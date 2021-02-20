К чему приведет «мода» на экосистемы: основные последствия для российского рынка

За последние пять лет уберизация российского рынка плавно переросла в строительство экосистем. Кто от этого выиграет, как это повлияет на рынок, потянут ли небольшие игроки новую структуру, рассказала Анна Кузьмина, заместитель председателя правления «Банка 131» .

Появление сильных нишевых игроков

Экосистемы и их строительство — это, конечно, определенного рода мода, но от нее рынок только выиграет. Чем больше компаний, пусть в формате экосистем, создают новые бизнесы и сервисы или же покупают их, тем больше это влияет на рынок: он разогревается, растет, и появляется конкуренция.

Это мы видим на примере сервисов «Яндекса», Mail.ru, «Тинькофф» и Сбербанка. Они конкурируют между собой, и, двигаясь каждый по своему пути экосистемного развития, становятся хедлайнерами в разных направлениях, осваивают новые: например, EdTech и MedTech, где активно применяют технологии ИИ.

Все идет к консолидации, и компании-гиганты стремятся сделать максимальное количество сервисов (после IPO в 2011 году число сервисов «Яндекса» начало стремительно расти: за пять лет дошло до 50, а сейчас перевалило за сотню). Но, несмотря на то, что время независимо существующих фрагментарных сервисов проходит, скоро появится мода на нишевых игроков, которые делают свой качественный продукт, пока большие компании тратят силы на построение экосистем.

Так, в Китае меньше, чем 10 лет назад появились компании так называемой «второй волны», каждая из которых стала лучшей не только в своей отрасли, но и создала серьезную конкуренцию устоявшимся лидерам. Например, корпорация Bytedance, всему миру известная благодаря TikTok, или Pinduoduo, которая теперь задает тренды развития электронной коммерции в мире, или Meituan Dianping.

Эти компании стали лидерами социальной коммерции, entertainment-индустрии на внутреннем и мировом рынках просто потому, что они работали над одним направлением, в то время как существующие лидеры боролись за создание сервисов в разных сферах.

То же самое происходит и в США: когда развитие экосистем корпораций приостанавливается, появляются новые плеяды компаний. Так, например, Netflix фактически создал новый рынок видеостриминга, на который выходят из привычных рамок все новые корпорации.

В России текущие лидеры в интернет-индустрии — это «Яндекс» и Mail.ru. Они сначала развиваются и конкурируют между собой, затем могут начать стагнировать, и тогда появится следующая волна компаний, которые будут развиваться и привлекать интерес. Возможно также объединение небольших цифровых платформ или же их распространение на соседние ниши, что приведет к появлению нишевых микроэкосистем.

Укреплять свои позиции будут сервисы бутиковых услуг, спрос на которые в будущем может вырасти на фоне всеобщей тенденции к уравниванию и обезличиванию сервисов в рамках экосистем. Для кастомизированных, эксклюзивных услуг всегда будет важно наличие собственного сильного бренда за спиной. Таким образом, построение экосистем — это лишь одна из стадий динамики рынка.

Снижение качества сервисов внутри экосистемы

Во-первых, для того, чтобы построить экосистему слаженно работающих сервисов, нужна хорошая технологическая база, опыт и ресурсы. Как показывает российская практика, даже опытные специалисты не всегда могут создать бесшовную среду, в которой сервисы под одним ID будут органично интегрированы в друг друга.

Сбербанк вложился в развитие новых направлений и, сделав ставки на партнерство, попытался объединить разные компании, но этого оказалось недостаточно. Так, например, владение активом «Яндекс.Деньги» (бывшие «Яндекс.Деньги») не привело к значимым синергиям с другими компаниями Сбербанка или даже самим Сбербанком, во всяком случае до тех пор, пока актив не был выкуплен Сбербанком полностью.

В случае с «Яндексом» мы видим, что очень сложно интегрировать даже два комплементарных сервиса («Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор»). Многие сервисы вообще могут принципиально не сочетаться друг с другом — это показал пример Mail.ru.

У сервисов, которые создаются в рамках банковских экосистем, тоже страдает качество: зачастую они плохо адаптированы под людей с ограниченными возможностями. Функции персонального финансового менеджера, напоминающего о платежах, тратах и новых банковских продуктах, требуют доработки.

Во-вторых, гонка экосистем может привести к тому, что у компаний не хватит средств для поддержания качественной работы сервисов, ведь все ресурсы будут уходить на привлечение IT-специалистов, разработку и запуск новых технологий. Из-за того, что нужна быстрая интеграция, многое делается в спешке. Так, в «Яндексе» сначала оперативно запускают сервисы, а уже потом их дорабатывают и совершенствуют. В любом случае это требует больших вложений.

Один из вариантов обойти технологические нюансы — покупать компании и готовые решения. В этом случае качество сервисов и их развитие напрямую зависит от опыта и экспертизы купленной компании, ее успешности.

Отток консервативных пользователей

Несмотря на стремительные изменения рынка, часть аудитории все равно остается верной своим привычкам, и компании должны это учитывать. Если человек привык пользоваться каким-то одним определенным сервисом, то это уже поведенческий паттерн.

Супераппы, при помощи которых можно вызывать такси, заказывать еду и так далее не так удобны тем, кто привык к традиционным сервисам. Пользователи начинают конфузиться и не понимают, куда и зачем идти, почему переименованы привычные иконки. Так, например, запуск супераппа «Яндекс Go» вызвал противоречивые отзывы в сети.

Таким образом, объединение всех сервисов в одном приложении может вызвать негативную реакцию у консервативной части аудитории и впоследствии привести к переходу пользователей на сторону нишевых игроков, специализирующихся на одном продукте, с которым пользователь был ранее знаком. Кроме того, внутри самого супераппа порядок расположения сервисов может влиять на их посещаемость: у тех сервисов, которые оказываются в конце списка, она сильно снижается.

Банкам, объединяющим банковские услуги с непрофильными сервисами, тоже будет непросто изменить привычки людей заказывать, к примеру, еду в специальном приложении для доставки, а билеты — в агрегаторе. По данным исследования, проведенного Департаментом информационных технологий города Москвы, часть пользователей отталкивает отсутствие контроля качества предоставления услуг, а также нестабильная работа и технические сбои сервисов экосистем.

При этом подавляющее большинство волнует отсутствие гарантии безопасности персональных данных. Отрицательное отношение к цифровым экосистемам вызывают, в том числе комиссии сервисов, медленная обратная связь и навязчивая реклама.

Усиление цифрового тоталитаризма

Россия продолжит следовать тренду: уже сейчас скорость цифровизации рынка выше, чем в других странах мира. Ключевые отрасли, в которых будут расти экосистемы — это транспорт и перевозки, e-commerce и финтех.

Однако строительство экосистем неизбежно приведет к усилению цифрового тоталитаризма. Компании стремятся завладеть пользователями во всех сферах жизни и замкнуть их на своих сервисах. При помощи экосистем и суперприложений будет проще собирать данные, отслеживать привычки людей и их потребности. Уже сейчас приложение само подстраивается под поведение пользователя и предлагает в первую очередь соответствующие любимые услуги, популярные маршруты, подсказывает подходящие варианты товаров и так далее.

Сбор данных внутри супераппов позволит компаниям внедрять новые сервисы и «убивать» ненужные, предлагать дополнительные услуги. И на данный момент обработка и продажа информации о пользователях является законной. Для пользователей ловушка заключается в том, что они сами добровольно делятся всей необходимой информацией о себе.

В целом надо отметить, что пока государство не регулирует деятельность цифровых экосистем, но наряду с тенденцией к перераспределению прибыли из реального сектора в цифровой и движением в сторону введения цифрового рубля, они тоже станут подконтрольным полем, причем включающим в себя основные сферы жизни людей. То есть в будущем можно говорить о том, что экосистемы и цифровая валюта станут мощнейшими инструментами в руках корпораций и государства для обеспечения прозрачности денежных потоков.

Для большого бизнеса трансформация в экосистему однозначно является драйвером роста: экосистемы легко масштабируется, позволяют под одним ID объединить абсолютно разные сервисы, углубить знания о пользователях при помощи сбора данных и.т.д.

Для менее крупных компаний — это, скорее, одна из стратегий выживания, которая позволит конкурировать с другими игроками. В свою очередь, часть компаний пойдет своим путем и будет развиваться в своей нише, специализируясь на узком продукте или услуге, что позволит им выиграть за счет качества, недостающего сервисам быстрорастущих экосистем и привлечь часть консервативной аудитории. В конечном итоге, рынок и пользователи только выиграют от такой конкуренции.

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