медицинская лаборатория, позволяющая делать анализы, а также собраны различные инструменты и оборудование для диагностики.

Мы пользуемся своими ресурсами, чтобы регулярно проводить чекапы здоровья персонала, в том числе смотрим наличие гормонов стресса в крови и используем аппарат для газоразрядной визуализации.

Это метод биоэлектрографии, который уже зарекомендовал себя в медицинской практике и часто используется при оценке состояния, например, спортсменов. При необходимости прописываются диета, биологически активные добавки или назначается лечение.

Инвестиции в здоровье персонала: вывод

Бизнес давно осознал, что инвестировать в здоровье сотрудников выгодно. Несколько лет назад вау-эффект вызывали компании, покупающие своим сотрудникам ДМС и обеспечивающие перекусы в офисе. Но практика показала, что не все пользуются медицинской страховкой, а печенье и конфеты к кофе не решают проблем с питанием.

Сейчас компании переходят на новый уровень осознанности и работают с персоналом по пирамиде Маслоу:

удовлетворить базовые потребности (сбалансированное питание, медицинское сопровождение на месте);

удовлетворить потребности в самореализации (обучение, в том числе и принципам здравостроительства, организованные активные выходные, стимулирование занятий спортом/хобби);

удовлетворить потребность в осознанности (люди понимают, что они делают, почему делают именно так и что они от этого выигрывают).

Таким образом, компании строят со своими сотрудниками отношения по принципу win-win.

Чек-лист по сохранению ментального здоровья сотрудников

Правильное погружение в работу. Важно понимать, почему нужно делать так, а не иначе, чувствовать ценность своей работы и разделять личное и профессиональное

Важно понимать, почему нужно делать так, а не иначе, чувствовать ценность своей работы и разделять личное и профессиональное Правильное питание. От того, что люди едят, зависит не только из работоспособность, но и настроение

От того, что люди едят, зависит не только из работоспособность, но и настроение Правильный отдых. У людей должна быть возможность получать свежие эмоции и качественно переключаться. Работодатель может помочь с организацией такого отдыха.

У людей должна быть возможность получать свежие эмоции и качественно переключаться. Работодатель может помочь с организацией такого отдыха. Поддержка ЗОЖ. Сотрудники ценят, когда компания поддерживает их в стремлении к здоровому образу жизни и на словах, и на деле.

Сотрудники ценят, когда компания поддерживает их в стремлении к здоровому образу жизни и на словах, и на деле. Чекап здоровья. Ментальное здоровье зависит от физического, поэтому регулярные чекапы могут быть действеннее оплаченного ДМС.