Проверяем гендерные стереотипы: как предприниматели-миллениалы относятся к женщинам, семье и 8 Марта

Data Insight и Ozon решили изучить поколение предпринимателей в возрасте от 25 до 38 лет, чтобы понять, как они развивают бизнес, а заодно и подтвердить или опровергнуть расхожие стереотипы. В партнерстве с Rusbase в течение 2020 года компании будут делиться результатами исследования.

Стереотип #1: «Стараются соблюдать баланс между семьей и работой, но не готовы поступаться карьерой в пользу семьи»

Никто из собеседников не относится к работе как к «смыслу жизни», показал наш опрос. Оказалось, что предприниматели-миллениалы не поддерживают перерабатывающих сотрудников: 18 из 20 собеседников сказали, что при рассмотрении кандидата на повышение они либо не обратят внимания на продолжительность его рабочего дня, либо отдадут предпочтение вовремя уходящему сотруднику.

«Огромный вызов для женщины — вести свой бизнес и должное внимание уделять своей семье: какого бы успеха ты не добилась, если ребенок плохо учится и дома не ждет вкусный обед, то в семье вопросы возникнут в первую очередь к тебе», — поделилась мнением Диля Пулатова, индивидуальный предприниматель, основатель ORSO.

А Николай Пермяков, руководитель компании «100 заказов», уверен: идеальный баланс между работой и семьей — «шестичасовой рабочий день по будням, а остальное время уделять близким».

Вывод: предприниматели-миллениалы стремятся работать меньше, но эффективнее.

Стереотип #2: «Предпочитают сотрудников-мужчин как более ответственных и уравновешенных»

Большинство предпринимателей-миллениалов уверены: качество выполнения рабочих задач не связано гендерной принадлежностью — так считают 16 из 20 опрошенных. При этом 4 респондента отметили, что предпочитают нанимать сотрудниц-женщин для позиций, где требуется внимательность и усидчивость.

Треть собеседников отметили, что тем не менее, есть чисто мужские позиции, напрямую связанные с физическим трудом. «Пол сотрудника не влияет на мое решение о приеме на работу. Но бывает, что должность подразумевает тяжелый физический труд на производстве — на такие позиции девушек я не буду даже рассматривать», — пояснила Олимпиада Филимонова, CEO Zenpaper.

Вывод: предприниматели-миллениалы не связывают гендер и качество работы.

Стереотип #3: «Рассматривают семью, беременность и детей как отягчающее обстоятельство»

Считается, что предприниматели-миллениалы очень прагматичны. Мы решили проверить и в ходе опроса задавали вопрос: готовы ли вы брать женщин на работу даже при риске ухода в декрет?

Половина респондентов заверили, что несмотря на возможную беременность, они готовы трудоустраивать женщин при наличии у них необходимых профессиональных компетенций. Треть собеседников высказались нейтрально: перспектива декрета не влияет на факт рассмотрения кандидатуры.

«Я не смотрю при собеседовании на пол, возраст, семейное положение, наличие или отсутствие детей. Для меня самое главное – компетенции, которые есть у человека», — говорит руководитель компании «100 заказов» Николай Пермяков. Лишь трое респондентов отметили, что не готовы вкладываться в такого кандидата.

Вывод: предприниматели-миллениалы готовы нанимать женщин даже при «риске ухода» в декрет.

Стереотип #4: «Готовы тратиться на гендерные праздники для укрепления связей внутри коллектива»

Опрос показал — это миф. Логика миллениалов проста: если есть равенство полов — зачем переплачивать? Большинство опрошенных предпочитают небольшие фуршеты внутри компании и, если и выделяют деньги на празднование, то только на цветы и небольшие подарки.

«Мы обязательно поздравим друг друга с 8 марта — подарим подарки, выпьем шампанского. Мы большую часть жизни проводим на работе, поэтому в этот день точно вместе повеселимся», — рассказала Яна Скворцова, владелец сети выдачи интернет-заказов «Январь» в городе Киров.

Ни один из респондентов не обозначил свои траты как «значимые».

Вывод: предприниматели-миллениалы не склонны к большим тратам в честь 23 февраля и 8 марта.

Галерея

Иллюстрация на обложке: Shutterstock / VectorMine