Методы поддержки ментального здоровья сотрудников в кризис — выбираем подходящие

О том, как менеджменту помочь команде сохранить ментальное здоровье в сложные времена, рассказал основатель приложения для медитации Prosto App Александр Барсуков.

В кризис на сотрудников компаний оказывает давление не только напряженная обстановка в мире, но и усугубление личных проблем. При стрессе трудно сосредоточиться на рабочих процессах и думать о благосостоянии компании: даже у сильных специалистов появляются боли в теле, ухудшение концентрации и тревога.

Какие меры помогут поддержать сотрудников в кризис?

Наладить контакт

Когда мир стремительно меняется, а планы на будущее рушатся, система безопасности каждого человека испытывается на прочность. Эволюционно то, что в первую очередь позволяет нам обрести опору — это объединение в группу с себе подобными. Ситуация на рабочем месте та же: даже интровертам, чтобы «выжить», хочется примкнуть к коллегам.

Когда сотрудник чувствует себя частью компании, что он не один и кто-то готов разделить с ним ответственность и помочь, его уровень тревоги снижается.

Главная роль в налаживании коммуникации в команде ложится на плечи руководителей. Можно ввести практику ежедневных пятиминуток по утрам, где команда сможет пообщаться, обменяться тревогами и позитивными моментами, настроиться на день и обсудить планы. В процессе важно время от времени напоминать, что нам всем сейчас нужны поддержка и немного заботы.

Развитие доверительных коммуникаций внутри команды в кризис — уже приоритет российских компаний. Например, селебрити-агентство Didenok Team организует для сотрудников встречи книжного клуба и кинопросмотры по вечерам.

Такой же политики придерживается компания Admon: команду от повестки отвлекают random coffee и разговорными кружками английского. Кроме того, руководители регулярно делятся с сотрудниками последними новостями и планами.

Провести сессию с психологом или психотерапевтом

К сожалению, не каждая компания может позволить себе иметь психолога в штате, которому сотрудники могут регулярно выговариваться. Особенно сейчас, в кризис.

Бюджетным и полезным решением станет организация сессии со специалистом для команды, например, посвященной методам борьбы с тревогой или способам вернуть продуктивность.

Так, в компании «СберЗдоровье» психологи и психотерапевты проводят для сотрудников прямые эфиры, на которых рассказывают, как вести себя в стрессовой ситуации, как фильтровать поток информации и как общаться с близкими сейчас. Бонусом сотрудники получают информацию от специалистов по аналогичным темам в корпоративном Telegram-канале.

Организовать зоны для релаксации в офисе

Когда атмосфера вокруг перестала быть безопасной, задача менеджмента обеспечить особую заботу о сотрудниках на рабочем месте. Например, если у компании есть офис, можно организовать в свободном помещении кабинет для релаксации: пространство с приглушенным светом и, по возможности, с комфортной мебелью, куда члены команды смогут на 5-10 минут удаляться для психологической разгрузки.

Большое внимание зонам для отдыха, например, уделяет Mail.Ru Group: в штаб-квартире компании есть отдельная лаунж-зона, в которой можно привести мысли в порядок.

Отправить команду на мастер-класс

Всеми любимый тимбилдинг все еще актуален! Это может быть совместный выезд за город или посещение мастер-класса. Выбор занятий зависит от интересов команды, но я посоветовал бы что-то релаксационное: например, лепку из глины, рисование картин или групповую медитацию :)

Отправить команду на тренировку

Любая кризисная ситуация — это период, когда происходит масштабный пересмотр ценностей. Ко многим людям приходит осознание, что не только некоторые проблемы потеряли свою значимость, но и то, что кроме работы есть много вещей, которыми можно заняться. Например, своим здоровьем.

Так, компания Didenok Team приглашает сотрудников потренироваться в свободное от работы время. Особенной популярностью пользуются классы по растяжке и боксу.

А в каждом офисе «Яндекс» есть свой тренажерный зал, в московском филиале открыт зал для йоги, в петербургском — зал для танцев.

Во время двигательной активности задействуются механизмы, которые помогают противостоять стрессу — снижается уровень гормона кортизола. К тому же совместная тренировка подойдет тем командам, которые хотят быть ближе друг к другу, но не привыкли к активному словесному общению на работе.

Помедитировать вместе

Как создатель приложения для медитации, не могу пропустить этот пункт. Медитация — это не что-то эзотерическое, это тренировка для мозга, не зря практики медитации много лет входят в заботу о ментальном здоровье сотрудников Google.

В России к ней прибегают в компании «СберЗдоровье», например. В напряженной обстановке медитация поможет сотруднику прежде всего справиться с тревожными мыслями и ухудшением концентрации внимания. К тому же это антикризисная мера — можно провести тренировку в студии, либо предоставить команде доступ к одному из онлайн-сервисов для медитации.

Как делать не нужно?

Включать конкуренцию

Задача мер по ментальному здоровью в кризис — сплотить сотрудников, а не запустить соревновательный процесс. Поэтому игры, подразумевающие соперничество, и система поощрения за участие могут вызвать у сотрудников негатив.

Посоветовать сотрудникам уйти в работу

Существует популярное убеждение, что мысли о проектах и постоянная работа помогут человеку забыться и отвлечься от повестки. Психологи доказывают обратное: трудоголизм — это временная возможность уйти от проблем, которая в 100% случаев приведёт к выгоранию.

Я бы посоветовал руководителям по возможности наоборот контролировать, чтобы сотрудники не перерабатывали и посвящали выходные личным делам. В перспективе это будет полезным.

Раздавать выходные

Практику предоставления дополнительного выходного тревожному или выгоревшему сотруднику можно встретить во многих российских и зарубежных компаниях. И, как ни странно, в кризисной ситуации такая мера может вызвать у сотрудника негативную реакцию.

В потоке информационного шума, тревоги и апатии 24 часа на перезагрузку часто имеют плачевный эффект.

Какие техники/тезисы помогут сотруднику легче пережить сложный период?

К счастью, не все заботы о сотрудниках в кризис ложатся на менеджмент. Членам команды важно также научиться самим регулировать свое состояние.

Одним из решений может быть рассылка для сотрудников, в которой приглашенный психотерапевт даст несколько упражнений для возвращения к реальной жизни. Вот некоторые из них.

«Концентрируем внимание на напитке»

Когда вы пьете чай или кофе, сосредоточьте все свое внимание на нем. С любопытством наблюдайте за этим напитком, как будто вы никогда раньше его не видели. Обратите внимание на его цвет.

Медленно делайте маленькие глотки. Наслаждаетесь его запахом. Подержите его на языке, почувствуйте его на зубах и насладитесь его вкусом. Пейте напиток медленно, ощущая его вкус и темературу. Вы замечаете, как после проглатывания его вкус исчезает с вашего языка.

И всякий раз, когда в голову приходят тревожные мысли, переключайте внимание на напиток.

Переключаем внимание на окружающий нас мир

Оглядитесь вокруг. Найдите 5 предметов одного цвета. После этого ощутите 4 ощущения (например, как одежда касается кожи, как ноги давят на пол и т.п.) . После этого подумайте-какие 3 звука вы слышите? Вдохните — какие 2 запаха вы почувствовали? И последнее — какой один вкус вы ощущаете?

Цель этих упражнений — помочь «включиться» в жизнь. Помочь вам уделять все свое внимание семье, друзьям, работе, продвигаться к своим ценностям и друзьям. Когда вы концентрируете внимание и полностью включаетесьв какое-либо занятие, вы можете получать от него больше удовлетворения, даже если это монотонная или однообразная работа.

Проявление доброты к себе

Обратите внимание на личную «боль», например, страх за свое будущее. Назовите его и попробуйте перейти с самим собой в добрый диалог. Протяните руку ладонью вверх и представьте, как она наполняется добротой.

Бережно приложите ладонь к какой-нибудь части вашего тела, где вы ощущаете боль. Почувствуйте, как тепло перетекает из ладони в ваше тело. Ощутите, что вы добры по отношению к себе, и тогда у вас появится энергия на помощь другим.

Фото на обложке: Shutterstock / REDPIXEL.PL